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भारी बारिश से हिमाचल को काफी नुकसान, पर्यटक आएं लेकिन नदी-नालों किनारे न जाएं: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में अत्याधुनिक थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:17 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है. प्रदेश में कई एनएच और सड़कें बंद है. कई जगहों पर पुल-पुलिया बह गए. तो नदी-नाले भी उफान पर हैं. हिमाचल में हो रही मानसून की बरसात लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बीते दो दिन हुई भारी बारिश से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है. लेकिन प्रदेश में हालात सामान्य हैं. अगले सप्ताह सरकार मानसून की बरसात को लेकर बैठक करने वाली है, जिसमें बरसात से निबटने का खाका तैयार किया जाएगा. हिमाचल आने वाले पर्यटकों का स्वागत है. पर्यटक पर्यटन स्थल आएं, और मौसम का आनंद उठाए. लेकिन नदी-नालों के किनारे न जाए". ये बाते सीएम ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में एमआईआर मशीन का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत में कही.

दरअसल, शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि 15-20 साल से टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा गया. हमने हेल्थ सेक्टर में सुधार की ठानी. पहले IGMC में 19 साल पुरानी MRI मशीन बदली. अब चमियाना में वो 3 टेस्ला MRI मशीन लगाई, जो एम्स दिल्ली में लगी है. इस मशीन में AI इनबिल्ड है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधा रोगों की सटीक पहचान और प्रभावी उपचार की दिशा में नई क्षमता जोड़ेगी. जब उन्नत चिकित्सा तकनीक जनसेवा से जुड़ती है, तो मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अधिक विश्वास का मार्ग प्रशस्त होता है. अगले करीब तीन महीनों में चमियाना, आईजीएमसी शिमला, नेरचाैक मंडी, टांडा मेडिकल काॅलेज व हमीरपुर में ऑटोमेशन लैब शुरू करेंगे. इस पर 125 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं. इसमें सभी तरह के टेस्ट सटीकता से तुरंत होंगे. चमियाना को अपग्रेड किया जा रहा. ताकि विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां उपलब्ध हो सकें.

सीएम सुक्खू ने कहा चमियाना अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की 50 हजार रुपये में रोबोटिक सर्जरी की जा रही है. इसमें 65 हजार रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है. अन्य मरीजों के लिए 1.15 लाख रुपये में यह सुविधा मिलती है. जबकि निजी व बाहर के अस्पतालों में यह सर्जरी पांच लाख रुपये तक होती है. सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में पैसों की कमी नहीं होने देंगे. चमियाना, आईजीएमसी, टांडा, हमीरपुर, मंडी में एआई-इनेबल्ड थ्री-टेस्ला एमआरआई मशीन लगाई गई है. नेरचाैक में जल्द इसे शुरू किया जाएगा.

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Last Updated : July 11, 2026 at 4:17 PM IST

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