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मानसून ऑन; उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में आज घनघोर बारिश का अलर्ट, बादलों का आना-जाना बरकरार

IMD की "बड़ी चेतावनी" देवरिया से बलरामपुर तक झमाझम रेन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 4-5 दिनों से प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में झमाझम बारिश हुई. मानसून के कारण किसानों के चेहरे पर सुकून नजर आया, क्योंकि धान की फसल के लिए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान अभी भी मानसूनी बारिश पर ही निर्भर हैं. वहीं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून का असर आज से पश्चिमी इलाकों में कम रहेगा. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम और तेज बारिश होने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. इन 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; IMD) भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आस पास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.