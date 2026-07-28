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छत्तीसगढ़ का मौसम, डीप डिप्रेशन से मानसून फिर एक्टिव, कुछ इलाकों में झमाझम बारिश

कुछ इलाकों में झमाझम बारिश ( ETV Bharat )

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि सोमवार को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे लगे हुए उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल कोस्टल में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ था. जिसकी वजह से मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग ने 2 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है.

कहां कहां हुई बारिश

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई. बस्तर संभाग के एक स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई है. वहीं सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है. अगले दो दिनों के दौरान बिलासपुर और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

एल नीनो का असर (ETV bharat)

अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना

बीके चिंधालोरे ने बताया कि सोमवार से जो सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से लेकर 31 डिग्री था. सिस्टम इंटेंसिफाई होने के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है.

एल नीनो का असर (ETV bharat)

दो दिन तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई जिलों के लिए 24 से 48 घंटे का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था. फिलहाल लोगों को दो दिनों तक बारिश का सामना करना पड़ेगा.

एल नीनो का असर (ETV bharat)

सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान

रायपुर का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री

माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री

बिलासपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री

पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री

अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री

जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री

दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री

राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री

एल नीनो का असर (ETV bharat)

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