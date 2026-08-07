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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र: छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल, विपक्ष की CBI जांच की मांग पर सत्तापक्ष का पलटवार

सदन में नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन का मुद्दा सदन में छाया रहा. प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने JPSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा. देखते ही देखते सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया.

कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों का मामला उठाते हुए बताया कि झारखंड में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने सभी मामलों की कोर्ट की निगरानी में CBI से जांच कराने की मांग की. विपक्षी विधायक इस मांग को लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी.

सदन में गरमाया रहा छात्रों का मुद्दा (Etv Bharat)

हंगामे की वजह से नहीं चल सकी प्रश्नकाल की कार्यवाही

विपक्ष ने JPSC PT परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया. विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल थपथपाकर भी अपना विरोध जताया. भारी हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी.

विपक्ष के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री का जवाब

जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में ही इस विषय पर चर्चा हो चुकी है. बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी थे. उन्होंने कहा कि उसी समय साफ कर दिया गया था कि अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष अपनी सारी बातें रख सकता है. उस पर सरकार जवाब देने को तैयार है, इसलिए कार्यवाही को बाधित करने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है.