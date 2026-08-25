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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से, 26 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा. सरकार और विपक्ष दोनों अपनी ओर से तैयारी का दावा कर रहे हैं.

Monsoon session of Haryana Assembly from August 27
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 3:54 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा, जो एक सितंबर तक चल सकता है. वहीं कल यानी 26 अगस्त को सत्र की अवधि तय करने को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी. दूसरी ओर सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. वहीं सरकार ने भी इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है.

कल होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकः 27 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मिनसीन सत्र से पहले आज जहां विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें हरियाणा पंजाब के कई अधिकारी शामिल होंगे. वहीं कल यानी 26 अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर लगेगी. हालांकि अभी तक अनौपचारिक कार्यक्रम के मुताबिक मानसून सत्र एक सितंबर तक हो सकता है. 27 अगस्त को सत्र शुरू होगा, 28, 29 और 30 अगस्त को रहेगा अवकाश. उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को सत्र होगा.

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र (ETV Bharat)

किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष? वहीं मानसून सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारी कर ली है. कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. कांग्रेस सत्र के दौरान जिसमें बढ़ती महंगाई, भर्तियों का मुद्दा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों का मुद्दा, कॉमनवेल्थ खेल, वोएसआईआर, कानून व्यवस्था, सफाई कर्मियों की मांगों, सरकार के घोटालों व किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएगी. सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का है. HKRN और बेरोजगारी का मुद्दा है. इन मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे.

रोजगार और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार को घेरने की तैयारीः इधर इंडियन नेशनल लोकदल भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों के मुद्दे, प्रदेश की कानून व्यवस्था और कॉमनवेल्थ खेल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी. वहीं कई जनता से जुड़े मुद्दे भी पार्टी के विधायक सदन में उठाएंगे. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा कह चुके हैं कि पार्टी के दोनों विधायक जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को उठाएगी. प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी खराब है, फिरौती और धमकियां मिल रही है.

'कांग्रेस पहले अपने मसले तो निपटा ले': एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है. इसके लिए सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है. हरियाणा विद्यानसभा में कांग्रेस की तरफ से काम रोको पस्ताव लाने पर विज ने कहा कि "कांग्रेस जीतनी भी तैयारी कर ले हमारी तैयारी है." विज ने कहा कि "कांग्रेस पहले अपने मसले तो निपटा ले."

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