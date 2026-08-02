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मानसून मेहरबान: जोधपुर में दो घंटे में दो इंच बरसे बदरा, बाड़मेर के उण्डखा में झमाझम से सड़कें बनी दरिया

मौसम विभाग ने 30/40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने ओर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है.

Due to strong current in Barmer, waterfalls of water were seen flowing on the roadside.
जोधपुर शहर में करीब दो घंटे तक जमकर हुई बारिश... (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 7:32 PM IST

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जोधपुर/बाड़मेर: पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर एवं बाड़मेर समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रविवार को मानसून मेहरबान रहा. विभिन्न इलाकों में झमाझम से पारा गिरा और मौसम सुहाना हो गया. सूर्यनगरी जोधपुर में करीब दो घंटे जमकर बारिश हुई. वहीं बाड़मेर में दोपहर बाद घने बादल छाए और शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चला. इसके चलते विभिन्न सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं.

सूर्यनगरी में दो घंटे में दो इंच बारिश: सूर्यनगरी में रविवार को करीब दो घंटे जमकर बारिश हुई. लगभग पूरे शहर को भिगो दिया. शहर की कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई. वेदर यूनियन वेबसाइट के मुताबिक 56 एमएम बारिश हुई है. बारिश के चलते खास तौर से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में जगह-जगह पर पानी भरने से यातायात जाम हो गया. चौपासनी रोड पर पहला पुलिया के पास करीब 300 मीटर तक सड़क पर दो से तीन फीट पानी भर गया.

बाड़मेर और जोधपुर में मानसून की मेहरबानी (ETV Bharat Barmer/Jodhpur)

इसी तरह पाल रोड पर खेमा का कुआं से आगे तक पानी भरने से वाहन फंस गए. भीतरी शहर में जालौरी गेट के अंदर के इलाके में भी जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हुई. इस दौरान कई जगह बिजली गुल हो गई. पाली रोड पर पानी बार जाने से अमृता देवी चौराहा पर जाम लग गया.

Jodhpur Rain
जोधपुर पर जम कर बरसे बदरा... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: राजस्थान में आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, जालोर-सिरोही में ऑरेंज अलर्ट, दक्षिण राजस्थान में तेज बारिश के आसार

किसानों के चेहरे खिले: मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर से 10 किमी दूर उण्डखा गांव में रविवार दोपहर बाद झमाझम से मुख्य सड़क पानी से लबाबल हो गई. तेज बहाव के चलते सड़क के किनारे पानी के झरने बहते नजर आए.

Road becomes river in Barmer's Undkha
बाड़मेर के उण्डखा में सड़क बनी दरिया (ETV Bharat Barmer)

सड़क पर तेज बहाव के चलते वाहन चालक भी अपने वाहनों को धीरे चलाते दिखे. इधर, बारिश से किसानों के चेहरे खिले नजर आए. यह बारिश खेतों में फसलों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है. खेतों में नमी बढ़ने से फसलों की पैदावार को गति मिलेगी. ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि समय-समय पर बारिश होने से फसलों की पैदावार अच्छी होगी.

Water on the road in Barmer took the form of a waterfall.
बाड़मेर में सड़क पर पानी ने दिया झरने का रूप (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने बाड़मेर, बालोतरा एवं आसपास के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग ने 30/40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने ओर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है. कई ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश होने की खबर है. इस बार जिले में मानसून की एंट्री थोड़ी देरी से हुई, लेकिन सावन के पहले सप्ताह में शुरू बारिश के दौर ने किसानों के चेहरे खिला दिए है.

पढ़ें: उत्तर भारत में अब तक सामान्य से 13.9 फीसदी कम बारिश, अगस्त में राहत की उम्मीद

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राजस्थान में मानसून एक्टिव
WEATHER OF WESTERN RAJASTHAN
RAIN IN JODHPUR AND BARMER
कई जगह जलभराव की स्थिति
MANSOON IN RAJASTHAN

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