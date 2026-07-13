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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र: सीएम की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, 2 ध्यानाकर्षण सहित कई मामलों पर चर्चा

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई तक चलेगा. विपक्ष ने सरकार को घेरने की मजबूत रणनीति बनाई है. सत्र हंगामेदार रहने के आसार है.

MONSOON SESSION CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 9:31 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, 5 दिनों तक चलेगा. पहले दिन विधानसभा में दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं. वही विधानसभा में तीजन बाई और दूसरे महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद सरकार अपने कामकाज के सत्र के लिए लेखाजोखा प्रस्तुत करेगी.

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी. ये बैठक सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं. इसके अलावा सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र फरवरी मार्च के प्रश्नों का सवाल और उसके मिले उत्तर को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके साथ उसको लेकर हुई अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी सरकार के द्वारा दी जाएगी. 13 जुलाई को वैसे विधेयक जो राज्यपाल को भेजे गए थे और जिन्हें राज्यपाल ने परामर्श के बाद वापस भेजा है, वैसे विधेयकों को भी पटल पर रखा जाएगा. साथ ही उसके जो भी संदर्भ रहे हैं उन संदर्भों की चर्चा भी सदन में की जाएगी.

विपक्ष की मजबूत तैयारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने भी कड़ी तैयारी कर रखी है. सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की मजबूत रणनीति बनाई है. सदन में उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की इस बार कांग्रेस सवालों का एक-47 लेकर तैयार है और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है.

विधानसभा के मानसून सत्र में समय पर किसानों को खाद न मिलने का मुद्दा सबसे बड़ा है. छत्तीसगढ़ की पूरी आर्थिक संरचना खेती की सनी पर निर्भर है और यहां किसानों को ही खाद नहीं मिल रहा है. आम लोगों के हितों को लेकर सरकार निरंकुश हो गई है. जिस तरीके से बिजली बिल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है वह आमजन के खिलाफ है, इस मुद्दे को भी कांग्रेस सदन में उठाएगी. हर घर नल का जल योजना को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन उसमें काम नहीं हुआ है. इस मुद्दे को भी सदन में इस बार मजबूती से उठाया जाएगा. नकटी में लोगों के घर गिराए जाने का मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और कांग्रेस इस मुद्दे पर मजबूती से पक्ष रखेगी.

14 जुलाई को कांग्रेस का सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास नहीं रह गया है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है. इसे लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी.

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