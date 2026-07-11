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भारी बारिश से हिमाचल को काफी नुकसान, पर्यटक आएं लेकिन नदी-नालों किनारे न जाएं: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है. प्रदेश में कई एनएच और सड़कें बंद है. कई जगहों पर पुल-पुलिया बह गए. तो नदी-नाले भी उफान पर हैं. हिमाचल में हो रही मानसून की बरसात लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बीते दो दिन हुई भारी बारिश से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है. लेकिन प्रदेश में हालात सामान्य हैं. अगले सप्ताह सरकार मानसून की बरसात को लेकर बैठक करने वाली है, जिसमें बरसात से निबटने का खाका तैयार किया जाएगा. हिमाचल आने वाले पर्यटकों का स्वागत है. पर्यटक पर्यटन स्थल आएं, और मौसम का आनंद उठाए. लेकिन नदी-नालों के किनारे न जाए". ये बाते सीएम ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में एमआईआर मशीन का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत में कही. दरअसल, शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि 15-20 साल से टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा गया. हमने हेल्थ सेक्टर में सुधार की ठानी. पहले IGMC में 19 साल पुरानी MRI मशीन बदली. अब चमियाना में वो 3 टेस्ला MRI मशीन लगाई, जो एम्स दिल्ली में लगी है. इस मशीन में AI इनबिल्ड है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)