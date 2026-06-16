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महंत की खैरागढ़ से हुंकार, 'भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस'

डॉ. चरणदास महंत ने आगामी विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत देकर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है.

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भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 1:59 PM IST

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खैरागढ़: नगरपालिका चुनाव से पहले खैरागढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ढाई साल का समय देने के बाद अब कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी.

कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश

खैरागढ़ दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि नगरपालिका चुनाव जीतना है तो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि मनमुटाव संगठन के भीतर रहना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए. महंत ने कहा, ''हम एक रहेंगे तो सब ठीक होगा. राहुल गांधी देश को बचाने के लिए हम सब को एक करना चाहते हैं.''

भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस (ETV Bharat)

जनता की समस्याएं जस की तस-महंत

महंत ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा, खाद संकट, बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को काम करने का पूरा अवसर दिया, लेकिन ढाई साल बाद भी जनता की समस्याएं जस की तस हैं.

पर्यावरण के मुद्दे पर घेरा

पर्यावरण के मुद्दे पर भी महंत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर नजर नहीं आती. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को उठाने का आह्वान किया. महंत ने कहा, ''हसदेव में लाखों पेड़ कट चुके हैं. अंडमान निकोबार में डेढ़ करोड़ पेड़ काटे जा चुके है.''

अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस-महंत

सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब आया, जब महंत ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. उनके इस बयान को आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के आक्रामक तेवर के रूप में देखा जा रहा है. महंत ने कहा, ''इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे. बहुत हो गया. ढाई साल तक हमने सरकार को पूरा अवसर दिया. हम दल बल समेत विरोध करेंगे. अब जनता के मुद्दों पर कांग्रेस सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी.''

जानिए कब से शुरू होगा मानसून सत्र

6ठी विधानसभा का 10वां सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा. 13 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र 17 जुलाई यानि कुल पांच दिनों तक चलेगा. पांच दिनों के इस मानसून सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. इन पांच अहम बैठकों में सरकार वित्तीय और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य सदन के पटल पर रखेगी. पांच दिनों का सत्र होने के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र काफी हंगामेदार रहेगा. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी.

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