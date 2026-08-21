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डूबते युवक को मिला रेस्क्यू टीम का सहारा, पल भर में पहुंची मदद, आपदा प्रबंधन विभाग ने दिखाई गजब की फुर्ती

डूबते युवक को मिला रेस्क्यू टीम का सहारा ( ETV Bharat )