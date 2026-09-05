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झारखंड में मानसून का हिसाब: बारिश का ओवरऑल प्रतिशत रहा सामान्य, लेकिन कई जिलों के बीच बड़ा अंतर

धान की बुआई करते किसान ( ईटीवी भारत )