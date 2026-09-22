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यूपी में होने वाली है मानसून की वापसी; 23 से 26 सितंबर तक प्रदेश में होगी झमाझम बारिश

लखनऊ: यूपी में मानसून वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय ना होने के कारण मंगलवार को मौसम ड्राई बना रहेगा. पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते 23 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होकर, 26 सितंबर तक पूरे प्रदेश में पहुंचने की संभावना है.

दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान से वापसी शुरू कर चुका है, वहीं अब 2-3 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी. सामान्यतः उत्तर प्रदेश में मानसून वापसी 25 सितंबर से शुरू होती है, इस बार एक-दो दिन पहले से ही मानसून वापसी के शुरू होने की संभावना है.

यूपी मौसम न्यूज (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहा. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1- 2 इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 97% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3 मिलीमीटर के सापेक्ष शून्य रिकॉर्ड की गई जो कि 100% कम है.