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राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश, ठंडी तेज हवाओं से मौसम सुहाना; भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत

हालांकि, आज दोपहर के बाद से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रहीं थीं.

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को झमाझम बारिश ने बीते कई दिनों से उमस वाली गर्मी से पर‍ेशान लोगों को राहत दी है. इससे पहले रविवार दोपहर बाद बारिश देखने को मिला था. जिससे लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन अगले दिन बारिश नहीं होने की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई और उमस से लोगों का घर में रहना बेहाल हो गया.

राजधानी दिल्ली में जुलाई के महीने में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है जबकि जुलाई के महीने में मानसून का मौसम होता है. इस साल बारिश नहीं होने की वजह से गर्मी बढ़ गई है. आज दोपहर 12:00 के बाद अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और झमाझम बारिश भी हुई.

भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत (ETV Bharat)

राहगीर अंकित ने पहले ही बारिश की उम्‍मीद थी. उन्‍होंने बताया कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है. ठंडी हवाएं चल रही है. लोगों को बहुत राहत है. ऐसा ही मौसम होना चाहिए क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे.

डिलीवरी का काम करने वाले राहगीर विशाल ने बताया कि गर्मी से बुरा हाल था, उमस भी बहुत ज्यादा थी. मेरा काम तो दिनभर सड़कों पर ही होता है ऐसे में गर्मी की वजह से काम करने में काफी दिक्कतें आ रही थी. लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है आसमान में बादल छाए हुए हैं जोरदार हवाएं चल रही है जिससे मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक दिल्ली में जोरदार बारिश होगी, लेकिन 5 जुलाई को बारिश के बाद अगले दो दिन बारिश नहीं हुई. इससे गर्मी और उमस बढ़ गई.

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