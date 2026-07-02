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जून में सामान्य से आधी भी नहीं हुई झारखंड में मानसूनी बारिश, कई जिलों में स्थिति चिंताजनक, जुलाई में राहत मिलने की उम्मीद

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV BHARAT )