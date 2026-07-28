UP में मानसून की छई-छपा-छई: शामली-मेरठ में झमाझम, 50 जिलों में RAIN ALERT
उत्तर प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:24 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून की एंट्री से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर भारी से अधिक भारी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. बता दें, मंगलवार सुबह से मेरठ, शामली में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू, लोगों को गर्मी से मिली राहत.
वहीं सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, ज्यादातर जिलों में आसमान में बादल छाए रहे. कुछ जगहों पर हल्की रिमझिम बारिश होने और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. वहीं सोमवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश बहराइच जिले में 30 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में 26, कानपुर देहात में 27 मिली मीटर, सोनभद्र में 15 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 18 और आजमगढ़ में 16 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई.
25% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 27 जुलाई तक अनुमानित बारिश 323 मिली मीटर के सापेक्ष 243 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 25% कम है.
मूसलाधार बारिश का अलर्ट: सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.
तेज बारिश की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, लखीमपुर खीरी, शामली, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने/बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. आइसोलेटेड स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 32 न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.
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