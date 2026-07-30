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Explainer : धीमा पड़ा मानसून, क्या सूखे रह जाएंगे उम्मीदों के बांध, जलाशयों में कितना बचा जल ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण की तारीफ की.लेकिन 46 जलाशयों की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ाई है.

MONSOON SLOWS DOWN EFFECT
क्या सूखे रह जाएंगे उम्मीदों के बांध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 7:22 PM IST

35 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून की चाल एक बार फिर सुस्त पड़ती नजर आ रही है. जुलाई के आखिरी सप्ताह में बारिश की रफ्तार धीमी होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. खेतों में धान की फसल को पानी चाहिए, लेकिन आसमान से बरसात नहीं हो रही. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश के बांध और जलाशय किसानों की उम्मीदों को बचा पाएंगे? क्या सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है, या आने वाले दिनों में जल संकट की आहट सुनाई देने लगेगी? आईए आपको बताते हैं कि 27 जुलाई 2027 तक छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलाशयों की स्थिति क्या थी.

जल, जंगल और जमीन से ही है छत्तीसगढ़ की पहचान

छत्तीसगढ़ की पहचान केवल खनिज संपदा या हरियाली से नहीं है. इस प्रदेश की असली ताकत जल, जंगल और जमीन हैं. इन्हीं तीन आधारों पर यहां की खेती, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जीवन टिका हुआ है. इनमें भी सबसे पहला स्थान पानी का है. पानी ही छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को जीवंत रखता है, किसानों के खेतों में हरियाली लाता है और प्रदेश को देश के सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्यों में अलग पहचान दिलाता है. लेकिन यदि यही पानी कम पड़ने लगे, जलाशयों का स्तर गिरने लगे और जरूरत के समय पर्याप्त जल उपलब्ध न हो, तो रहीम का प्रसिद्ध दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखाई देता है— रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून.


प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण मॉडल की सराहना

यही वजह है कि जल संरक्षण आज केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले कोरबा में चलाए गए 'कैच द रेन' अभियान की सराहना करते हुए इसे जल संरक्षण और जल संवर्धन का एक प्रभावी मॉडल बताया. यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि यहां जल बचाने के प्रयासों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई. लेकिन दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जिन जल स्रोतों को बचाने की बात हो रही है, उनमें आज वास्तव में कितना पानी बचा है?अब सबसे बड़ा सवाल,जलाशयों में कितना बचा है जल?

अब सबसे बड़ा सवाल,जलाशयों में कितना बचा है जल?

प्रदेश में 33 जिले और 46 प्रमुख एवं मध्यम जलाशय हैं. इन्हीं जलाशयों पर करोड़ों लोगों की पेयजल व्यवस्था, लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और कई औद्योगिक परियोजनाओं की जल आवश्यकता निर्भर करती है.ऐसे में मानसून की सुस्ती के बीच इन जलाशयों की वर्तमान स्थिति जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

46 जलाशयों की रिपोर्ट क्या कहती है, आगे देखिए पूरी पड़ताल

छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग की 27 जुलाई 2026 की दैनिक टैंक गेज रिपोर्ट के आधार पर ईटीवी भारत ने प्रदेश के सभी 46 प्रमुख जलाशयों का विस्तृत विश्लेषण किया है. आखिर किन बांधों में उम्मीदों का पानी अभी भी भरपूर है, कौन से जलाशय लबालब हैं, किनकी स्थिति चिंता बढ़ा रही है और यदि बारिश की यही रफ्तार बनी रही तो किसानों, पेयजल व्यवस्था और प्रदेश की जल सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ सकता है, देखिए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की यह विशेष रिपोर्ट.


प्रदेश की समग्र तस्वीर, राहत भी, चिंता भी

27 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 46 प्रमुख एवं मध्यम जलाशयों की कुल जीवित जल भंडारण क्षमता 6360.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इन जलाशयों में 4454.57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का 70.04 प्रतिशत है.पहली नजर में यह स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश थमने के कारण अधिकांश जलाशयों में जलस्तर बढ़ने की गति धीमी हो गई है.यदि अगले कुछ दिनों तक अच्छी वर्षा नहीं होती है तो जलाशयों का भराव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा.

पिछले दो वर्षों की तुलना में स्थिति बेहतर

यदि पिछले दो वर्षों से तुलना करें तो 27 जुलाई 2025 को जलाशयों में कुल 4014.71 मिलियन क्यूबिक मीटर (63.12 प्रतिशत) जल भंडारण था, जबकि 27 जुलाई 2024 में यह घटकर 3174.88 मिलियन क्यूबिक मीटर (49.92 प्रतिशत) रह गया था.इस लिहाज से वर्ष 2026 में स्थिति बेहतर अवश्य है, लेकिन मानसून का सबसे महत्वपूर्ण दौर अभी बाकी है.यदि अगस्त में सामान्य वर्षा नहीं हुई तो यह बढ़त तेजी से घट सकती है.

प्रदेश के सबसे बड़े बांधों की क्या है स्थिति?

प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय मिनीमाता बांगो में कुल 2894 एमसीएम जीवित क्षमता के मुकाबले 2305.76 एमसीएम पानी मौजूद है.यानी यह जलाशय अभी 79.67 प्रतिशत भर चुका है. यह बांध कोरबा सहित कई जिलों की सिंचाई और जल प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं धमतरी स्थित रविशंकर सागर (गंगरेल) में केवल 48.89 प्रतिशत पानी है.इसकी कुल जीवित क्षमता 767 एमसीएम है, जबकि वर्तमान भंडारण 374.98 एमसीएम दर्ज किया गया है। यह स्थिति इसलिए चिंता बढ़ाती है क्योंकि गंगरेल से बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई और कई शहरों को पेयजल मिलता है. बालोद का तांदुला जलाशय 46.41 प्रतिशत क्षमता तक भरा है, जबकि कांकेर का दुधावा बांध 74.52 प्रतिशत जल भंडारण के साथ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है.

इन पांच बड़े जलाशयों ने दी राहत, जल भराव की स्थिति सबसे बेहतर

प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में कुछ बांध ऐसे हैं, जहां जल भंडारण संतोषजनक स्थिति में पहुंच चुका है. बिलासपुर का खारंग जलाशय और मुंगेली का मनीयारी जलाशय अपनी 100 प्रतिशत जीवित क्षमता तक भर चुके हैं. सरगुजा का खपरी जलाशय भी पूरी तरह लबालब है. वहीं कोरबा स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय मिनीमाता बांगो अपनी कुल क्षमता का 79.67 प्रतिशत भर चुका है और इसमें 2305.76 एमसीएम पानी उपलब्ध है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक जल भंडारण है. इसके अलावा गरियाबंद का सिकासार जलाशय 80.24 प्रतिशत क्षमता तक भर चुका है. इन जलाशयों की स्थिति फिलहाल सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से राहत देने वाली मानी जा रही है.


80 प्रतिशत से अधिक भरे जलाशय

रिपोर्ट के अनुसार श्याम, झुमका, बेहराखार, धार-घुमरिया बैराज, चिरपानी, सुतियापाठ, सिकासार और बल्लार जैसे जलाशयों में भी 75 से 95 प्रतिशत तक जल भंडारण उपलब्ध है. इन परियोजनाओं से जुड़े किसानों को फिलहाल सिंचाई को लेकर बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती.

मध्यम स्तर पर भरे जलाशय

करीब आधे से दो-तिहाई क्षमता तक भरे जलाशयों में केलो, कोडार, सोंढूर, मुरुमसिल्ली, गोंडली, कोसरटेड, मारोदा, सारोदा, मटियामोटी, गेज टैंक, खमरपाट, बांकी, बरगे, खपरी, बरनई, पेंड्रावन, रूसे, पुतका नाला और मयाना जैसे जलाशय शामिल हैं. इन जलाशयों में स्थिति फिलहाल सामान्य कही जा सकती है, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने पर इनका जलस्तर तेजी से प्रभावित हो सकता है.


इन पांच छोटे जलाशयों में चिंता बढ़ाने वाला जल भराव

दूसरी ओर प्रदेश के कई छोटे और मध्यम जलाशयों में जल भराव अभी भी बेहद कम है. सबसे खराब स्थिति परलकोट जलाशय (कांकेर) की है, जहां कुल क्षमता का मात्र 1.29 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है.घुमरिया नाला बैराज (राजनांदगांव) में केवल 47.79 प्रतिशत जल भराव दर्ज किया गया है, जबकि कुम्हारी जलाशय (रायपुर) महज 27.93 प्रतिशत क्षमता तक भरा है.अरपा भैंसाझार बैराज (बिलासपुर) में सिर्फ 21.09 प्रतिशत और कोसरटेड जलाशय (बस्तर) में 41.99 प्रतिशत जल भंडारण है. इन जलाशयों की स्थिति यह संकेत देती है कि यदि अगस्त में अच्छी बारिश नहीं हुई तो इन क्षेत्रों में सिंचाई और जल उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है.

बारिश की असमानता का असर

रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रदेश में वर्षा का वितरण पूरी तरह समान नहीं रहा. कहीं 24 घंटे में 70 से 80 मिलीमीटर तक बारिश हुई, तो कई जलग्रहण क्षेत्रों में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा. यही कारण है कि कुछ जलाशय लबालब हैं तो कुछ अभी भी आधे से कम भरे हुए हैं.संचयी वर्षा के आंकड़ों में भी काफी अंतर दिखाई देता है। कहीं 800 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई है तो कहीं यह आंकड़ा 200 मिलीमीटर के आसपास ही है.

जल निकासी भी बनी चुनौती

कुछ जलाशयों जैसे खारंग, मनियारी, केलो, घोंघा, श्याम और अरपा भैंसाझार से जल निकासी भी की जा रही है. जहां जलाशय पूरी क्षमता तक भर चुके हैं वहां अतिरिक्त पानी स्पिलवे से छोड़ा जा रहा है, जबकि कई जलाशयों से नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है. दूसरी ओर जिन जलाशयों में भंडारण कम है वहां पानी के उपयोग में सावधानी बरती जा रही है.

किसानों की सबसे बड़ी चिंता

प्रदेश में खरीफ की अधिकांश खेती धान पर आधारित है. धान की फसल को जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त में लगातार पानी की आवश्यकता होती है. यदि इसी तरह मानसून कमजोर बना रहा तो जलाशयों में उपलब्ध पानी का उपयोग अधिक सावधानी से करना होगा.इससे सिंचाई की प्राथमिकताएं तय करनी पड़ सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

Current waterlogging situation
वतर्मान में जलभराव की स्थिति (Etv Bharat)
Water storage status in reservoirs
पिछले सालों का प्रतिशत (Etv Bharat)
क्या कहते हैं आंकड़े? (27 जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट)कुल जलाशय : 46कुल जीवित क्षमता : 6360.23 एमसीएमवर्तमान जल भंडारण : 4454.57 एमसीएमकुल भराव : 70.04 प्रतिशत27 जुलाई 2025 को भराव : 63.12 प्रतिशत27 जुलाई 2024 को भराव : 49.92 प्रतिशत


आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रदेश में फिलहाल जल संकट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी तरह राहत भी नहीं कही जा सकती.कुल जल भंडारण 70 प्रतिशत से अधिक है, जो पिछले दो वर्षों से बेहतर है. हालांकि बड़े जलाशयों में अपेक्षित भराव अभी नहीं पहुंचा है. मानसून की सुस्ती यदि लंबी चली तो अगस्त और सितंबर में जल प्रबंधन बड़ी चुनौती बन सकता है.

फिलहाल छत्तीसगढ़ के जलाशयों में उपलब्ध पानी किसानों और आम लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन मानसून की धीमी चाल ने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के कई बांध अच्छी स्थिति में हैं, वहीं कुछ बड़े और महत्वपूर्ण जलाशय अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं.आने वाले दो से तीन सप्ताह की वर्षा ही तय करेगी कि यह मानसून किसानों की उम्मीदों को मजबूत करेगा या फिर जल संकट की आशंका को और गहरा देगा.



Water storage status in reservoirs
जलाशयों में जलभराव की स्थिति (Etv Bharat)



1. मिनीमाता बांगो जलाशय

मिनीमाता बांगो जलाशय कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन पर स्थित है. इसका पूर्ण जलभराव स्तर (FRL) 359.660 मीटर और एफ.आर.एल. पर जीवित भंडारण क्षमता 2894.00 एमसीएम है. 27 जुलाई 2026 को जलाशय का जलस्तर 356.13 मीटर दर्ज किया गया और वर्तमान जीवित भंडारण 2305.76 एमसीएम रहा, जो कुल क्षमता का 79.67 प्रतिशत है. पिछले वर्ष 27 जुलाई 2025 को इसी दिन भंडारण 2028.71 एमसीएम (70.10%) और27 जुलाई 2024 को 1341.50 एमसीएम (46.35%) था. पिछले 24 घंटों में 7.20 मिमी वर्षा दर्ज की गई जबकि 1 जून से अब तक संचयी वर्षा 584.20 मिमी रही. स्पिलवे, स्लुइस अथवा नहर के माध्यम से कोई जल नहीं छोड़ा गया. रिसाव/सीपेज 67 लीटर प्रति मिनट दर्ज किया गया. इससे स्पष्ट है कि जलाशय में जल उपलब्धता पिछले दो वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है.

2. रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय

रविशंकर सागर जलाशय धमतरी जिले में महानदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 348.700 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 767.00 एमसीएम है. रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर 343.88 मीटर और वर्तमान भंडारण 374.98 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 48.89 प्रतिशत है. वर्ष 2025 में इसी दिन 482.20 एमसीएम (62.87%) और 2024 में 383.19 एमसीएम (49.96%) जल उपलब्ध था. पिछले 24 घंटों में 5.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 532.00 मिमी दर्ज की गई. जल निकासी पेन स्टॉक, रेडियल गेट और मुख्य नहर के माध्यम से की जा रही है. रिसाव का उल्लेख 14.2–धमतरी के रूप में किया गया है. वर्तमान भंडारण सामान्य स्थिति में है, किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में कम है.

3. तांदुला जलाशय

तांदुला जलाशय बालोद जिले में तांदुला नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 332.070 मीटर और जीवित क्षमता 302.31 एमसीएम है. वर्तमान जलस्तर 330.90 मीटर एवं जीवित भंडारण 140.30 एमसीएम है, जो 46.41 प्रतिशत क्षमता के बराबर है. वर्ष 2025 में भंडारण 124.91 एमसीएम (41.32%) और 2024 में 147.61 एमसीएम (48.83%) था. पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि 1 जून से कुल वर्षा 444.00 मिमी दर्ज की गई. जलाशय से जल नहीं छोड़ा गया और रिसाव भी दर्ज नहीं है. जलाशय मध्यम स्तर तक भरा हुआ है.

4. दुधावा जलाशय

दुधावा जलाशय कांकेर जिले में महानदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 425.100 मीटर औरजीवित क्षमता 284.12 एमसीएम है. रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जलस्तर 423.34 मीटर और भंडारण 211.73 एमसीएम है, जो 74.52 प्रतिशत क्षमता है. वर्ष 2025 में 74.71 एमसीएम (26.30%) और2024 में 128.66 एमसीएम (45.28%) जल उपलब्ध था. पिछले 24 घंटों में 2.00 मिमी वर्षा औरसंचयी वर्षा 194.00 मिमी दर्ज हुई. स्पिलवे से जल निकासी "WR" औरस्लुइस से "Out Fall" के माध्यम से हो रही है. रिसाव 0.85 दर्ज किया गया. वर्तमान स्थिति पिछले दोनों वर्षों की अपेक्षा काफी बेहतर है.

5. सिकासार जलाशय

सिकासार जलाशय गरियाबंद जिले में पैरी नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 406.300 मीटर और जीवित क्षमता 198.88 एमसीएम है. वर्तमान जलस्तर 404.68 मीटर और भंडारण 159.58 एमसीएम है, जो 80.24 प्रतिशत क्षमता है. वर्ष 2025 में 130.20 एमसीएम (65.47%) और 2024 में 125.30 एमसीएम (63.00%) जल उपलब्ध था. पिछले 24 घंटों में 5.60 मिमी वर्षा औरसंचयी वर्षा 300.40 मिमी रही. जलाशय से कोई जल नहीं छोड़ा गया और रिसाव भी दर्ज नहीं है. जलाशय अच्छी स्थिति में भरा हुआ है.

6. खारंग जलाशय

खारंग जलाशय बिलासपुर जिले में खारंग नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 294.110 मीटर और जीवित क्षमता 192.32 एमसीएम है. वर्तमान जलस्तर 294.11 मीटर और जीवित भंडारण 192.32 एमसीएम है, अर्थात् जलाशय 100 प्रतिशत भरा हुआ है. वर्ष 2025 में भी यह 100 प्रतिशत और 2024 में 96.80 प्रतिशत भरा हुआ था. पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि संचयी वर्षा 810.00 मिमी दर्ज की गई. स्पिलवे से 6.81 क्यूमेक्स और नहर से RBC-0.42 क्यूमेक्स जल छोड़ा जा रहा है. जलाशय पूर्ण क्षमता पर संचालित हो रहा है.

7. सोंढूर जलाशय

सोंढूर जलाशय धमतरी जिले में सोंढूर नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 471.065 मीटर और जीवित क्षमता 180.00 एमसीएम है. वर्तमान जलस्तर 468.48 मीटर, जीवित भंडारण 122.99 एमसीएम और भराव 68.33 प्रतिशत है. वर्ष 2025 में 59.50 एमसीएम (33.06%) और 2024 में 88.60 एमसीएम (49.22%) भंडारण था. पिछले 24 घंटों में 9.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 481.00 मिमी दर्ज की गई. स्पिलवे पर एस.एफ.सी. का उल्लेख है जबकि अन्य माध्यमों से जल नहीं छोड़ा गया. वर्तमान स्थिति पिछले दोनों वर्षों की अपेक्षा बेहतर है.

8. मुरुमसिल्ली जलाशय

मुरुमसिल्ली जलाशय धमतरी जिले में सिल्लियारी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 376.280 मीटर और जीवित क्षमता 162.00 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 372.33 मीटर और जीवित भंडारण 81.79 एमसीएम है, जो 50.49 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 57.07 एमसीएम (35.23%)और 2024 में 91.59 एमसीएम (56.54%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि संचयी वर्षा 303.00 मिमी रही.स्पिलवे पर "Syphone"और स्लुइस में "H.R." का उल्लेख है.जलाशय की वर्तमान स्थिति सामान्य है.

9. कोडार जलाशय

कोडार जलाशय महासमुंद जिले में कोडार नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 295.250 मीटर और जीवित क्षमता 149.00 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 293.43 मीटर, जीवित भंडारण 97.03 एमसीएम और भराव 65.12 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 75.42 एमसीएम (50.62%) और 2024 में 39.69 एमसीएम (26.64%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 7.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 676.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव दर्ज नहीं है.जलाशय पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है.

10. मनियारी जलाशय

मनियारी जलाशय मुंगेली जिले में मनियारी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 358.140 मीटर और जीवित क्षमता 147.72 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 358.14 मीटर और जीवित भंडारण 147.72 एमसीएम है, अर्थात् जलाशय 100 प्रतिशत भरा हुआ है.वर्ष 2025 में भी यह 100 प्रतिशत और 2024 में 72.65 प्रतिशत भरा हुआ था.पिछले 24 घंटों में 6.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 286.00 मिमी दर्ज की गई.स्पिलवे से 35.17 क्यूमेक्स जल छोड़ा जा रहा है.रिसाव दर्ज नहीं है.यह जलाशय पूर्ण क्षमता पर है और पर्याप्त जल उपलब्ध है.

11. केलो जलाशय

केलो जलाशय रायगढ़ जिले में महानदी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका पूर्ण जलभराव स्तर (एफ.आर.एल.) 233.000 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 61.95 एमसीएम है.27 जुलाई 2026 को जलाशय का जलस्तर 231.05 मीटर दर्ज किया गयाऔर वर्तमान जीवित भंडारण 34.67 एमसीएम रहा, जो कुल क्षमता का 55.96 प्रतिशत है.27 जुलाई 2025 को इसी दिन जलाशय में 28.26 एमसीएम (45.62%)और 27 जुलाई 2024 को 19.18 एमसीएम (30.96%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 32.00 मिमी वर्षा दर्ज की गईऔर 1 जून से अब तक संचयी वर्षा 684.00 मिमी रही. स्पिलवे से 31.39 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया जबकि अन्य माध्यमों से जल निकासी नहीं हुई.रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति पिछले दोनों वर्षों की तुलना में बेहतर है.

12. अरपा भैंसाझार बैराज

अरपा भैंसाझार बैराज बिलासपुर जिले में अरपा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 302.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 16.41 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 299.25 मीटर और जीवित भंडारण 3.46 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 21.09 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में इसी दिन 9.18 एमसीएम (55.91%)और वर्ष 2024 में 7.17 एमसीएम (43.67%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 0.00 मिमी अंकित है.स्लुइस के माध्यम से 28.06 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया.रिसाव 0.46 दर्ज किया गया.वर्तमान भंडारण पिछले वर्षों की तुलना में कम है.

13. खरखरा जलाशय

खरखरा जलाशय बालोद जिले में खरखरा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 333.800 मीटरऔर जीवित क्षमता 139.20 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 329.30 मीटर और भंडारण 52.81 एमसीएम है, जो 37.94 प्रतिशत क्षमता के बराबर है.वर्ष 2025 में 42.78 एमसीएम (30.73%) और 2024 में 77.67 एमसीएम (55.80%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 12.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 520.00 मिमी दर्ज की गई.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव भी नहीं है.जलाशय मध्यम स्तर पर भरा हुआ है.

14. गोंडली जलाशय

गोंडली जलाशय बालोद जिले में जुहारा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 343.400 मीटर और जीवित क्षमता 96.80 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 343.08 मीटर और जीवित भंडारण 53.76 एमसीएम है, जो 55.54 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 41.08 एमसीएम (42.44%) और 2024 में 27.50 एमसीएम (28.41%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 447.00 मिमी दर्ज की गई.जल निकासी एवं रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति पिछले दोनों वर्षों से बेहतर है.

15. कोसरटेड जलाशय

कोसरटेड जलाशय बस्तर जिले में इंद्रावती नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 117.700 मीटर और जीवित क्षमता 63.70 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 115.22 मीटर और भंडारण 37.96 एमसीएम है, जो 59.59 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 41.69 एमसीएम (65.45%) और 2024 में 45.27 एमसीएम (71.07%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि संचयी वर्षा 169.20 मिमी रही.नहर के माध्यम से 6.64 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया.रिसाव नहीं है.वर्तमान भंडारण पिछले वर्षों से कुछ कम है.

16. परलकोट जलाशय

परलकोट जलाशय कांकेर जिले में द्वाडह नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 348.690 मीटरऔर जीवित क्षमता 63.55 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 337.29 मीटरऔर जीवित भंडारण 0.82 एमसीएम है, जो केवल 1.29 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 41.81 एमसीएम (65.79%)और 2024 में 21.27 एमसीएम (33.47%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 426.00 मिमी रही.स्लुइस एवं नहर से सीमित जल निकासी दर्ज है.वर्तमान में जलाशय लगभग खाली स्थिति में है.

17. श्याम जलाशय

श्याम जलाशय सरगुजा जिले में घुनघुट्टा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 581.000 मीटर और जीवित क्षमता 62.05 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 580.45 मीटर और भंडारण 51.60 एमसीएम है, जो 83.16 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 44.00 एमसीएम (70.91%) और 2024 में 40.62 एमसीएम (65.46%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 274.00 मिमी रही.स्पिलवे से 16.02 क्यूमेक्स जल छोड़ा जा रहा है.रिसाव नहीं है.जलाशय अच्छी स्थिति में भरा हुआ है.

18. चिरपानी जलाशय

चिरपानी जलाशय कबीरधाम जिले में फोंक नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 428.500 मीटरऔर जीवित क्षमता 50.25 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 426.70 मीटर, जीवित भंडारण 40.53 एमसीएमऔर भराव 80.65 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में यह 100 प्रतिशत और 2024 में 75.64 प्रतिशत भरा हुआ था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि संचयी वर्षा 408.00 मिमी दर्ज की गई.जल निकासी एवं रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान जल उपलब्धता संतोषजनक है.

19. पिपरिया नाला जलाशय

पिपरिया नाला जलाशय राजनांदगांव जिले में पिपरिया नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 381.000 मीटर और जीवित क्षमता 40.56 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 379.39 मीटर और जीवित भंडारण 29.31 एमसीएम है, जो 72.26 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 33.13 एमसीएम (81.68%)और 2024 में 32.38 एमसीएम (79.83%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 197.60 मिमी रही.नहर से 0.71 क्यूमेक्स जल छोड़ा गयाऔर रिसाव 0.03 दर्ज किया गया.जलाशय की स्थिति सामान्य एवं संतोषजनक है.

20. बल्लार जलाशय

बल्लार जलाशय बालोद बाजार जिले में बल्लार नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 310.890 मीटर और जीवित क्षमता 36.63 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 309.10 मीटर, जीवित भंडारण 27.27 एमसीएमऔर भराव 74.45 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 10.95 एमसीएम (29.89%) और 2024 में 13.84 एमसीएम (37.78%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में 80.80 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि 1 जून से संचयी वर्षा 454.00 मिमी रही.जल निकासी एवं रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.पिछले दोनों वर्षों की तुलना में वर्तमान जल उपलब्धता काफी बेहतर है.

21. सुतियापाठ जलाशय

सुतियापाठ जलाशय कबीरधाम जिले में सोनाथ नदी बेसिन पर स्थित है.इसका पूर्ण जलभराव स्तर (एफ.आर.एल.) 415.000 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 35.18 एमसीएम है.27 जुलाई 2026 को जलाशय का जलस्तर 413.80 मीटर और वर्तमान जीवित भंडारण 28.70 एमसीएम दर्ज किया गया, जो कुल क्षमता का 81.58 प्रतिशत है.27 जुलाई 2025 को जलाशय में 27.43 एमसीएम (77.97%) और 27 जुलाई 2024 को 32.93 एमसीएम (93.60%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 5.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 349.00 मिमी दर्ज की गई.जलाशय से किसी माध्यम से जल नहीं छोड़ा गयाऔर रिसाव भी दर्ज नहीं है.वर्तमान स्थिति संतोषजनक है.

22. मोगरा बैराज

मोगरा बैराज राजनांदगांव जिले में सोनाथ नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 337.150 मीटर और जीवित क्षमता 32.05 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 335.20 मीटर, जीवित भंडारण 19.58 एमसीएम और भराव 61.09 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 20.08 एमसीएम (62.65%)और 2024 में 24.53 एमसीएम (100%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि संचयी वर्षा 320.00 मिमी रही.जल निकासीऔर रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान भंडारण सामान्य श्रेणी में है.

23. मारोदा जलाशय

मारोदा जलाशय दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 310.130 मीटर और जीवित क्षमता 31.96 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 309.07 मीटर और जीवित भंडारण 21.70 एमसीएम है, जो 67.90 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 10.13 एमसीएम (31.70%)और 2024 में 10.98 एमसीएम (34.36%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई जबकि 1 जून से संचयी वर्षा 113.80 मिमी रही.जलाशय से जल नहीं छोड़ा गया और रिसाव भी नहीं है.वर्तमान स्थिति पिछले दोनों वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है.

24. सारोदा जलाशय

सारोदा जलाशय कबीरधाम जिले में साकरी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 420.920 मीटर और जीवित क्षमता 30.15 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 418.26 मीटर, जीवित भंडारण 19.87 एमसीएम और भराव 65.91 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 16.15 एमसीएम (53.57%)और 2024 में 11.47 एमसीएम (71.21%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 15.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 361.00 मिमी रही.नहर के माध्यम से 0.36 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया.रिसाव दर्ज नहीं है.वर्तमान स्थिति सामान्य एवं संतोषजनक है.

25. घोंघा जलाशय

घोंघा जलाशय बिलासपुर जिले में घोंघा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 318.200 मीटरऔर जीवित क्षमता 30.07 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 318.20 मीटर और जीवित भंडारण 30.07 एमसीएम है, अर्थात् जलाशय 100 प्रतिशत भरा हुआ है.वर्ष 2025 में भी यह 100 प्रतिशतऔर 2024 में 77.02 प्रतिशत भरा हुआ था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुईऔर संचयी वर्षा 652.00 मिमी रही.स्पिलवे से 0.27 क्यूमेक्स जल छोड़ा जा रहा है.रिसाव 0.00 दर्ज है.जलाशय पूर्ण क्षमता पर संचालित हो रहा है.

26. मटियामोटी जलाशय

मटियामोटी जलाशय राजनांदगांव जिले में मटियामोटी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 328.480 मीटर और जीवित क्षमता 26.48 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 327.42 मीटर, जीवित भंडारण 19.76 एमसीएम और भराव 74.62 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 9.09 एमसीएम (34.33%)और 2024 में 13.08 एमसीएम (49.40%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 10.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 743.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव का उल्लेख भी नहीं है.वर्तमान स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में काफी अच्छी है.

27. झुमका जलाशय

झुमका जलाशय कोरिया जिले में झुमका नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 551.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 23.37 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 549.93 मीटर और जीवित भंडारण 19.78 एमसीएम है, जो 84.64 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 23.37 एमसीएम (100%)और 2024 में 14.06 एमसीएम (60.16%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुई और संचयी वर्षा 461.40 मिमी रही.नहर से 0.60 क्यूमेक्स जल छोड़ा गयाऔर रिसाव 0.02 दर्ज है.जलाशय में पर्याप्त जल उपलब्ध है.

28. गेज टैंक

गेज टैंक कोरिया जिले में गोज नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 580.350 मीटरऔर जीवित क्षमता 22.87 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 576.54 मीटर, जीवित भंडारण 11.87 एमसीएमऔर भराव 51.90 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 14.21 एमसीएम (62.13%)और 2024 में 8.99 एमसीएम (39.31%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में वर्षा नहीं हुईऔर संचयी वर्षा 461.40 मिमी रही.नहर से 1.08 क्यूमेक्स जल छोड़ा गयाऔर रिसाव 0.02 दर्ज है.वर्तमान स्थिति सामान्य है.

29. खमरपाट जलाशय

खमरपाट जलाशय रायगढ़ जिले में केलो नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 515.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 19.37 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 511.90 मीटर, जीवित भंडारण 10.67 एमसीएम और भराव 55.09 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 19.37 एमसीएम (100%)और 2024 में 7.98 एमसीएम (41.20%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 5.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 438.00 मिमी रही.जल निकासी और रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.जलाशय मध्यम स्तर पर भरा हुआ है.

30. केशववा जलाशय

केशववा जलाशय महासमुंद जिले में केशववा नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 338.400 मीटरऔर जीवित क्षमता 17.80 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 334.04 मीटर, जीवित भंडारण 5.85 एमसीएमऔर भराव 32.87 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 6.34 एमसीएम (35.62%) और 2024 में 4.99 एमसीएम (28.03%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 12.00 मिमी वर्षाऔर 1 जून से संचयी वर्षा 375.00 मिमी रही.जल निकासी एवं रिसाव दर्ज नहीं है.वर्तमान में जलाशय कम से मध्यम स्तर तक भरा हुआ है.

31. कर्रा नाला जलाशय

कर्रा नाला जलाशय महासमुंद जिले में कर्रा नाला नदी बेसिन पर स्थित है.इसका पूर्ण जलभराव स्तर (एफ.आर.एल.) 368.200 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 16.92 एमसीएम है.27 जुलाई 2026 को जलाशय का जलस्तर 365.60 मीटर दर्ज किया गया और वर्तमान जीवित भंडारण 8.42 एमसीएम रहा, जो कुल क्षमता का 49.76 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में इसी दिन 7.65 एमसीएम (45.21%) और वर्ष 2024 में 6.31 एमसीएम (37.29%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 8.00 मिमी वर्षाऔर 1 जून से संचयी वर्षा 412.00 मिमी दर्ज की गई.जलाशय से किसी माध्यम से जल नहीं छोड़ा गयाऔर रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति सामान्य एवं पिछले वर्षों से बेहतर है.

32. बांकी जलाशय

बांकी जलाशय गरियाबंद जिले में बांकी नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 350.500 मीटर और जीवित क्षमता 15.94 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 348.95 मीटरऔर जीवित भंडारण 10.48 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 65.75 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 8.83 एमसीएम (55.39%)और 2024 में 6.92 एमसीएम (43.41%) जल उपलब्ध था. पिछले 24 घंटों में 6.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 486.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गईऔर रिसाव दर्ज नहीं है.वर्तमान में जलाशय संतोषजनक स्तर तक भरा हुआ है.

33. केदार नाला जलाशय

केदार नाला जलाशय कबीरधाम जिले में केदार नाला बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 417.000 मीटर और जीवित क्षमता 15.72 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 415.42 मीटर, जीवित भंडारण 10.91 एमसीएम और भराव 69.40 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 11.83 एमसीएम (75.25%)और 2024 में 9.42 एमसीएम (59.92%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 4.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 390.00 मिमी रही.जलाशय से जल नहीं छोड़ा गया और रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति सामान्य है.

34. किंकारी नाला जलाशय
किंकारी नाला जलाशय राजनांदगांव जिले में किंकारी नाला बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 332.400 मीटर और जीवित क्षमता 14.85 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 331.60 मीटरऔर जीवित भंडारण 11.63 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 78.32 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 8.25 एमसीएम (55.56%)और 2024 में 7.58 एमसीएम (51.04%) भंडारण था.पिछले 24 घंटों में 9.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 538.00 मिमी दर्ज की गई.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव भी नहीं है.जलाशय अच्छी स्थिति में भरा हुआ है.

35. कुनवरपुर जलाशय

कुनवरपुर जलाशय बलरामपुर जिले में स्थानीय नदी (लोकल बेसिन) पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 603.000 मीटर और जीवित क्षमता 14.37 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 600.70 मीटर और जीवित भंडारण 7.85 एमसीएम है, जो 54.63 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 6.97 एमसीएम (48.50%)और 2024 में 5.63 एमसीएम (39.18%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 3.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 517.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति मध्यम एवं संतोषजनक है.

36. बेहराखार जलाशय

बेहराखार जलाशय मुंगेली जिले में स्थानीय बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 349.100 मीटर और जीवित क्षमता 13.64 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 348.96 मीटर और जीवित भंडारण 13.08 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 95.89 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 11.72 एमसीएम (85.92%) और 2024 में 10.46 एमसीएम (76.69%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 11.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 702.00 मिमी रही.जलाशय से स्पिलवे द्वारा सीमित जल छोड़ा जा रहा है.रिसाव का उल्लेख नहीं है.जलाशय लगभग पूर्ण क्षमता पर है.

37. सुक्का नाला जलाशय

सुक्का नाला जलाशय महासमुंद जिले में सुक्का नाला बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 356.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 12.98 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 353.82 मीटर और जीवित भंडारण 6.52 एमसीएम है, जो 50.23 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 5.94 एमसीएम (45.76%) और 2024 में 4.48 एमसीएम (34.51%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 7.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 396.00 मिमी रही.जल निकासी एवं रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.वर्तमान स्थिति सामान्य है.

38. बरगे जलाशय

बरगे जलाशय बस्तर जिले में इंद्रावती नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 552.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 11.85 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 550.96 मीटर, जीवित भंडारण 8.93 एमसीएम और भराव 75.36 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 6.78 एमसीएम (57.22%)और 2024 में 5.96 एमसीएम (50.30%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 14.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 812.00 मिमी रही.जलाशय से जल नहीं छोड़ा गया और रिसाव दर्ज नहीं है.वर्तमान में जल उपलब्धता अच्छी है.

39. खपरी जलाशय

खपरी जलाशय धमतरी जिले में महानदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 371.000 मीटरऔर जीवित क्षमता 10.72 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 369.25 मीटरऔर जीवित भंडारण 6.48 एमसीएम है, जो 60.45 प्रतिशत क्षमता है.वर्ष 2025 में 5.37 एमसीएम (50.09%) और 2024 में 3.84 एमसीएम (35.82%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 5.00 मिमी वर्षाऔर संचयी वर्षा 475.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गईऔर रिसाव का उल्लेख नहीं है.जलाशय की स्थिति संतोषजनक है.

40. कुम्हारी जलाशय

कुम्हारी जलाशय बालोद जिले में तांदुला नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 324.600 मीटरऔर जीवित क्षमता 9.86 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 323.95 मीटर और जीवित भंडारण 7.84 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 79.51 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 6.42 एमसीएम (65.11%) और 2024 में 5.27 एमसीएम (53.45%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 13.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 561.00 मिमी दर्ज की गई.जलाशय से जल नहीं छोड़ा गयाऔर रिसाव भी दर्ज नहीं है.वर्तमान में जलाशय अच्छी स्थिति में है और पिछले दोनों वर्षों की तुलना में अधिक जल उपलब्ध है.

41. बरनई जलाशय

बरनई जलाशय कबीरधाम जिले में बरनई नदी बेसिन पर स्थित है.इसका पूर्ण जलभराव स्तर (एफ.आर.एल.) 415.800 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 8.94 एमसीएम है.27 जुलाई 2026 को जलाशय का जलस्तर 414.62 मीटर दर्ज किया गयाऔर वर्तमान जीवित भंडारण 6.42 एमसीएम रहा, जो कुल क्षमता का 71.81 प्रतिशत है.27 जुलाई 2025 को जलाशय में 5.36 एमसीएम (59.96%) और 27 जुलाई 2024 को 4.18 एमसीएम (46.76%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 6.00 मिमी वर्षाऔर 1 जून से अब तक संचयी वर्षा 428.00 मिमी रही.जलाशय से जल निकासी नहीं की गई और रिसाव का उल्लेख नहीं है.वर्तमान में जलाशय सामान्य से बेहतर स्थिति में है और पिछले दोनों वर्षों की तुलना में अधिक जल उपलब्ध है.

42. पेंड्रावन जलाशय

पेंड्रावन जलाशय महासमुंद जिले में महानदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 307.000 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 8.76 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 305.78 मीटर और जीवित भंडारण 5.73 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 65.41 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 4.82 एमसीएम (55.02%)और 2024 में 3.91 एमसीएम (44.64%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 11.00 मिमी वर्षाऔर 1 जून से संचयी वर्षा 502.00 मिमी रही.जल निकासी एवं रिसाव का उल्लेख नहीं किया गया है.जलाशय की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है.

43. रूसे जलाशय

रूसे जलाशय गरियाबंद जिले में पैरी नदी बेसिन पर स्थित है. इसका एफ.आर.एल. 358.500 मीटर और जीवित क्षमता 7.85 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 357.92 मीटर और जीवित भंडारण 6.11 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 77.83 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 5.28 एमसीएम (67.26%)और 2024 में 4.06 एमसीएम (51.72%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 9.00 मिमी वर्षा और संचयी वर्षा 548.00 मिमी दर्ज की गई.जल निकासी नहीं की गई और रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.जलाशय पर्याप्त जल भंडारण के साथ अच्छी स्थिति में है.

44. पुतका नाला जलाशय

पुतका नाला जलाशय कांकेर जिले में पुतका नाला बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 394.000 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 6.82 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 392.80 मीटर और वर्तमान भंडारण 4.76 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 69.79 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 3.94 एमसीएम (57.77%) और 2024 में 2.88 एमसीएम (42.23%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 8.00 मिमी वर्षाऔर 1 जून से संचयी वर्षा 486.00 मिमी रही.जल निकासी नहीं की गईऔर रिसाव भी दर्ज नहीं है.वर्तमान जल उपलब्धता सामान्य से बेहतर है.

45. मयाना जलाशय

मयाना जलाशय रायगढ़ जिले में केलो नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 512.000 मीटरऔर जीवित भंडारण क्षमता 5.94 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 510.85 मीटर और वर्तमान जीवित भंडारण 4.38 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 73.74 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 3.52 एमसीएम (59.26%)और 2024 में 2.61 एमसीएम (43.94%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 15.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 615.00 मिमी रही.जल निकासी एवं रिसाव का कोई उल्लेख नहीं है.जलाशय में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है.

46. धार–घुमरिया नाला बैराज

धार–घुमरिया नाला बैराज बस्तर जिले में स्थानीय नदी बेसिन पर स्थित है.इसका एफ.आर.एल. 326.500 मीटर और जीवित भंडारण क्षमता 5.12 एमसीएम है.वर्तमान जलस्तर 326.10 मीटर और वर्तमान भंडारण 4.52 एमसीएम है, जो कुल क्षमता का 88.28 प्रतिशत है.वर्ष 2025 में 3.97 एमसीएम (77.54%) और 2024 में 2.85 एमसीएम (55.66%) जल उपलब्ध था.पिछले 24 घंटों में 18.00 मिमी वर्षा और 1 जून से संचयी वर्षा 817.00 मिमी दर्ज की गई.स्पिलवे से आवश्यकता अनुसार जल छोड़ा जा रहा है और किसी विशेष रिसाव का उल्लेख नहीं है.जलाशय लगभग पूर्ण क्षमता के निकट है और जल उपलब्धता अत्यंत अच्छी है.

(नोट : प्रस्तुत किए गए आंकड़े जल संसाधन विभाग द्वारा जारी जलाशय टैंक गेज रिपोर्ट 27 जुलाई 2026 पर आधारित है)

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