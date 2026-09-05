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झारखंड में मानसून का हिसाब: बारिश का ओवरऑल प्रतिशत रहा सामान्य, लेकिन कई जिलों के बीच बड़ा अंतर

झारखंड में मानसून के दौरान सामान्य बारिश रहा है. राज्य में सबसे कम पाकुड़ में बारिश हुई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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धान की बुआई करते किसान (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 9:55 AM IST

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रांची: झारखंड में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल बारिश लगभग सामान्य रही है, लेकिन जिलावार बारिश के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 4 सितंबर 2026 के बीच राज्य में 822.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य वर्षापात 831.8 मिलीमीटर है. इस हिसाब से राज्य में ओवरऑल बारिश सामान्य से महज 1 प्रतिशत कम रही है.

एकमात्र जिला जहां सामान्य से काफी ज्यादा बारिश

राज्य के जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से सबसे ज्यादा बारिश हुई है. यहां 1 जून से 4 सितंबर के बीच 1268.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षापात 839.2 मिलीमीटर है. यानी जिले में सामान्य से 51 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक यह अतिवृष्टि की श्रेणी में आता है.

7 जिलों में बारिश सामान्य

राज्य के 7 जिलों में बारिश सामान्य रही है. इनमें पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा शामिल हैं. इन जिलों में बारिश सामान्य वर्षापात की तुलना में 1 से 19 प्रतिशत प्लस के बीच रही. इनमें सरायकेला-खरसावां में सामान्य से 19 प्रतिशत, लातेहार में 18 प्रतिशत, रांची में 15 प्रतिशत और पूर्वी सिंहभूम में 11 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई. वहीं, सिमडेगा में 5 प्रतिशत, लोहरदगा में 3 प्रतिशत और खूंटी में 1 प्रतिशत अधिक बारिश हुई.

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धान की बुआई करते किसान (ईटीवी भारत)

16 जिलों में सामान्य से कम बारिश

दूसरी ओर राज्य के 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है. इनमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल हैं.

पाकुड़ में सबसे ज्यादा बारिश की कमी

बारिश की कमी के मामले में पाकुड़ सबसे पीछे है. यहां 1 जून से 4 सितंबर के बीच 495.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य वर्षापात 935.7 मिलीमीटर है. लिहाजा, जिले में सामान्य से 47 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. इसके बाद देवघर में 34 प्रतिशत, चतरा में 32 प्रतिशत, कोडरमा में 24 प्रतिशत, गिरिडीह और गुमला में 23-23 प्रतिशत तथा हजारीबाग में 21 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है.

इसके अलावा गोड्डा में 18 प्रतिशत, गढ़वा में 15 प्रतिशत, दुमका और पलामू में 11-11 प्रतिशत, बोकारो में 10 प्रतिशत और रामगढ़ में 6 प्रतिशत बारिश कम हुई है. धनबाद और जामताड़ा में सामान्य से केवल 2-2 प्रतिशत की कमी रही है.

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धान का बिचड़ा (ईटीवी भारत)

5 से 7 सितंबर तक ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 5 सितंबर से 7 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. पूर्वानुमान में इन तीन दिनों के लिए राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान तापमान में मामूली इजाफा हो सकता है. वहीं 8 सितंबर से मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना जताई गई है.

खास बात है कि राज्य का कुल वर्षापात सामान्य से सिर्फ 1 प्रतिशत कम होने के बावजूद जिलावार आंकड़े बताते हैं कि बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा है. खासकर कोल्हान क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम में अच्छी बारिश हुई, जबकि संथाल और उत्तरी झारखंड के कुछ जिलों में बारिश की कमी ज्यादा रही.

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