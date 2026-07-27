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Rajasthan Weather Update: मानसून पर 2 दिन का ब्रेक, प्रदेश में 29 जुलाई से फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर

बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन के असर से पूर्वी राजस्थान समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है.

Monsoon update in Rajasthan
मौसम विज्ञान केंद्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 10:39 AM IST

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जयपुर: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश के दौर पर फिलहाल दो दिन का ब्रेक लगने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर सामान्य परिसंचरण तंत्र में बदल गया है. इसके कारण 27 और 28 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहेंगी. हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.
मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा मुताबिक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर डिप्रेशन और आगे डीप डिप्रेशन में परिवर्तित हो रहा है. यह मौसम प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगी और इसका व्यापक प्रभाव 29 जुलाई से राजस्थान में देखने को मिलेगा. विभाग का अनुमान है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

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जल्द मानसून का तीसरा दौर होगा शुरू : प्रदेश में 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत भी हो रही है. सावन के आगमन के साथ ही मानसून का तीसरा दौर शुरू होने की संभावना है, जो 2 अगस्त तक प्रभावी रह सकता है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान अच्छी बारिश होने से जुलाई महीने में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी. वर्तमान में प्रदेश में सामान्य से करीब 6.23 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. 26 जुलाई तक सामान्य वर्षा 184.16 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि अब तक 172.69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है. ऐसे में आगामी बारिश का दौर इस कमी को पूरा कर सकता है. अब तक प्रदेश के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. फलोदी में असामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सलूंबर, बाड़मेर, बीकानेर, ब्यावर और डीडवाना-कुचामन जिलों में भी सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है. वहीं कई अन्य जिलों में जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने वाली बारिश पर सभी की नजरें टिकी हैं.

10 जिलों में येलो अलर्ट जारी : मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं 1 और 2 अगस्त तक भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं.

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पश्चिमी राजस्थान में झमाझम बारिश: बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक 86.6 मिलीमीटर वर्षा सिरोही जिले के आबू रोड में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा जालौर के सांचौर में 79 मिमी, बीकानेर के बज्जू में 60 मिमी, बाड़मेर के गडरा रोड में 55 मिमी, माउंट आबू में 54 मिमी, बाड़मेर शहर में 52 मिमी, ब्यावर के जवाजा में 51 मिमी, राजसमंद के कुंवारिया में 43 मिमी, जैसलमेर के मोहनगढ़ में 37 मिमी तथा बीकानेर के पूगल में 32 मिमी बारिश दर्ज की गई. उधर, बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के कारण कई शहरों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गर्मी और उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 29 जुलाई से सक्रिय होने वाला नया सिस्टम तापमान में गिरावट लाएगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा.

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