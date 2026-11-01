हिमाचल में मानसून की बेरुखी से खेतों में घटी नमी, अब रबी की बिजाई पर टिकी निगाहें, क्या बारिश देगी राहत?
सामान्य से 11 फीसदी कम बरसे बादल, सितंबर के अंत में हुई बारिश ने बचाई खरीफ की फसलें. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 12:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बेरुखी का असर अब खेतों में दिखाई देने लगा है. मानसून सीजन में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का असमान वितरण भी चिंता का विषय बन गया है. कहीं सामान्य से अधिक बारिश हुई, तो कहीं बादल उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसे. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानसून की कमी का खरीफ सीजन की फसलों पर कितना असर पड़ा है और आने वाले दिनों में रबी सीजन की बिजाई के लिए किसानों को पर्याप्त नमी मिल पाएगी या नहीं. हालांकि, मानसून सीजन के दौरान कम बारिश के बावजूद सितंबर महीने के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने खरीफ की फसलों के लिए संजीवनी का काम किया है.
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, समय-समय पर हुई इस बारिश से फसलों को राहत मिली है और इस बार पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है. यानी मानसून की शुरुआत और मध्य अवधि में बारिश की कमी के बावजूद खरीफ की फसल को पूरी तरह नुकसान की आशंका नहीं है. लेकिन, किसानों के सामने अब अगली चुनौती खड़ी हो गई है. मानसून में सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में जमीन की नमी जल्दी खत्म हो गई है. इसका सीधा असर रबी सीजन की बिजाई पर पड़ सकता है. खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसानों को गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान होने वाली बारिश किसानों के लिए बेहद अहम हो गई है.
सितंबर की बारिश से खरीफ को राहत, लेकिन रबी की चिंता बरकरार
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि, खरीफ की फसलों के लिए सितंबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश काफी मददगार साबित हुई है. इससे फसलों को जरूरी नमी मिली और अच्छी पैदावार की उम्मीद बनी हुई है. हालांकि, कम बारिश का असर मिट्टी में नमी की उपलब्धता पर पड़ा है. यही वजह है कि अब रबी सीजन की बिजाई को लेकर परिस्थितियां काफी हद तक आगामी बारिश पर निर्भर करेंगी.
कृषि विभाग ने तय किया बिजाई और उत्पादन का लक्ष्य
वहीं, कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए खाद्यान्न फसलों की बिजाई और उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है. अब इन लक्ष्यों को हासिल करने में पोस्ट मानसून सीजन की बारिश की अहम भूमिका रहेगी. यदि समय पर पर्याप्त बारिश होती है, तो किसानों को खेत तैयार करने और फसलों की बिजाई में मदद मिल सकती है. इसके विपरीत बारिश में देरी होने पर खेतों में नमी की कमी बिजाई की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में हिमाचल में इस बार खरीफ सीजन की पैदावार को लेकर उम्मीदें कायम हैं, लेकिन रबी सीजन की राह आसान होगी या किसानों को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसका जवाब आने वाले दिनों के मौसम पर निर्भर करेगा.
खरीफ फसलों को सितंबर की बारिश से मिली संजीवनी
पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने के बावजूद खरीफ फसलों के उत्पादन पर इसका बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है. सितंबर महीने के आखिर में हुई बारिश ने फसलों को उस समय संजीवनी देने का काम किया, जब वे पकने की अवस्था में थीं. इससे फसलों में दाना पूरी तरह विकसित होने में मदद मिली और खरीफ सीजन में अच्छा उत्पादन दर्ज किया गया. हालांकि, मानसून के दौरान कम बारिश होने से जमीन में नमी लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाई. इसका असर अब रबी सीजन की बिजाई पर पड़ सकता है. जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी आने के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ेगा.
रबी की बिजाई के लिए अब बारिश का इंतजार
कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि, "फसलों का उत्पादन केवल कुल बारिश पर ही नहीं, ये फसल की अलग-अलग अवस्थाओं में समय पर होने वाली बारिश पर भी निर्भर करता है. इस बार मानसून सीजन में भले ही कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर के आखिर में हुई बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई. उस समय फसलें तैयार होने की अवस्था में थीं. बारिश से दाना भरने की प्रक्रिया को मदद मिली, जिससे खरीफ सीजन में अच्छा उत्पादन हुआ. मानसून में कम बारिश होने के कारण इस बार जमीन में नमी जल्दी खत्म हो गई है. सामान्य परिस्थितियों में बारिश के बाद मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया. इसका असर अब रबी सीजन की तैयारियों पर दिखाई दे सकता है. जिन क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं, वहां पर्याप्त नमी के अभाव में बिजाई करना मुश्किल होगा. ऐसे में किसानों को रबी फसलों की बिजाई के लिए बारिश होने का इंतजार करना पड़ सकता है."
सूखे ने रोकी रबी सीजन की बिजाई
रबी सीजन में खेतों में गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश की कमी किसानों के लिए परेशानी बन गई है. जमीन में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण कुल्लू जिला के किसान अभी तक बिजाई का कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं. जिला कुल्लू के किसान युवराज ठाकुर और राजेश कुमार का कहना है कि, सूखे की स्थिति के चलते अभी खेतों में बिजाई करना संभव नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिश होगी और जमीन में पर्याप्त नमी आएगी, वैसे ही बिजाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
क्या सूखे में बिजाई करना सही है?
करसोग के किसान मुरारी शर्मा का कहना है कि, "बरसात के दौरान कम बारिश होने के कारण जमीन में अभी पर्याप्त नमी नहीं है. इस वजह से गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई नहीं हो पाई है. खेतों में नमी के अभाव में बिजाई करना उचित नहीं है. जैसे ही बारिश होगी और जमीन में पर्याप्त नमी आ जाएगी, उसके बाद बिजाई का कार्य शुरू किया जाएगा. फिलहाल बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रबी सीजन की फसलों की बुआई समय पर की जा सके. मानसून में इस बार लगातार मूसलाधार न होने से फसलों को पहले की नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, कम मानसून के बाद भी समय समय पर हुई बारिश से मक्की सहित दालों की फसल अच्छी रही है."
रबी सीजन में 7.15 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य
हिमाचल मानसून की विदाई के बाद रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है. प्रदेश में इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इस बार रबी सीजन में 7,15,300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर और मटर की खेती के लिए क्षेत्रफल और उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 1651.70 हजार टन खाद्यान्न उत्पादन की परिकल्पना की गई है. इसमें अकेले रबी सीजन का योगदान 715.30 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है.
गेहूं पर ज्यादा फोकस
रबी फसलों के लिए कुल 3,49,300 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है. इनमें गेहूं प्रमुख फसल होगी, जबकि जौ और विभिन्न दलहनी फसलें भी उत्पादन कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी. जिलावार लक्ष्यों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिला गेहूं और कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. मंडी जिला कुल उत्पादन के लिहाज से दूसरे स्थान पर है. मंडी में मटर उत्पादन का लक्ष्य भी प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक रखा गया है. कृषि विभाग के निर्धारित लक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश में रबी सीजन के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी सभी जिलों में उनकी कृषि परिस्थितियों और फसल क्षेत्र के अनुरूप तय की गई है.
प्रदेश में फसलवार उत्पादन का लक्ष्य?
कृषि उत्पादन कार्यक्रम के मुताबिक, प्रदेश में रबी सीजन के दौरान गेहूं की खेती 3,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इस तरह से जौ के लिए 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 28 हजार मीट्रिक टन उत्पादन निर्धारित गया गया है. चने की खेती 610 हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 700 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. मसूर के लिए 1,090 हेक्टेयर क्षेत्र 1,340 मीट्रिक टन उत्पादन निर्धारित किया गया है. वहीं, मटर की खेती 13,600 हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 35,260 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इन सभी फसलों को मिलाकर प्रदेश में रबी सीजन के दौरान 3,49,300 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें उगाने और 7,15,300 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करने की योजना है.
जिलावार खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य
प्रदेश में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बात की जाए तो इस बार 3,17,300 हेक्टेयर में कुल 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसमें जिला बिलासपुर में गेहूं की खेती 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 46 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. चंबा जिले में गेहूं की खेती 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 34 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. हमीरपुर जिले में गेहूं का लक्ष्य 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 57 हजार मीट्रिक टन उत्पादन लेने का लक्ष्य तय किया गया है. कांगड़ा जिले को रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिया गया है. यहां गेहूं की खेती 91 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 185 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है. किन्नौर जिले में गेहूं के लिए 0.4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 0.8 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, कुल्लू जिले में गेहूं की खेती 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 32 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
लाहौल-स्पीति के लिए सबसे कम टारगेट
कृषि विभाग ने लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम गेहूं के लिए 0.1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 0.2 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. मंडी जिले में गेहूं की खेती 59 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किए जाने और 121 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. शिमला जिले में गेहूं के लिए 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 28 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. सिरमौर जिले में गेहूं की खेती 24.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 51 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सोलन जिले में गेहूं के लिए 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 41 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, ऊना जिले में गेहूं की खेती 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में करने और 54 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
प्रदेश का कुल फसलवार लक्ष्य
रबी सीजन 2026-27 के लिए प्रदेश में फसलवार कुल लक्ष्य इस प्रकार है.
- गेहूं के लिए 3,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र, 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन.
- जौ के लिए 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र, 28 हजार मीट्रिक टन उत्पादन.
- चना के लिए 0.61 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 0.7 हजार मीट्रिक टन उत्पादन.
- मसूर के लिए 1.09 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 1.34 हजार मीट्रिक टन उत्पादन.
- मटर के लिए 13.6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र, 35.26 हजार मीट्रिक टन उत्पादन.
जिलावार कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य
हिमाचल में जिलावार कांगड़ा के लिए सभी तरह के खाद्यान्न का 1,91,470 मीट्रिक टन पैदावार का लक्ष्य तय किया गया है. इसी तरह से मंडी के लिए 1,40,530 मीट्रिक टन, हमीरपुर के लिए 59,040 मीट्रिक टन, सिरमौर के लिए 56,190 मीट्रिक टन और ऊना के लिए 54,590 मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है. बिलासपुर में 49,040 मीट्रिक टन, सोलन में 47,770 मीट्रिक टन, चंबा में 40,600 मीट्रिक टन, कुल्लू में 38,500 मीट्रिक टन, शिमला में 33,450 मीट्रिक टन, किन्नौर में 3,300 मीट्रिक टन और लाहौल-स्पीति में 820 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित
कृषि विभाग के निदेशक डॉ. रविन्द्र सिंह जसरोटिया का कहना है कि, "इस बार लगातार कई कई दिनों तक भारी न होने से फसलों को नुकसान नहीं हुआ है, जिससे खरीफ सीजन में फसलों का उत्पादन अच्छा रहा है. रबी सीजन के लिए बिजाई के तहत क्षेत्रफल और खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किया गया है."
हिमाचल में मानसून की शुरुआत ही कमजोर
हिमाचल में इस मानसून सीजन (जून से सितंबर) में औसतन 652.3 मिमी वास्तविक वर्षा हुई, जो कि 734.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 11 फीसदी कम रही. हालांकि इसे मौसम विभाग के मानकों के तहत सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जिलों के स्तर पर बारिश का वितरण काफी असामान्य रहा. जहां किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में सामान्य बारिश दर्ज की गई. वहीं, हमीरपुर जिला वर्षा की कमी से जूझा और जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति में भारी सूखा देखने को मिला. प्रदेश में मानसून की शुरुआत की कम बारिश से हुई. प्रदेश में जून के महीने में 64.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 36 फीसदी कम रही.
हालांकि, जुलाई महीने में मानसून ने रफ्तार पकड़ी और 272.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई. ऐसे में जुलाई महीने में मौसम ने जरूर कुछ राहत पहुंचाई. इसके बाद अगस्त में मानसून ने निराश किया. प्रदेश में अगस्त महीने में 212.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 17 फीसदी कम रही. वहीं, सितंबर में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रही. इस दौरान प्रदेश भर में 103.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 14 फीसदी कम रही. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 125 वर्षों (1901 से 2026) के इतिहास में इस साल राज्य में 41वां सबसे कम वर्षा वाला मानसून दर्ज किया गया है. वहीं, पूरे सीजन के दौरान प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के कुल 14 दिन दर्ज किए गए, जिनमें जुलाई में 8 दिन, अगस्त में 4 दिन और सितंबर में 2 दिन शामिल हैं.
सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम के बदलते मिजाज और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के असमान वितरण को लेकर अल नीनो के प्रभाव पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने स्पष्ट किया है कि, "अल नीनो का व्यापक प्रभाव रहता है, लेकिन प्रदेश में बारिश के असामान्य वितरण को सीधे तौर पर इससे जोड़ना सही नहीं है. हिमाचल में पूर्वानुमान के अनुसार सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, बारिश का किसी क्षेत्र में अधिक और किसी क्षेत्र में कम होना मौसम के पैटर्न पर निर्भर करता है. यह स्थिति अल नीनो का प्रभाव होने या न होने, दोनों ही परिस्थितियों में देखने को मिल सकती है."
शोभित कटियार का कहना है कि, अल नीनो का प्रभाव बड़े स्तर पर मौसम को प्रभावित कर सकता है. देशभर में बारिश को लेकर किए गए अनुमान के संदर्भ में भी इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है. हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में बारिश का वितरण किस तरह होगा, यह उस समय बनने वाले वेदर पैटर्न पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का असामान्य वितरण कोई नई या असाधारण स्थिति नहीं है. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के पैटर्न के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में बारिश के असमान वितरण का कारण केवल अल नीनो को नहीं माना जा सकता.
मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि, प्रदेश में कहीं अधिक और कहीं कम बारिश होने के पीछे मौसम की परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इसलिए अल नीनो के प्रभाव और बारिश के क्षेत्रवार वितरण को अलग-अलग पहलुओं के रूप में समझना जरूरी है. हिमाचल में इस बार सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज होना एक अलग तथ्य है, जबकि प्रदेश के भीतर बारिश का असमान वितरण मौसम के पैटर्न से जुड़ा विषय है. उनका कहना है कि पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर से दिसंबर तक सभी जिलों में नॉर्मल से अधिक बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कल्लू और शिमला में ज्यादा बारिश हो सकती है.
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