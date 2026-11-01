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हिमाचल में मानसून की बेरुखी से खेतों में घटी नमी, अब रबी की बिजाई पर टिकी निगाहें, क्या बारिश देगी राहत?

हिमाचल में मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बेरुखी का असर अब खेतों में दिखाई देने लगा है. मानसून सीजन में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज होने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का असमान वितरण भी चिंता का विषय बन गया है. कहीं सामान्य से अधिक बारिश हुई, तो कहीं बादल उम्मीद के मुताबिक नहीं बरसे. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानसून की कमी का खरीफ सीजन की फसलों पर कितना असर पड़ा है और आने वाले दिनों में रबी सीजन की बिजाई के लिए किसानों को पर्याप्त नमी मिल पाएगी या नहीं. हालांकि, मानसून सीजन के दौरान कम बारिश के बावजूद सितंबर महीने के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने खरीफ की फसलों के लिए संजीवनी का काम किया है.

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, समय-समय पर हुई इस बारिश से फसलों को राहत मिली है और इस बार पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है. यानी मानसून की शुरुआत और मध्य अवधि में बारिश की कमी के बावजूद खरीफ की फसल को पूरी तरह नुकसान की आशंका नहीं है. लेकिन, किसानों के सामने अब अगली चुनौती खड़ी हो गई है. मानसून में सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में जमीन की नमी जल्दी खत्म हो गई है. इसका सीधा असर रबी सीजन की बिजाई पर पड़ सकता है. खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसानों को गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की बिजाई के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान होने वाली बारिश किसानों के लिए बेहद अहम हो गई है.

मानसून सीजन में कम बारिश से खेतों में घटी नमी (ETV Bharat) सितंबर की बारिश से खरीफ को राहत, लेकिन रबी की चिंता बरकरार कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि, खरीफ की फसलों के लिए सितंबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश काफी मददगार साबित हुई है. इससे फसलों को जरूरी नमी मिली और अच्छी पैदावार की उम्मीद बनी हुई है. हालांकि, कम बारिश का असर मिट्टी में नमी की उपलब्धता पर पड़ा है. यही वजह है कि अब रबी सीजन की बिजाई को लेकर परिस्थितियां काफी हद तक आगामी बारिश पर निर्भर करेंगी. कृषि विभाग ने तय किया बिजाई और उत्पादन का लक्ष्य वहीं, कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए खाद्यान्न फसलों की बिजाई और उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है. अब इन लक्ष्यों को हासिल करने में पोस्ट मानसून सीजन की बारिश की अहम भूमिका रहेगी. यदि समय पर पर्याप्त बारिश होती है, तो किसानों को खेत तैयार करने और फसलों की बिजाई में मदद मिल सकती है. इसके विपरीत बारिश में देरी होने पर खेतों में नमी की कमी बिजाई की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में हिमाचल में इस बार खरीफ सीजन की पैदावार को लेकर उम्मीदें कायम हैं, लेकिन रबी सीजन की राह आसान होगी या किसानों को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसका जवाब आने वाले दिनों के मौसम पर निर्भर करेगा. खेतों में नमी घटने से किसान परेशान (ETV Bharat) खरीफ फसलों को सितंबर की बारिश से मिली संजीवनी पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने के बावजूद खरीफ फसलों के उत्पादन पर इसका बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है. सितंबर महीने के आखिर में हुई बारिश ने फसलों को उस समय संजीवनी देने का काम किया, जब वे पकने की अवस्था में थीं. इससे फसलों में दाना पूरी तरह विकसित होने में मदद मिली और खरीफ सीजन में अच्छा उत्पादन दर्ज किया गया. हालांकि, मानसून के दौरान कम बारिश होने से जमीन में नमी लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाई. इसका असर अब रबी सीजन की बिजाई पर पड़ सकता है. जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी आने के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ेगा. सितंबर के अंत में बारिश ने बचाई खरीफ की फसलें (ETV Bharat) रबी की बिजाई के लिए अब बारिश का इंतजार कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि, "फसलों का उत्पादन केवल कुल बारिश पर ही नहीं, ये फसल की अलग-अलग अवस्थाओं में समय पर होने वाली बारिश पर भी निर्भर करता है. इस बार मानसून सीजन में भले ही कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर के आखिर में हुई बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई. उस समय फसलें तैयार होने की अवस्था में थीं. बारिश से दाना भरने की प्रक्रिया को मदद मिली, जिससे खरीफ सीजन में अच्छा उत्पादन हुआ. मानसून में कम बारिश होने के कारण इस बार जमीन में नमी जल्दी खत्म हो गई है. सामान्य परिस्थितियों में बारिश के बाद मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया. इसका असर अब रबी सीजन की तैयारियों पर दिखाई दे सकता है. जिन क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं, वहां पर्याप्त नमी के अभाव में बिजाई करना मुश्किल होगा. ऐसे में किसानों को रबी फसलों की बिजाई के लिए बारिश होने का इंतजार करना पड़ सकता है." कब कितनी बारिश (ETV Bharat) सूखे ने रोकी रबी सीजन की बिजाई रबी सीजन में खेतों में गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश की कमी किसानों के लिए परेशानी बन गई है. जमीन में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण कुल्लू जिला के किसान अभी तक बिजाई का कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं. जिला कुल्लू के किसान युवराज ठाकुर और राजेश कुमार का कहना है कि, सूखे की स्थिति के चलते अभी खेतों में बिजाई करना संभव नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिश होगी और जमीन में पर्याप्त नमी आएगी, वैसे ही बिजाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. क्या सूखे में बिजाई करना सही है? करसोग के किसान मुरारी शर्मा का कहना है कि, "बरसात के दौरान कम बारिश होने के कारण जमीन में अभी पर्याप्त नमी नहीं है. इस वजह से गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई नहीं हो पाई है. खेतों में नमी के अभाव में बिजाई करना उचित नहीं है. जैसे ही बारिश होगी और जमीन में पर्याप्त नमी आ जाएगी, उसके बाद बिजाई का कार्य शुरू किया जाएगा. फिलहाल बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रबी सीजन की फसलों की बुआई समय पर की जा सके. मानसून में इस बार लगातार मूसलाधार न होने से फसलों को पहले की नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, कम मानसून के बाद भी समय समय पर हुई बारिश से मक्की सहित दालों की फसल अच्छी रही है." हिमाचल में खेती (ETV Bharat) रबी सीजन में 7.15 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य हिमाचल मानसून की विदाई के बाद रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है. प्रदेश में इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इस बार रबी सीजन में 7,15,300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर और मटर की खेती के लिए क्षेत्रफल और उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 1651.70 हजार टन खाद्यान्न उत्पादन की परिकल्पना की गई है. इसमें अकेले रबी सीजन का योगदान 715.30 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे किसान (ETV Bharat) गेहूं पर ज्यादा फोकस रबी फसलों के लिए कुल 3,49,300 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है. इनमें गेहूं प्रमुख फसल होगी, जबकि जौ और विभिन्न दलहनी फसलें भी उत्पादन कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी. जिलावार लक्ष्यों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिला गेहूं और कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. मंडी जिला कुल उत्पादन के लिहाज से दूसरे स्थान पर है. मंडी में मटर उत्पादन का लक्ष्य भी प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक रखा गया है. कृषि विभाग के निर्धारित लक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश में रबी सीजन के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी सभी जिलों में उनकी कृषि परिस्थितियों और फसल क्षेत्र के अनुरूप तय की गई है. सितंबर के अंत में बारिश ने बचाई खरीफ की फसलें (ETV Bharat) प्रदेश में फसलवार उत्पादन का लक्ष्य?