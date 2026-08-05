6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, पांच कार्य दिवस, छात्रों का आंदोलन और सुखाड़ पर विशेष चर्चा की मांग

6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, पांच कार्य दिवस, छात्रों का आंदोलन और सुखाड़ पर विशेष चर्चा की मांग
झारखंड विधानसभा का मौनसून सत्र 6 अगस्त से शुरू हो रहा है. इसमें पांच कार्य दिवस होंगे.
Published : August 5, 2026 at 3:14 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 06 अगस्त से शुरू हो रहा है. 12 अगस्त तक चलने वाले इस बार के मानसून सत्र में पांच कार्य दिवस होंगे. सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने आज विधायी दल के नेताओं के साथ बैठक की.
स्पीकर कक्ष में हुई बैठक में सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, माले विधायक अरुप चटर्जी, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, जेएलकेएम के जयराम महतो आदि मौजूद थे. इस बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने के लिए सभी विधायी दलों के नेताओं से स्पीकर द्वारा आग्रह किया गया.
छात्र आंदोलन और कृषि पर विशेष चर्चा की मांग
विधायी दलों की बैठक में जेपीएससी छात्रों का आंदोलन और कृषि पर विशेष चर्चा कराने का आग्रह किया गया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस संबंध में स्पीकर ने कार्यमंत्रणा की बैठक में इसपर निर्णय लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी छात्रों के साथ है और इस संबंध में विधायक दल की बैठक में आज शाम निर्णय लिया जायेगा.
बैठक में छात्रों के धरना स्थल पर सरकार की ओर से एक शिष्टमंडल भेजने का आग्रह जयराम महतो करते दिखे. उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधि छात्रों से बात करे और 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा सहित जेएसएससी की अन्य परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बैठक में कृषि की स्थिति पर भी विशेष चर्चा की मांग रखी गई है.
सरकार का रुख, अभी कोई फैसला नहीं
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बैठक में छात्रों के आंदोलन और सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा हुई है और स्पीकर महोदय ने कार्यमंत्रणा में निर्णय लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई शिष्टमंडल जाने का निर्णय करेंगे और इस संबंध में अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस संबंध में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, कोई भी आकर के बात कर सकता है. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा हुई है और सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है.
7 अगस्त को पहला अनुपूरक बजट, सत्र हंगामेदार होने के आसार
इस बार का मानसून सत्र जेपीएससी सहित अन्य मुद्दों को लेकर हंगामेदार होने के आसार हैं. चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट 7 अगस्त को पेश किया जाएगा.
सत्र का कार्यक्रम
पांच दिवसीय इस सत्र के पहले दिन छह अगस्त को शोक प्रकाश के अलावा सामान्य कामकाज निपटाए जाएंगे. वहीं सात अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल के बाद चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सरकार द्वारा पेश किया जाएगा. आठ और नौ अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा. वहीं 10 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद के बाद संबंधित विनियोग विधेयक सदन से पारित कराया जाएगा. 11 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे. सत्र के अंतिम दिन 12 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे.
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