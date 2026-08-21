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यूपी में मानसून की मनमानी,चित्रकूट में भारी बारिश,कई जिलों में हल्की, जानिए आज का मौसम

यूपी में आज मूसलाधार बारिश की संभावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने के कारण पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. गुरुवार को भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. ज्यादातर जिलों में हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई. इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; IMD) यहां बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश और कुछ अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है. वहीं प्रदेश के इटावा, औरैया, जालौन, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, संत रविदास नगर में भारी बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में 85% अधिक हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 6.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 11.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 85% अधिक है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में सबसे अधिक बारिश 79 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई.