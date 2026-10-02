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राजस्थान में मानसून की विदाई, 17.40 फीसदी कम बारिश से सूखे की आहट, पेयजल और फसलों पर संकट

राजस्थान में कम बारिश के आंकड़ों ने चिंता में इजाफा कर दिया है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 11:36 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में मानसून सीजन 2026 सामान्य से कम बारिश के साथ समाप्त हुआ. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 26 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य 421.89 मिमी के मुकाबले 346.97 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 17.76 फीसदी कम है. वहीं 1 जून से 27 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार सामान्य 424.71 मिमी के मुकाबले 350.83 मिमी बारिश हुई, यानी 17.40 फीसदी की कमी रही. मानसून की विदाई 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो गई थी.

बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में देखने को मिला है. पाली, जैसलमेर और जालौर में सामान्य से 50 फीसदी से अधिक कम बारिश दर्ज की गई. राज्य के कई हिस्सों में कम बारिश के कारण फसलों, पेयजल और पशुओं के लिए चारे-पानी को लेकर चिंता बढ़ी है. सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और आकस्मिक व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत)

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पाली, जैसलमेर और जालौर में सबसे ज्यादा कमी : 1 जून से 27 सितंबर के दौरान बारिश की कमी के मामले में पाली सबसे ऊपर रहा. यहां सामान्य से 58.44 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. जैसलमेर में 54.17 फीसदी और जालौर में 50.26 फीसदी कम बारिश हुई. इसके बाद बांसवाड़ा में 39.07 फीसदी और हनुमानगढ़ में 38.02 फीसदी बारिश की कमी रही. इसके विपरीत कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज की गई. डीग में सामान्य से 27.98 फीसदी, धौलपुर में 27.78 फीसदी, सलूंबर में 25.88 फीसदी, भरतपुर में 15.81 फीसदी और फलोदी में 11.37 फीसदी अधिक बारिश हुई.

माउंट आबू में सबसे ज्यादा, जैसलमेर के चेलाक में सबसे कम बारिश : पूरे मानसून सीजन में राजस्थान में सबसे ज्यादा कुल बारिश माउंट आबू, सिरोही में 1142.2 मिमी दर्ज की गई. इसके बाद सलूंबर के लसाडिया में 1117.6 मिमी, प्रतापगढ़ के अरनोद में 1065 मिमी, बारां के शाहबाद में 1064 मिमी और झालावाड़ के मनोहर थाना में 1061 मिमी बारिश हुई. झालावाड़ के सुनेल में 1043 मिमी, झालरापाटन में 1040 मिमी, पिड़ावा में 1011 मिमी, बकानी में 981 मिमी और धौलपुर के बाड़ी में 977 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं सबसे कम बारिश जैसलमेर के चेलाक में सिर्फ 17 मिमी रही. फतेहगढ़ में 20 मिमी, सम में 26 मिमी, सोनू और झिंझिंयाली में 43-43 मिमी तथा चांधन में 47 मिमी बारिश दर्ज की गई. जैसलमेर के कई अन्य क्षेत्रों में भी पूरे मानसून सीजन में 50 से 70 मिमी के आसपास ही बारिश हुई.

14 जिलों में कम बारिश, पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित : राज्य के 14 जिलों में बारिश की कमी विशेष रूप से सामने आई है. इनमें पश्चिमी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं. कम बारिश वाले इलाकों में खरीफ फसलों पर असर पड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और पशुओं के लिए चारे-पानी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता बढ़ी है. बारिश की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में आकस्मिक राहत कार्यों की तैयारी की है. बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा सहित जरूरत वाले क्षेत्रों में चारा डिपो शुरू करने तथा पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था जारी रखने की घोषणा की गई है.

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बाड़मेर-जैसलमेर में 31 दिसंबर तक टैंकरों से पानी : कम बारिश के चलते बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों जिलों में 31 दिसंबर 2026 तक जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति जारी रखने की घोषणा की है. इसके साथ ही प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को आकस्मिक राहत कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार देने की बात कही गई है. बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर सहित जरूरत वाले क्षेत्रों में चारा डिपो खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं.

117 तहसीलों में सूखे का सर्वे : मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग 34 जिलों की 117 तहसीलों में गिरदावरी के माध्यम से सर्वे कराने की तैयारी में है. इस सर्वे के जरिए कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों, फसलों की स्थिति और राहत की जरूरत का आकलन किया जाएगा. 1 जून से 26 सितंबर तक प्रदेश में 421.89 मिमी सामान्य बारिश के मुकाबले 346.97 मिमी बारिश हुई. इस अवधि में सामान्य से 17.76 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. 17 जिलों में सामान्य से 20 से 50 फीसदी तक कम बारिश रही.

कम बारिश से सूखे की आहट
कम बारिश से सूखे की आहट (फोटो ईटीवी भारत)

बीसलपुर में पानी की स्थिति पर भी चिंता : कम बारिश का असर प्रदेश के जल संसाधनों पर भी नजर आ रहा है. जयपुर की पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बीसलपुर बांध में फिलहाल करीब 313.10 आरएल मीटर जलस्तर बताया गया है. बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है. बीसलपुर सिस्टम से जयपुर शहर को प्रतिदिन करीब 60 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति होती है. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर, अजय सिंह राठौड़ के मुताबिक मई तक पेयजल आपूर्ति में बड़ी समस्या की संभावना नहीं है, लेकिन गर्मियों की जरूरत को देखते हुए अभी से पानी बचाने और आपूर्ति की योजना पर काम किया जा रहा है. मानसून के दौरान अगस्त में बीसलपुर का जलस्तर 314 आरएल मीटर से ऊपर पहुंच गया था. हालांकि मानसून समाप्त होने के बाद बांध से लगातार पानी की निकासी और शहर की मांग के चलते जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है. नवंबर से जयपुर की पेयजल सप्लाई में कटौती की तैयारी की जानकारी भी सामने आई है.

पाली जिले का जवाई बांध, जहां जलस्तर रह गया 24 फीट
पाली जिले का जवाई बांध, जहां जलस्तर रह गया 24 फीट (फोटो ईटीवी भारत)

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अक्टूबर में भी कम बारिश की आशंका : मानसून की विदाई के बाद राजस्थान के लिए अक्टूबर-दिसंबर का मौसम भी महत्वपूर्ण रहेगा. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अक्टूबर में राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है. अक्टूबर में तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है. अक्टूबर से दिसंबर के दौरान राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की संभावना भी जताई गई है. कम बारिश की स्थिति बनी रहने पर मिट्टी की नमी, जलाशयों और भूजल रिचार्ज पर असर पड़ सकता है. इसका सीधा असर रबी की फसलों के लिए शुरुआती सिंचाई की उपलब्धता पर पड़ सकता है.

सितंबर के आखिर में बारिश ने बदला मौसम : राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में कुछ हिस्सों में बारिश हुई. 28 सितंबर को जयपुर में तेज बारिश के बाद रात का न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सितंबर में पिछले 10 वर्षों के सबसे कम तापमान में से एक रहा. बारिश और बादलों के कारण जयपुर में दिन और रात के तापमान में अंतर भी बढ़ा है. मौसम में इस बदलाव के बीच मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई है.

बारिश की कमी पर गहलोत ने सरकार से मांगी राहत : राजस्थान में मानसून सीजन के दौरान बारिश की कमी के बाद कई जिलों में सूखे जैसे हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि मानसून की वापसी के बाद प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के अभाव में फसलें सूखने लगी हैं और चारे तथा पानी का संकट गहराने लगा है. इससे किसान और पशुपालक चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी कराई जा रही है, लेकिन इसे जल्द पूरा कर राहत कार्य शुरू किए जाने चाहिए. गहलोत ने कहा कि बारिश के अभाव और सूखे की स्थिति में चारे और पानी की समस्या बढ़ सकती है.

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गहलोत ने जोधपुर में बारिश की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि जिले में अब तक करीब 33 फीसदी कम बारिश होना चिंता का विषय है. उन्होंने सरकार से मांग की कि जोधपुर सहित बारिश की कमी से प्रभावित सभी क्षेत्रों में गांव और ढाणी स्तर तक पेयजल की व्यवस्था की जाए. साथ ही पशुओं के लिए चारे और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की जाए. पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को राहत और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीबीजी राम जी योजना के तहत अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराने की मांग की.

गहलोत ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए जा रहे हैं और किसानों को राजस्व संबंधी राहत देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. उन्होंने राजस्थान में भी कम बारिश वाले क्षेत्रों की स्थिति का तेजी से आकलन कर राहत संबंधी निर्णय लेने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से कहा कि गिरदावरी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जाए और इसके बाद राहत कार्य शुरू करने में देरी नहीं हो. उन्होंने पेयजल, पशुओं के चारे-पानी और ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार से जुड़े इंतजामों को प्राथमिकता देने की मांग की है.

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