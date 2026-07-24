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मानसून और बारिश से बढ़ीं मौसमी बीमारियां, रायपुर मेकाहारा में 50% बढ़े मरीज, डॉक्टर से जानिए बचाव के आसान उपाय

मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा के अनुसार, बारिश के मौसम में जलभराव और गंदे पानी की वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है. इस दौरान वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया और दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत के साथ लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इसके बाद अब मौसमी और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं. रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में सामान्य दिनों की तुलना में ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 50 फीसदी बढ़ गई है.

बारिश में फैलने वाली बीमारी की वजह

मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ योगेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि बारिश के इस मौसम में जल जमाव या पानी भरने की वजह से इंफेक्शन फैलता है जिसके कारण बीमारी और वेक्टर जनित बीमारियां ज्यादा होती हैं. ऐसी स्थिति में लोगों को पीलिया, मलेरिया, सर्दी खांसी, बुखार, हाथ पैर के साथ ही पूरे शरीर में दर्द होना. इस तरह के मरीजों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है. सामान्य दिनों की तुलना में ओपीडी में 50% मरीज की संख्या बढ़ी है. मुख्य तौर पर मरीजों में बुखार, हाथ पैर में ज्यादा दर्द होना, उल्टी दस्त, पीलिया, ठंड के साथ बुखार आना, पेट में दर्द होना इस तरह के लक्षण वाले मरीज आते हैं.

बारिश में फैलने वाली बीमारी की वजह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीमारियों से कैसे बचें

बीमारी या लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना ही है, साथ ही इससे पहले कई उपायों से भी इन बीमारियों से बचा जा सकता है. डॉक्टर के मुताबिक, बारिश के मौसम में लोगों को साफ पानी पीना चाहिए, उबालकर पीएं तो और बेहतर. बच्चों में इन्फेक्शन होना आम बात है इसलिए बारिश के मौसम में बच्चों को बाहर का खाना खाने से मना करना चाहिए. खासतौर पर बारिश के दिनों में घर में सोते समय नेट का इस्तेमाल करना चाहिए. हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में डेंगू के मरीज बढ़ जाते हैं.

बीमारियों से कैसे बचें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मच्छर भगाने वाली क्वाइल से रहें सावधान

डॉक्टर ने बताया कि मच्छर भगाने वाली क्वाइल या अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इनमें मौजूद केमिकल से सांस लेने में परेशानी हो सकती है और त्वचा पर भी असर पड़ सकता है. खासकर अस्थमा और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में मच्छरदानी सबसे सुरक्षित विकल्प है.

रायपुर मेकाहारा में 50% बढ़े मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगस्त-सितंबर में बढ़ता है डेंगू का खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार हर साल अगस्त और सितंबर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए अभी से मच्छरों से बचाव और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, तेज सिरदर्द, हाथ-पैर में ज्यादा दर्द, आंखों में पीलापन, उल्टी, दस्त या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें. मेडिकल स्टोर से अपनी मर्जी से दवा लेना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है.