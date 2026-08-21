डूबते युवक को मिला रेस्क्यू टीम का सहारा, पल भर में पहुंची मदद, आपदा प्रबंधन विभाग ने दिखाई गजब की फुर्ती
रेस्क्यू टीम ने बताया कि मुश्किल वक्त में घबराने की जगह हिम्मत से काम लेंगे तो जान बच जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 21, 2026 at 9:20 AM IST
बलरामपुर/कांकेर: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गुरुवार को मॉक ड्रिल का आयोजन नदी और जलाशयों पर किया गया. बलरामपुर में बड़ा जलाशय पर बाढ़ राहत बचाव और आपदा प्रबंधन की टीम ने मॉक ड्रील गया. इस मॉक ड्रिल में अधिकारी-कर्मचारी पुलिस नगर सेना सहित स्कूली विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे.
बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रील
लोगों को बताया गया कि बाढ़ की स्थिति में कैसे अपना बचाव करना है और जरूरत पड़ने पर कैसे दूसरों की जिंदगी बचानी है. लोगों को ये भी बताया गया कि जब नदी और जलाशयों का जलस्तर बढ़ जाए तो आस पास रहने वाले लोग क्या-क्या सावधानी बरतें.
बचाव दल ने लोगों को बताया की मुश्किल आने पर वो कहां जाएं और कैसे मदद लें. टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को बताया कि आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए. कैसे घबराने के बजाए प्रशासनिक अमले और बचाव दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
कांकेर में बाढ़ में फंसे ग्रामीणों और मवेशियों का रेस्क्यू ऑपरेशन
सिंगारभाट जिला सेनानी कार्यालय परिसर में नगर सैनिकों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर यह अभ्यास किया गया. मॉक ड्रिल के दौरान नगर सैनिकों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव पहुंचाकर फंसे ग्रामीणों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया.
इसके साथ ही बाढ़ में फंसे मवेशियों को रेस्क्यू करने, पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने और भवन में फंसे लोगों को सीढ़ी के माध्यम से बाहर निकालने का लाइव डेमो दिया. रेस्क्यू के बाद प्रभावित लोगों का मेडिकल टीम द्वारा तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की प्रक्रिया भी बताई गई.
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