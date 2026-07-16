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उत्तर बिहार में भारी बारिश का कहर, दरभंगा-मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट

बिहार में मानसून सक्रिय, दरभंगा-मुजफ्फरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी. पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी के साथ बादल छाए रहेंगे. पढ़ें-

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बिहार में मानसून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 10:37 AM IST

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पटना: बिहार में मानसून सक्रिय है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने गुरुवार को दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी: राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश के साथ उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. दिन में तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ गया है.

एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी: मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी. कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

सिवान में सबसे ज्यादा बारिश: बीते 24 घंटों में सिवान के महाराजगंज में 81.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है. गोपालगंज, सारण, खगड़िया, भभुआ, किशनगंज और कटिहार समेत कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई.

मानसून ट्रफ का प्रभाव: मानसून ट्रफ जम्मू से लेकर पटना और बांका तक गुजर रही है. उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर बिहार में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं.

तापमान में गिरावट: पटना का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शेखपुरा में 37.7 डिग्री रहा. राजधानी में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली. कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई. पिछले 24 घंटे में अरवल में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया.

कहां-कहां हुई बारिश: सिवान के नूतन में 40.2 मिमी, गोपालगंज के भोरे में 34.4 मिमी, सारण के तरैया में 30.1 मिमी, वैशाली, पूर्णिया, अररिया और मधुबनी समेत कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. किसानों को इस बारिश से राहत मिली है.

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