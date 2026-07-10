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IMD का अलर्ट : 18 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून, तब तक सताएगी उमस और तेज गर्मी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में अगले 24 घंटे उमस और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

Monsoon In Rajasthan
मौसम कार्यालय राजस्थान(File Photo) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 12:21 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में पिछले सप्ताह सामान्य से 72% अधिक बारिश के बावजूद ज़्यादातर जिलों में अच्छी बरसात का इंतजार है. इस बीच मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का कहना है कि 18 जुलाई के बाद मानसून फिर सक्रिय हो सकता है. जाहिर है कि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई से अगले दो सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. बारिश में कमी आने से तापमान और उमस दोनों बढ़ने की आशंका है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है.

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 9 जुलाई को बीकानेर और जोधपुर को कवर करते हुए पूरे राजस्थान में अपनी पहुंच बना ली. इसके साथ ही मानसून ने एक दिन की देरी से पूरे देश को भी कवर कर लिया. सामान्यतः पूरे देश में मानसून 8 जुलाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यह 9 जुलाई को देश के अंतिम हिस्सों तक पहुंचा. हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस बार मानसून ने पूरे देश को केवल 36 दिनों में कवर कर लिया, जबकि सामान्य अवधि 38 दिन मानी जाती है. यह लगातार पांचवां वर्ष है, जब मानसून ने 38 दिनों से कम समय में पूरे देश को कवर किया है.

पढ़ें: मानसून अपडेट: प्रदेश में 11 जुलाई से पड़ेगा धीमा, 18 जुलाई के बाद फिर पकड़ेगा रफ्तार

राजस्थान में मानसून की एंट्री 2 जुलाई को सामान्य से सात दिन की देरी से हुई थी. इसके बाद महज आठ दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में फैल गया, लेकिन पहले चरण में बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में औसतन 130.90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 96.45 मिलीमीटर है. यानी सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई है. वहीं मानसून की सक्रियता के दौरान केवल लगभग 46 मिलीमीटर अतिरिक्त बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में अब भी अच्छी वर्षा का इंतजार बना हुआ है.

सिर्फ 18 जिलों में सामान्य से ऊपर बारिश: बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश के 18 जिलों में सामान्य सेअधिक , 18 जिलों में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है. कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में बादल छाने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हो सकी. मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके असर से 10 जुलाई को भरतपुर , जयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने लगेंगी और अगले दो सप्ताह तक अधिकांश क्षेत्रों में केवल छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी.

पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान अधिकांश जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान जताया गया है. हालांकि पिछले सप्ताह यानी 3 से 9 जुलाई के दौरान राजस्थान में मानसून सक्रिय रहा और इस अवधि में प्रदेश में दीर्घावधि औसत की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई. कई स्थानों पर मेघगर्जन, धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जिलों में भारी वर्षा भी दर्ज की गई. इसके बावजूद बारिश का दायरा सीमित रहने से प्रदेश के बड़े हिस्से में पर्याप्त पानी नहीं बरस सका.

पढ़ें: राजस्थान में तीन दिन और मेहरबान रहेगा मानसून , दक्षिण-पूर्वी जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

उमस ने किया बेहाल, 18 जुलाई से बदलेगा मिजाज: राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में इन दिनों अजीब मौसम देखने को मिल रहा है. आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन बिना बरसे आगे निकल जा रहे हैं. बारिश नहीं होने से दिनभर भीषण उमस बनी रहती है और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही. दोपहर के समय तेज धूप और चिपचिपी गर्मी के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है. लोग चेहरे ढंककर घरों से निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों तथा शीतल पेयों की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है.

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि जब तक प्रदेश में व्यापक और लगातार बारिश नहीं होगी, तब तक उमस से राहत मिलना मुश्किल है. अगले दो सप्ताह मानसून की कमजोरी के कारण गर्मी और नमी दोनों लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. किसानों की नजर भी अब जुलाई के दूसरे पखवाड़े पर टिकी है, क्योंकि खरीफ फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए व्यापक वर्षा की जरूरत है. मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र बनने की स्थिति में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है. यदि अनुकूल परिस्थितियां बनीं तो 18 जुलाई के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में फिर तेजी आने की संभावना है. तब तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश, उमस और बढ़ते तापमान का दौर जारी रहने के आसार हैं.

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