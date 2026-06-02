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'मानसून के दूत' का घना से उठा भरोसा, मलाह के जंगलों में बसेरा, ये है वजह

विशेषज्ञ इसे केवल पक्षियों के ठिकाने बदलने की सामान्य प्रक्रिया नहीं मान रहे. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

घना में ओपनबिल स्टॉर्क
घना में ओपनबिल स्टॉर्क (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 4:27 PM IST

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भरतपुर : विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के दूत माने जाने वाले ओपनबिल स्टॉर्क (एशियन ओपनबिल) ने इस बार अपने पुराने बसेरों से दूरी बनानी शुरू कर दी है. हर साल घना के भीतर बड़ी संख्या में नेस्टिंग करने वाला यह प्रवासी पक्षी अब पार्क के भीतर की बजाय मलाह क्षेत्र के जंगलों और जलाशयों के आसपास अधिक दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञ इसे केवल पक्षियों के ठिकाने बदलने की सामान्य प्रक्रिया नहीं मान रहे, बल्कि इसे घना के बदलते हैबिटेट और कमजोर होती पारिस्थितिकी का संकेत बता रहे हैं.

सूखते पेड़ों ने छीना पुराना घर : नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह ने बताया कि ओपनबिल स्टॉर्क वर्षों तक एक ही स्थान पर बने पुराने घोंसलों का उपयोग करते हैं. वे हर साल उनमें नया घोंसला निर्माण सामग्री जोड़कर उन्हें फिर से उपयोग में लेते हैं, लेकिन घना में जिन बबूल (अकेशिया) के पेड़ों पर इनकी बड़ी कॉलोनियां बसती थीं, उनमें से कई पेड़ अब सूख चुके हैं या उनकी हरित छत्री (कैनोपी) समाप्त हो चुकी है. लगातार वर्षों तक पक्षियों की ड्रॉपिंग और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण कई पुराने पेड़ों की कैनोपी नष्ट हो गई है. ऐसे में पक्षियों के लिए सुरक्षित घोंसला बनाना मुश्किल हो गया है.

'मानसून के दूत' का घना से उठा भरोसा (ETV Bharat Bharatpur)

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रणधीर सिंह बताते हैं कि यही कारण है कि ओपनबिल स्टॉर्क अब घना के पारंपरिक नेस्टिंग क्षेत्रों से हटकर मलाह के जंगलों में नई हेरोनरी (सामूहिक प्रजनन स्थल) विकसित कर रहे हैं. मलाह क्षेत्र में इस समय अपेक्षाकृत बेहतर जल उपलब्धता, हरे पेड़ और मिश्रित पक्षी कॉलोनियां मौजूद हैं. यहां पहले से स्पूनबिल, आइबिस और अन्य जलपक्षियों की गतिविधियां देखी जा रही हैं. ऐसे वातावरण में ओपनबिल स्टॉर्क को सुरक्षित प्रजनन स्थल मिल रहा है. पहले मलाह क्षेत्र में ओपनबिल स्टॉर्क बड़े पैमाने पर घोंसले नहीं बनाते थे, लेकिन अब वहां उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. यह बदलाव दर्शाता है कि पक्षी अपने लिए अधिक अनुकूल आवास तलाश रहे हैं.

ओपनबिल स्टॉर्क के बारे में जानें
ओपनबिल स्टॉर्क के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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दो सप्ताह पहले पहुंचे पक्षी : नेचुरलिस्ट नवीन करोला ने बताया कि इस वर्ष ओपनबिल स्टॉर्क सामान्य समय से करीब दो सप्ताह पहले भरतपुर पहुंच गए हैं. शुरुआती संख्या अभी कम है, लेकिन जून में मानसून की गतिविधियां बढ़ने के साथ इनकी संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है. समय से पहले आगमन भी मौसम और पर्यावरणीय बदलावों का संकेत हो सकता है. हालांकि, इस बार मानसून जल्दी आने की संभावना है.

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मानसून का दूत माना जाता है ओपनबिल स्टॉर्क : नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह ने बताया कि ओपनबिल स्टॉर्क को मानसून का इंडिकेटर बर्ड माना जाता है. इनका शरीर आमतौर पर सफेद या धूसर (ग्रे) रंग का होता है. इनके पंख चमकदार काले रंग के होते हैं. वयस्क होने पर इनकी चोंच के बीच में एक स्पष्ट गैप बन जाता है. जून माह में इनका आगमन शुरू हो जाता है और यह अपने पुराने घोंसलों और प्रजनन क्षेत्रों पर कब्जा जमाने लगते हैं. पक्षियों को जैसे ही अनुकूल मानसूनी परिस्थितियों का आभास होता है, वे प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं. मादा अंडे देती है और फिर कई महीनों तक बच्चों के पालन-पोषण का दौर चलता है. उन्होंने बताया कि पक्षियों को नेस्टिंग के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सुरक्षित और हरे-भरे पेड़ों की होती है, लेकिन घना के कई पारंपरिक नेस्टिंग क्षेत्र अब पहले जैसे नहीं रहे हैं.

शरीर सफेद या ग्रे रंग का होता है
शरीर सफेद या ग्रे रंग का होता है (नवीन करोला, नेचुरलिस्ट)

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प्रजनन काल में बदल जाता है रूप : रणधीर सिंह ने बताया कि ओपनबिल स्टॉर्क का प्रजनन काल बेहद आकर्षक माना जाता है. इस दौरान इनके पंखों में विशेष चमक दिखाई देती है. शरीर पर सफेद, काले और धूसर रंग का संयोजन अधिक स्पष्ट और चमकीला हो जाता है. इसे ब्रीडिंग प्लूमेज कहा जाता है. वहीं, प्रजनन काल समाप्त होने के बाद इनका रंग अपेक्षाकृत फीका और धूसर दिखाई देने लगता है. मानसून से पहले आने वाले ओपनबिल स्टॉर्क अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आते हैं.

यह अक्सर पानी, दलदलों और झीलों के किनारे रहते हैं
यह अक्सर पानी, दलदलों और झीलों के किनारे रहते हैं (Getty Image)

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घना के लिए चेतावनी का संकेत : पक्षी विशेषज्ञ का मानना है कि ओपनबिल स्टॉर्क का घना के पारंपरिक नेस्टिंग स्थलों से दूरी बनाना केवल सामान्य व्यवहारिक बदलाव नहीं है. यह विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के हैबिटेट में हो रहे परिवर्तनों की ओर संकेत करता है. समय रहते पुराने नेस्टिंग क्षेत्रों का पुनर्वास नहीं किया गया, नए बबूल के पौधे विकसित नहीं किए गए और पक्षियों के लिए उपयुक्त हरे-भरे पेड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो भविष्य में और भी कई प्रजातियां अपने पारंपरिक प्रजनन स्थलों को छोड़ सकती हैं. रणधीर सिंह का सुझाव है कि घना में कृत्रिम ऊंचे टीले (माउंड) विकसित कर मानसून से पहले बड़े पैमाने पर बबूल के बीज और पौधे लगाए जाएं. इससे आने वाले वर्षों में नए नेस्टिंग पेड़ तैयार हो सकेंगे और पक्षियों को फिर से सुरक्षित आवास मिल सकेगा.

इनकी चोंच के बीच में एक स्पष्ट गैप होता है
इनकी चोंच के बीच में एक स्पष्ट गैप होता है (Getty Image)

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