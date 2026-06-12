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मानसून मैसेंजर Asian OpenBill Stork प्रवासी पक्षी पहुंचे कनकी, अंडों की सुरक्षा के लिए ग्रीन नेट, कबरबिज्जू से बचाव के लिए फेंसिंग

इस बार प्रवासी पक्षियों के अंडों को सुरक्षा देने के लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किया है. अंडे पेड़ से गिरकर न टूटें इसके लिए पेड़ में चारों ओर ग्रीन नेट का इंतजाम किया गया है. कबरबिज्जू जैसे जानवर अंडों को ना खाने पाए इसके लिए पेड़ों के चारो ओर फेंसिंग भी की गई है.लोगों को जागरूक करने के लिए वॉल पेंटिंग को भी आकर्षक तरीके से दीवारों पर उकेरा गया है. वन विभाग ने इन खूबसूरत पक्षियों के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है. लोगों को भी अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत है.

कोरबा : जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव कनकी में हर साल प्रवासी पक्षी ओपन बिल्डस्टॉर्क बर्ड मानसून का संदेश लेकर आते हैं. मानसून के ठीक पहले जून के महीने में प्रवासी पक्षी जाते हैं. यहां के अनुकूल वातावरण में वह अपने प्रजनन काल तक का समय बिताते हैं, इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में अंडों से निकले बच्चों को लेकर वापस उड़ जाते हैं.

कनकी में मानसून मैसेंजर प्रवासी पक्षी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कनकी में पक्षियों और उनके अंडों के संरक्षण के लिए बड़े पेड़ों के नीचे ग्रीन नेट लगाए गए हैं. तड़ित चालक भी लगाए गए है -प्रेमलता यादव, डीएफओ, कोरबा वनमंडल

कनकेश्वर धाम के आसपास आते हैं प्रवासी पक्षी

कोरबा का कनकेश्वर धाम आसपास के जिलों में बाबा धाम के नाम से मशहूर है. भगवान शिव की आराधना के साथ कनकी को प्रवासी पक्षियों के रहवास के लिए भी जाना जाता है. जहां जून और जुलाई की शुरुआत में खूबसूरत एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड अपना घोंसला बनाते हैं. अपने प्रजनन काल का समय ये पक्षी इन्हीं घोसलों में बिताते हैं. बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर में वापस उड़ जाते हैं.

कनकेश्वर धाम के पास प्रवासी पक्षियों का रहवास (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारत के साथ ही Asian OpenBill Storks बर्ड साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं. इस वजह से इन्हें प्रवासी पक्षी की संज्ञा दी जाती है. इस वर्ष पक्षियों का कनकी में आना शुरू हो चुका है. ऐसा भी माना जाता है कि ये पक्षी मानसून के ठीक पहले या शुरुआत में कनकी पहुंचते हैं. जब पक्षी कनकी पहुंचने लगे तो यह मान लिया जाता है कि मानसून आने वाला है.

कनकी में प्रवासी पक्षियों का रहवास (ETV Bharat Chhattisgarh)

हसदेव नदी के किनारे हैं अनुकूल माहौल

वैसे तो कोरबा की पहचान धूल, प्रदूषण, कोयला खदान और पावर प्लांट के लिए है, लेकिन कनकी का वातावरण इन पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है.

OpenBill Stork के संरक्षण के लिए वॉल पेंटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर साल जून से नवंबर तक कनकी में रहते हैं प्रवासी पक्षी (ETV Bharat Chhattisgarh)

संरक्षण के लिए किया गया है खास इंतजाम

हसदेव नदी का किनारा, पीपल पेड़ और दूर तक फैले, मैदान और खेत इन पक्षियों को अच्छा वातावरण निर्मित कर देते हैं. इस वजह से ये प्रवासी पक्षी दशकों से कनकी में मौजूद शिव मंदिर के आसपास के पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करते हैं. सामान्य पक्षियों की तुलना में इनका आकार काफी बड़ा होता है. लंबी चोंच के कारण यह काफी खूबसूत दिखते हैं.

कोरबा वन मंडल की डीएफओ प्रेमलता यादव ने बताया कि एशियन ओपन बिल स्टॉर्क बर्ड अपने प्रजनन के लिए हर साल कनकी में आते हैं. वह जून में यहां जाते हैं और अक्टूबर तक यहां रहते हैं. इन पक्षियों के अंडों के संरक्षण के लिए ग्रीन नेट लगाया गया है. कबरबिज्जू से सुरक्षा के लिए फेंसिंग की गई है और लोगों को जागरूक करने के लिए वॉल पेंटिंग भी कराया गया है. लोगों में भी जागरूकता फैला रहे हैं.ताकि वह पक्षियों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचायें.