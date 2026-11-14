हरियाणा के किसानों पर मानसून की मार: गेहूं-सरसों की बुवाई का गणित बिगड़ा, रबी की फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका
Monsoon Impact on Rabi crops in Haryana: रबी की फसल पर मानसून की मार. गेहूं और सरसों की बुवाई में देरी. मुनीष टूरन की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 1:24 PM IST
कुरुक्षेत्र: भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान रीढ़ की हड्डी के समान है. देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा देने वाला यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि और उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है. हर साल सर्दियों के आगमन के साथ ही राज्य में रबी फसलों की बुवाई का दौर शुरू हो जाता है. इस सीजन में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, जौ और चने जैसी फसलों की बिजाई की जाती है. हालांकि कृषि सत्र 2024-25 का यह रबी सीजन किसानों के लिए आसान नहीं रहा है.
हरियाणा में रबी की फसल पर मानसून का असर: इस बार मानसून के दौरान अनियमित और कम बारिश, तथा उसके बाद धान की कटाई के समय हुई असंतुलित बरसात ने पूरी कृषि व्यवस्था के समीकरण को बिगाड़ दिया है. इस आर्टिकल के जरिए हम हरियाणा में रबी फसलों की बुवाई के सामान्य आंकड़ों, पिछले कुछ वर्षों के रुझान, इस बार आई भारी देरी, इसके कारणों और किसानों के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे.
हरियाणा में रबी फसलों का कुल रकबा और सामान्य स्थिति: कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में रबी सीजन के दौरान कुल बुवाई का क्षेत्रफल आमतौर पर 25 से 26 लाख हेक्टेयर (यानी लगभग 62 से 65 लाख एकड़) के दायरे में रहता है. राज्य की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी का मिजाज मुख्य रूप से दो प्रमुख फसलों गेहूं और सरसों के अनुकूल है.
- गेहूं: हरियाणा में रबी की यह सबसे सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण फसल है. राज्य के कुल रबी क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा यानी लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (लगभग 54 से 60 लाख एकड़) भूमि पर केवल गेहूं की बुवाई की जाती है. राज्य के मैदानी इलाकों, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा को छोड़कर लगभग सभी जगह गेहूं की बंपर पैदावार होती है.
- सरसों और तिलहन: तिलहनी फसलों में सरसों की खेती हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है. पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान सरसों की तरफ तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते इसका रकबा बढ़कर लगभग 7.5 से 8 लाख हेक्टेयर (यानी करीब 19 से 20 लाख एकड़) या उससे अधिक तक पहुंच जाता है.
- अन्य फसलें (जौ, चना आदि): इसके अलावा जौ, चना और अन्य दलहनी फसलें शेष कुछ लाख एकड़ भूमि पर उगाई जाती हैं, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बोई जाती हैं जहां सिंचाई के साधन थोड़े सीमित हैं.
पिछले 5 वर्षों का कृषि रुझान और रकबे की स्थिरता: पिछले पांच वर्षों (विशेषकर कृषि सत्र 2020-21 से 2024-25) के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हरियाणा में रबी फसलों के कुल रकबे में एक निश्चित स्थिरता देखने को मिली है. मौसम में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों के बावजूद कुल बुवाई का दायरा 62 से 65 लाख एकड़ के बीच ही बना रहता है.
- गेहूं का स्थिर दायरा: पिछले 5 वर्षों में गेहूं का रकबा लगभग 24 से 25 लाख हेक्टेयर (59 से 62 लाख एकड़) के आसपास स्थिर रहा है. किसानों द्वारा पारंपरिक फसल के रूप में गेहूं को प्राथमिकता देना इसकी मुख्य वजह है.
- सरसों के रकबे में विस्तार: पिछले पांच वर्षों में एक सकारात्मक बदलाव यह देखा गया है कि किसानों ने सरसों की खेती में खासी रुचि दिखाई है. कम पानी की आवश्यकता और बाजार में अच्छे दामों के चलते सरसों का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 19 से 20 लाख एकड़ तक पहुंच गया है.
कुल कवरेज: इन सभी फसलों को मिलाकर हरियाणा में हर साल रबी सीजन के दौरान लगभग 25-26 लाख हेक्टेयर का कुल रकबा कवर होता है. इस बार बुवाई में देरी और मौसम का प्रतिकूल प्रभावइस वर्ष (वर्तमान रबी सीजन) मौसम की दोहरी मार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश न होने से शुरुआती नमी प्रभावित हुई और जब बुवाई का समय आया, तो धान की कटाई के दौरान हुई बेमौसम बरसात ने खेतों को जलमग्न कर दिया.
रबी फसल का देश के अन्न भंडार में योगदान: रबी फसलों के उत्पादन में हरियाणा का देश में अत्यंत महत्वपूर्ण और अग्रणी योगदान है. यद्यपि क्षेत्रफल के लिहाज से हरियाणा देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यह देश के प्रमुख अन्नदाताओं में गिना जाता है. रबी सीजन (विशेष रूप से गेहूं और सरसों) में हरियाणा का देश को मिलने वाला योगदान मुख्य रूप से इस प्रकार है.
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गेहूं उत्पादन में हिस्सेदारी: हरियाणा देश में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है (पंजाब के बाद). देश के कुल गेहूं उत्पादन में हरियाणा अकेले लगभग 11% से 12% का योगदान देता है. इसके अलावा भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य पूल में खाद्यान्न (विशेषकर गेहूं और धान) की आपूर्ति के मामले में हरियाणा का योगदान लगभग 14% से 25% तक रहता है. यानी देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा में हरियाणा की रबी फसल (गेहूं) की बहुत बड़ी भूमिका है.
- सरसों और तिलहन उत्पादन: रबी सीजन की दूसरी सबसे प्रमुख फसल सरसों है. उत्पादन के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष सरसों उत्पादक राज्यों (राजस्थान के बाद) में प्रमुख स्थान रखता है. देश के कुल सरसों व तिलहन उत्पादन में हरियाणा की हिस्सेदारी एक बहुत बड़ा हिस्सा साझा करती है.
- अन्य रबी फसलें (जौ और चना): हरियाणा में जौ और चने जैसी अन्य रबी फसलों का भी पारंपरिक रूप से अच्छा उत्पादन होता है, जो राज्य की कृषि विविधता और कुल रबी खाद्यान्न भंडार को मजबूत करता है.
संक्षेप में कहें तो, अपने छोटे भौगोलिक क्षेत्रफल के बावजूद हरियाणा देश के कुल खाद्यान्न और केंद्रीय पूल में रबी फसलों (विशेषकर गेहूं और सरसों) के जरिए लगभग 12% से 15% तक की कुल हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है.
विशेषज्ञों का आकलन: वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कर्मचंद के अनुसार मानसून में कम बारिश होने और धान के सीजन की कटाई के समय बारिश होने के कारण इस बार रबी फसलों की बुवाई में बड़े पैमाने पर देरी हुई है. उनका मानना है कि हरियाणा में कुल मिलाकर रबी फसलों की बुवाई पर औसत रूप से 10% से 15% तक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में इसका असर भिन्न है. जहां कुछ दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्रों में जलभराव का असर 15% तक देखा गया है, वहीं उत्तरी हरियाणा में इसका प्रभाव लगभग 10% तक दर्ज किया गया है.
- राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ तुलना: जहां देश के कई हिस्सों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में शुरुआती रबी बुवाई में भारी गिरावट (लगभग 46% तक सुस्त स्थिति) की खबरें सामने आईं, वहीं हरियाणा में भी इसका असर साफ तौर पर देखा गया है.
- किसानों के अनुभव और जमीनी हकीकत: जमीनी स्तर पर खेती करने वाले किसानों का दर्द इस बार अलग ही कहानी बयां कर रहा है. किसानों की जुबानी इस संकट के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं.
गेहूं और सरसों की बुआई में 10 से 15 दिन की देरी: किसान सतबीर शर्मा का कहना है कि गेहूं की बिजाई पर बरसात का 10 से 15 फीसदी असर पड़ा है और इस बार बिजाई सामान्य समय से 10 से 15 दिन पिछड़ चुकी है. किसान जगबीर सिंह का भी यही मानना है कि मानसून की बेरुखी और धान कटाई के दौरान हुई बारिश ने बिजाई के पूरे चक्र को पीछे धकेल दिया है. किसानों का यह भी कहना है कि देरी से बिजाई होने के कारण पौधों के शुरुआती विकास पर असर पड़ता है, जिसके चलते उन्हें बिजाई के समय ही अतिरिक्त यूरिया खाद और अन्य पोषक तत्व डालने पड़ रहे हैं. इससे खेती की कुल लागत काफी बढ़ गई है.
उत्पादन में गिरावट और आर्थिक नुकसान: किसान राजा राम और जय भगवान शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस बार धान कटाई में देरी और मौसम की अनिश्चितता के कारण गेहूं की देरी से बिजाई हुई है. इसके परिणामस्वरूप आगामी फसल के कुल उत्पादन में कमी आने की आशंका है. किसानों का अनुमान है कि इस देरी और कम पैदावार के कारण प्रति एकड़ लगभग 5000 रुपये या 2 क्विंटल तक का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
इस संकट से उबरने के उपाय और भविष्य की राह: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से रिटायर्ड कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह द्वारा किसानों को इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं.
- उचित प्रजातियों का चयन: उनका कहना है चूंकि बिजाई में देरी हो चुकी है, इसलिए किसानों को ऐसी गेहूं या सरसों की किस्मों का चयन करना चाहिए जो कम समय में पककर तैयार होती हों.
- संतुलित उर्वरक प्रबंधन: विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में ही यूरिया और अन्य खादों का प्रयोग करें ताकि अतिरिक्त लागत और फसल को पहुंचने वाले नुकसान से बचा जा सके.
- सिंचाई का सटीक प्रबंधन: जिन क्षेत्रों में मिट्टी में नमी की कमी है, वहां हल्की सिंचाई के माध्यम से अंकुरण को बेहतर बनाया जा सकता है.
किसानों के सामने चुनौती: हरियाणा में रबी फसलों की बुवाई का इतिहास हमेशा से समृद्ध रहा है, लेकिन प्रकृति के अनिश्चित मिजाज और मौसम की दोहरी मार ने इस रबी सीजन में हरियाणा के अन्नदाताओं के सामने संकट खड़ा कर दिया है. मानसून की बेरुखी और धान कटाई के दौरान हुई बेमौसम बारिश के कारण बुवाई का पिछड़ना और लागत में हुआ इजाफा किसानों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप कम अवधि की उन्नत किस्मों को अपनाकर और उचित खाद प्रबंधन करके ही इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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