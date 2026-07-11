ETV Bharat / state

मानसून में धान की नर्सरी डालने में हुई देरी, न हों परेशान, पुराना तरीका देगा छप्पर फाड़ कमाई

धान रोपाई का सुपरहिट तरीका, कम बीजों में भी होगी बंपर खेती, बस रखे इन खास बातों का ध्यान, कृषि वैज्ञानिक ने बताई टैक्नीक

MONSOON RICE CROP OLD TECHNIQUE
मानसून में धान की नर्सरी डालने में हो गई देरी, न हों परेशान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 1:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल : मौजूदा साल कम बारिश के अनुमान के चलते धान की खेती को लेकर काफी असमंजस की स्थिति रही. ऐसे में जिन किसानों को अब बारिश की शुरुआत में धान की नर्सरी डालने में देरी हो रही है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसे वक्त पर ही धान रोपाई की 'श्रीविधि' काम आती है, जिसमें बहुत कम दिन की नर्सरी को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. साथ में कम पानी, कम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और उत्पादन छप्पर फाड़ होता है, इसलिए धान की खेती में नर्सरी ट्रांसप्लांट का यह तरीका सुपरहिट माना जाता है.

ये है धान रोपाई का सुपरहिट तरीका

शहडोल कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई बताते हैं, '' शहडोल संभाग धान का कटोरा कहा जाता है, धान की उत्तम खेती यहां के किसानों के लिए वरदान होती है, लेकिन इस वर्ष मानसून के आगमन में थोड़ा विलंब हुआ है. वर्षा एक समान रूप से नहीं हो रही है और कहीं कम, कहीं ज्यादा बारिश की स्थिति बन रही है. ऐसी स्थिति में हमारे किसान धान की खेती रोपा पद्धति से करते हैं, उनके समक्ष एक चिंता का विषय है, कि अभी तक हमने धान की नर्सरी नहीं रखी है. रोपा लगाने के लिए पौधे तैयार नहीं हुए हैं, तो हम खेतों में धान की रोपाई कब करेंगे? ऐसे समय में कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में ही धान उत्पादन की 'श्री पद्धति' बहुत कारगर साबित होती है, धान रोपाई की इस पद्धति की विशेषता ये होती है कि इसमें हम बालक नर्सरी का ही रोपण करते हैं.''

जानकारी देते कृषि वैज्ञानिक (Etv Bharat)

धान रोपाई और बालक नर्सरी क्या है?

कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, ''बालक नर्सरी से आशय है वो पौधे जिनकी उम्र 8 दिन से लेकर के 15 दिन की अवस्था की होती है. इसमें हमको ये सावधानी रखनी है कि जहां पर हम पौधे तैयार करेंगे, उस खेत में उर्वरक का पूरा ध्यान रखना है. नर्सरी डालने से पहले खेत की महीन गहरी जुताई कर लें, भरपूर मात्रा में पकी हुई गोबर की खाद, केंचुआ की खाद, कंपोस्ट का उपयोग करें. क्योंकि हमें अल्प अवधि का 15 दिन के अंदर का रोपा लगाना है, तो उसका ग्रोथ थोड़ा तेजी से हो, जिससे पौधे को उखाड़ने व लगाने में श्रमिकों को ज्यादा मेहनत न करना पड़े और उस स्थान पर थोड़ा रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना चाहिए, जिनका उपयोग पहले कर लें, फिर खेत की बढ़िया जुताई कर लें, उसके बाद में बीज की बोनी करनी है.''

श्री विधि में कम बीजों की आवश्यकता

कृषि वैज्ञानिक श्री पद्धति से रोपा लगाने के लिए बीज बुवाई को लेकर कहते हैं, '' क्योंकि इस पद्धति में 10-10 इंच की दूरी पर अर्थात 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक-एक पौधा का रोपा लगाया जाता है, कतार से कतार के बीच में और पौधे से पौधे के बीच में 25 सेंटीमीटर का अर्थात 10 इंच का अंतराल रखा जाता है, तो हमको एक एकड़ में रोपा लगाने के लिए 64 हजार पौधों की आवश्यकता होती है. 64 हजार पौधों को तैयार करने के लिए हम 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करते हैं. 2 किलो बीज उपयोग करने से हमको लगभग 70 से 72000 पौधे तैयार मिल जाते हैं, जो एक एकड़ रकबे में रोपा लगाने के बाद भी हमारे पास बच जाते हैं.''

Shri vidhi rice crop farming
धान रोपाई की श्री विधि (Etv Bharat)

श्री विधि में बरतें ये सावधानी

वे कहते हैं, '' इस पद्धति में जब हम रोपा लगाते हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारी नर्सरी 14 से 15 दिन का हो जाए, तो जहां नर्सरी ट्रांसप्लांट करना है वहां खेत की अच्छे से मचाई कर लें. मचाई के पूर्व खेत में जो भी हमको रासायनिक उर्वरक डालने हैं, खेत की आवश्यकता के हिसाब से जो विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, उनकी संपूर्ण मात्रा को जुताई शुरू करने से पहले ही खेत में डाल देना है और फिर खेत की माटी के साथ मचाई कर देनी है. हमको रोपा लगाने के बाद रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कदापि नहीं करना है.''

वे कहते हैं, '' जब हम रोपा लगाना शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखें की जितना रोपा लगता जाए, उतना पौधा उसला जाए मतलब हमको संपूर्ण नर्सरी नहीं उखाड़ना है, जितना लगाना है उतना ही उखाड़ना है, कई किसान एक बार नर्सरी उखाड़कर 4 से 5 दिन तक उसे रोपा लगाते रहते हैं.''

MONSOON RICE CROP farming
जानें धान रोपाई और बालक नर्सरी क्या है? (Etv Bharat)
कितनी दूरी मेंटेन करें?श्री विधि में रोपा लगाने के लिए 10 इंच बाय 10 इंच की दूरी पर हमको पौधा लगाना है, उसके लिए धान सीमांकन मशीन भी आती है. आप रस्सी में 10 इंच की दूरी नाप सकते हैं, कुछ किसान रस्सी से ही जुगाड़ बना लेते हैं, जो 10 इंच पर रहता है. अगर आप इसे भी मेंटेन नही कर पा रहे हैं तो अपने श्रमिकों को सिखाएं कि वो अपने हाथ के बीता में एक उंगली से लेकर अंगूठे के बीच में जो दूरी है, उस दूरी पर एक-एक कली पौधे का रोपा लगाएं, इसके बाद महत्वपूर्ण बात ये है कि खेत में पानी भरने की आवश्यता नहीं है, कोशिश करें कि बस खेत में नमी बनी रहे. इसलिए खेत के मुहाने को खोलकर रखें, जिससे पौधे को हवा भी पर्याप्त मिलती रहे.

यह भी पढ़ें-

कुछ दिनों में धान के खेत में दरारें भी पड़ जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन दरारों से वायु का संचार ज्यादा मात्रा में होगा तो धान की जो जड़े हैं तो उनका विकास ज्यादा होगा. कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, '' जो इस वर्ष मौसम की थोड़ी बहुत परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, उसमें बारिश कम होने की संभावना है. ऐसी विषम परिस्थिति में श्री पद्धति से धान उत्पादन किसानो के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है.

धान रोपाई की श्री विधि के फायदे

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' श्री विधि से धान की रोपाई 100 प्रतिशत प्रमाणित है, और हमारे किसान भाइयों को भरपूर पैदावार देने की क्षमता इसके अंदर उपलब्ध है. श्री विधि से अगर आप धान की रोपाई कर रहे हैं तो एक तो बीज की मात्रा कम लगती है, इसके उत्पादन में हमको पानी की मात्रा की भी बचत होती है. इस पद्धति से खेती करने से पूरी की पूरी फसल जो है एक साथ पकने की अवस्था पर आती है, ये देखा भी गया है की धान अपनr तय अवधि से 5 से 7 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है.''

TAGGED:

SHAHDOL RICE FARMING
RICE CROP FARMING
MADHYA PRADESH NEWS
OLD TECHNIQUE OF RICE FARMING
MONSOON RICE CROP OLD TECHNIQUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.