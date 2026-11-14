ETV Bharat / state

हरियाणा के किसानों पर मानसून की मार: गेहूं-सरसों की बुवाई का गणित बिगड़ा, रबी की फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका

Monsoon Impact on Rabi crops in Haryana ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: ​भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान रीढ़ की हड्डी के समान है. देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा देने वाला यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि और उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है. हर साल सर्दियों के आगमन के साथ ही राज्य में रबी फसलों की बुवाई का दौर शुरू हो जाता है. इस सीजन में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, जौ और चने जैसी फसलों की बिजाई की जाती है. हालांकि कृषि सत्र 2024-25 का यह रबी सीजन किसानों के लिए आसान नहीं रहा है.

हरियाणा में रबी की फसल पर मानसून का असर: इस बार मानसून के दौरान अनियमित और कम बारिश, तथा उसके बाद धान की कटाई के समय हुई असंतुलित बरसात ने पूरी कृषि व्यवस्था के समीकरण को बिगाड़ दिया है. इस आर्टिकल के जरिए हम हरियाणा में रबी फसलों की बुवाई के सामान्य आंकड़ों, पिछले कुछ वर्षों के रुझान, इस बार आई भारी देरी, इसके कारणों और किसानों के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे.​

किसानों ने रबी की फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई (ETV Bharat) हरियाणा में रबी फसलों का कुल रकबा और सामान्य स्थिति: ​कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में रबी सीजन के दौरान कुल बुवाई का क्षेत्रफल आमतौर पर 25 से 26 लाख हेक्टेयर (यानी लगभग 62 से 65 लाख एकड़) के दायरे में रहता है. राज्य की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी का मिजाज मुख्य रूप से दो प्रमुख फसलों गेहूं और सरसों के अनुकूल है.​ गेहूं: हरियाणा में रबी की यह सबसे सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण फसल है. राज्य के कुल रबी क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा यानी लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (लगभग 54 से 60 लाख एकड़) भूमि पर केवल गेहूं की बुवाई की जाती है. राज्य के मैदानी इलाकों, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा को छोड़कर लगभग सभी जगह गेहूं की बंपर पैदावार होती है.

हरियाणा में रबी की यह सबसे सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण फसल है. राज्य के कुल रबी क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा यानी लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (लगभग 54 से 60 लाख एकड़) भूमि पर केवल गेहूं की बुवाई की जाती है. राज्य के मैदानी इलाकों, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा को छोड़कर लगभग सभी जगह गेहूं की बंपर पैदावार होती है. सरसों और तिलहन: तिलहनी फसलों में सरसों की खेती हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है. पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान सरसों की तरफ तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते इसका रकबा बढ़कर लगभग 7.5 से 8 लाख हेक्टेयर (यानी करीब 19 से 20 लाख एकड़) या उससे अधिक तक पहुंच जाता है.​

तिलहनी फसलों में सरसों की खेती हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है. पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान सरसों की तरफ तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते इसका रकबा बढ़कर लगभग 7.5 से 8 लाख हेक्टेयर (यानी करीब 19 से 20 लाख एकड़) या उससे अधिक तक पहुंच जाता है.​ अन्य फसलें (जौ, चना आदि): इसके अलावा जौ, चना और अन्य दलहनी फसलें शेष कुछ लाख एकड़ भूमि पर उगाई जाती हैं, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बोई जाती हैं जहां सिंचाई के साधन थोड़े सीमित हैं.​ पिछले 5 वर्षों का कृषि रुझान और रकबे की स्थिरता: ​पिछले पांच वर्षों (विशेषकर कृषि सत्र 2020-21 से 2024-25) के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हरियाणा में रबी फसलों के कुल रकबे में एक निश्चित स्थिरता देखने को मिली है. मौसम में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों के बावजूद कुल बुवाई का दायरा 62 से 65 लाख एकड़ के बीच ही बना रहता है. हरियाणा में रबी की फसल की जानकारी (ETV Bharat) ​गेहूं का स्थिर दायरा: पिछले 5 वर्षों में गेहूं का रकबा लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (59 से 62 लाख एकड़) के आसपास स्थिर रहा है. किसानों द्वारा पारंपरिक फसल के रूप में गेहूं को प्राथमिकता देना इसकी मुख्य वजह है.​

पिछले 5 वर्षों में गेहूं का रकबा लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (59 से 62 लाख एकड़) के आसपास स्थिर रहा है. किसानों द्वारा पारंपरिक फसल के रूप में गेहूं को प्राथमिकता देना इसकी मुख्य वजह है.​ सरसों के रकबे में विस्तार: पिछले पांच वर्षों में एक सकारात्मक बदलाव यह देखा गया है कि किसानों ने सरसों की खेती में खासी रुचि दिखाई है. कम पानी की आवश्यकता और बाजार में अच्छे दामों के चलते सरसों का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 19 से 20 लाख एकड़ तक पहुंच गया है. ​कुल कवरेज: इन सभी फसलों को मिलाकर हरियाणा में हर साल रबी सीजन के दौरान लगभग 25-26 लाख हेक्टेयर का कुल रकबा कवर होता है. इस बार बुवाई में देरी और मौसम का प्रतिकूल प्रभाव​इस वर्ष (वर्तमान रबी सीजन) मौसम की दोहरी मार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश न होने से शुरुआती नमी प्रभावित हुई और जब बुवाई का समय आया, तो धान की कटाई के दौरान हुई बेमौसम बरसात ने खेतों को जलमग्न कर दिया. कमजोर मानसून ने गेहूं-सरसों की बुवाई का गणित बिगाड़ा (ETV Bharat) रबी फसल का देश के अन्न भंडार में योगदान: रबी फसलों के उत्पादन में हरियाणा का देश में अत्यंत महत्वपूर्ण और अग्रणी योगदान है. यद्यपि क्षेत्रफल के लिहाज से हरियाणा देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यह देश के प्रमुख अन्नदाताओं में गिना जाता है. ​रबी सीजन (विशेष रूप से गेहूं और सरसों) में हरियाणा का देश को मिलने वाला योगदान मुख्य रूप से इस प्रकार है. ये भी पढ़ें- पराली में आग लगाई तो FIR और रेड एंट्री तय, MSP पर भी लगेगी रोक, सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई भी होगी आसान ​गेहूं उत्पादन में हिस्सेदारी: ​हरियाणा देश में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है (पंजाब के बाद).​ देश के कुल गेहूं उत्पादन में हरियाणा अकेले लगभग 11% से 12% का योगदान देता है. ​इसके अलावा भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य पूल में खाद्यान्न (विशेषकर गेहूं और धान) की आपूर्ति के मामले में हरियाणा का योगदान लगभग 14% से 25% तक रहता है. यानी देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा में हरियाणा की रबी फसल (गेहूं) की बहुत बड़ी भूमिका है.​ सरसों और तिलहन उत्पादन: ​रबी सीजन की दूसरी सबसे प्रमुख फसल सरसों है. उत्पादन के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष सरसों उत्पादक राज्यों (राजस्थान के बाद) में प्रमुख स्थान रखता है. देश के कुल सरसों व तिलहन उत्पादन में हरियाणा की हिस्सेदारी एक बहुत बड़ा हिस्सा साझा करती है.

​रबी सीजन की दूसरी सबसे प्रमुख फसल सरसों है. उत्पादन के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष सरसों उत्पादक राज्यों (राजस्थान के बाद) में प्रमुख स्थान रखता है. देश के कुल सरसों व तिलहन उत्पादन में हरियाणा की हिस्सेदारी एक बहुत बड़ा हिस्सा साझा करती है. ​अन्य रबी फसलें (जौ और चना): ​हरियाणा में जौ और चने जैसी अन्य रबी फसलों का भी पारंपरिक रूप से अच्छा उत्पादन होता है, जो राज्य की कृषि विविधता और कुल रबी खाद्यान्न भंडार को मजबूत करता है.​