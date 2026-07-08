दिल्ली में मानसून : रिमझिम बारिश के साथ राहत का दौर, तापमान में आई गिरावट
दिल्ली में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा. 9 जुलाई को भी आंधी-तूफान के साथ मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की उम्मीद है.
Published : July 8, 2026 at 8:22 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. आज बुधवार 8 जुलाई को दिल्ली का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है. आसमान में छाए घने बादलों के बीच झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली है. सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश से हुई.
आज का तापमान और मौसम का मिजाज
मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्तर काफी अधिक, यानी 89 फीसद दर्ज किया गया है. हवाएं मुख्य रूप से पूर्व दिशा से 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. दिन के समय भारी बारिश की संभावना है, जबकि रात में भी हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है. दिन भर बारिश के आसार 68 फीसद बने हुए हैं, जो रात तक घटकर 60 फीसद रह सकते हैं.
#WATCH | Pleasant weather in Delhi as the city receives monsoon showers. Visuals around Kartavya Path. pic.twitter.com/QkONVvXBzN— ANI (@ANI) July 8, 2026
अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान
दिल्ली में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा. कल, 9 जुलाई को भी भारी आंधी-तूफान के साथ मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की उम्मीद है. तापमान में विशेष बदलाव की संभावना कम है, जो अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बने रहेंगे. 10 जुलाई से मौसम में थोड़ी तब्दीली आ सकती है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.
बारिश और तेज हवाओं के चलते सड़कों पर जलभराव और यातायात में बाधा की आशंका बनी रहती है. मौसम विभाग ने निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भारी बारिश के दौरान अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें. कुल मिलाकर, दिल्ली के निवासियों के लिए आज का दिन मानसून की फुहारों और सुहावने मौसम के साथ बीतने वाला है। तापमान में गिरावट ने वातावरण को काफी ठंडा बना दिया है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी संतोषजनक है.
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