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मानसून मेहरबान: जोधपुर में दो घंटे में दो इंच बरसे बदरा, बाड़मेर के उण्डखा में झमाझम से सड़कें बनी दरिया

जोधपुर शहर में करीब दो घंटे तक जमकर हुई बारिश... ( ETV Bharat Barmer )