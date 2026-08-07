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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र: छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल, विपक्ष की CBI जांच की मांग पर सत्तापक्ष का पलटवार

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थागित हो गई.

monsoon session of jharkhand assembly
सदन में नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 1:37 PM IST

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रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन का मुद्दा सदन में छाया रहा. प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने JPSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा. देखते ही देखते सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया.

कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों का मामला उठाते हुए बताया कि झारखंड में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने सभी मामलों की कोर्ट की निगरानी में CBI से जांच कराने की मांग की. विपक्षी विधायक इस मांग को लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी.

सदन में गरमाया रहा छात्रों का मुद्दा (Etv Bharat)

हंगामे की वजह से नहीं चल सकी प्रश्नकाल की कार्यवाही

विपक्ष ने JPSC PT परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया. विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल थपथपाकर भी अपना विरोध जताया. भारी हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी.

विपक्ष के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री का जवाब

जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में ही इस विषय पर चर्चा हो चुकी है. बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी थे. उन्होंने कहा कि उसी समय साफ कर दिया गया था कि अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष अपनी सारी बातें रख सकता है. उस पर सरकार जवाब देने को तैयार है, इसलिए कार्यवाही को बाधित करने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है.

जांच के मामले में सरकार पर भरोसा रखे विपक्ष: प्रदीप यादव

इधर, हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जांच के मामले में सरकार पर भरोसा रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा यानी सत्ता पक्ष की ओर से छात्रों की समस्या के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का संकेत दिया गया.

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ा आरोप प्रत्यारोप

वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष पर पलटवार किया. उन्होंने पहली और दूसरी JPSC परीक्षा के परिणामों का जिक्र करते हुए विपक्ष की ओर इशारा किया और सवाल उठाया कि उनके रिश्तेदार आज भी किस तरह नौकरी कर रहे हैं. मंत्री के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गया.

सोमवार तक स्थागित हुई सदन की कार्यवाही

भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है. इस तरह छात्रों की मांगों को लेकर सड़क से शुरू हुआ आंदोलन अब विधानसभा के भीतर भी सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है.

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