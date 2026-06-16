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धमाकेदार होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, भूपेश बघेल ने गिनाए मुद्दे

भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में मानसून की अनिश्चितता के बीच किसान कई परेशानियों से जूझ रहे हैं. खेतों के लिए जरूरी खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं. पूर्व सीएम ने किसानों को महंगे दाम पर घटिया गुणवत्ता के कृषि सामग्री मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए.

भिलाई: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार कांग्रेस सदन के भीतर सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है. भिलाई-3 स्थित अपने निवास में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधानसभा सत्र बेहद धमाकेदार रहने वाला है.

भूपेश बघेल ने बिजली कटौती और बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को भी बड़ा मुद्दा बताया. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में कई बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ा है. पहले जहां लोगों के बिजली बिल कम आते थे, वहीं अब कई परिवारों को ज्यादा बिल का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार द्वारा राहत देने के दावों की सच्चाई जनता के सामने आ रही है.

विधानसभा सत्र में सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे:भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगी. भूपेश बघेल के इस बयान से साफ है कि आगामी सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है.

सत्र धमाकेदार होगा, क्योंकि खेती किसानी का मौसम है. एक तरफ मौसम की आँख मिचौली चल रही है, वहीं किसानों को घटिया खाद, महंगी खाद मिल रही है. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. विष्णु के सुशासन में सब अस्त व्यस्त है. इस बार के विधानसभा सत्र में कांग्रेस आक्रामक मुद्दे पर रहेगी: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

महंगाई के मुद्दे पर तीखा हमला

भूपेश बघेल ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा. बघेल ने कहा कि महंगाई से आम नागरिकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भले ही सुशासन का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

13 से 17 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र

6ठी विधानसभा का 10वां सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा. 13 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र 17 जुलाई यानि कुल पांच दिनों तक चलेगा. पांच दिनों के इस मानसून सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. इन पांच अहम बैठकों में सरकार वित्तीय और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य सदन के पटल पर रखेगी. पांच दिनों का सत्र होने के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र काफी हंगामेदार रहेगा. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी.



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