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भीषण गर्मी के बीच राहत; यूपी में 14 जून को मानसून दे सकता दस्तक, पहले 18 जून थी संभावित तारीख

यूपी में इस दिन मासनसू देगा दस्तक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: हीटवेव झेल रहे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राहत वाली खबर मौसम विभाग ने जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार केरल में समय से 4 दिन पहले मानसून आ सकता है. मानसून आने की सामान्य तिथि केरल में एक जून है. लेकिन इस बार 25 या 26 मई तक केरल में मानसून एंट्री कर सकता है. केरल में मानसून के एंट्री करने के बाद ही यूपी में मानसून पहुंचने की तिथि का अंदाजा लगाया जाता है. फिलहाल राज्य में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 18 जून है. लेकिन केरल में मानसून ने जल्दी एंट्री किया तो यूपी में भी मानसून समय से पहले 14 जून तक एंट्री कर सकता है. हीटवेव की चेतावनी मानसून के आने में भले ही अभी करीब एक महीने का समय बांकी है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. प्रदेश के दक्षिणी भाग में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. तेज रफ्तार गर्म हवाओं के साथ चिलचिलाती धूप गर्मी से बेहाल कर रही है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को भी यूपी के दक्षिणी जिलों में हीट वेव कंडीशन जारी रहने की संभावना है.