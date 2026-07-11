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UP में गरज-चमक संग मानसून की तेज बारिश, मेरठ, मिर्जापुर ,चंदौली, लखनऊ समेत 41 जिलों में RAIN ALERT

राजधानी में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम हुआ सुहावना, मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी.

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UP में मानसून सक्रिय 80+ जिलों में झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:32 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश जारी है. तेज रफ्तार बारिश हवाओं के चलते अधिकतम न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. वहीं पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मिर्जापुर ,चंदौली, लखनऊ, बाराबंकी आदि जिलों में तेज रफ्तार हवाओ के साथ झमाझम बारिश हुई. तेज बारिश होने से जगह-जगह जल भराव हो गया.

लखनऊ में तेज बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट तेज रफ्तार हवा चलने और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना: मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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बारिश का पानी सड़को में भरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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लखनऊ में तेज बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

बादल गरजने और बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों में अधिक: कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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लखनऊ में तेज बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

175% अधिक हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमान बारिश 8.6 मिली मीटर के सापेक्ष 23.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 175% अधिक है. वहीं 1 जून से 10 जुलाई तक अनुमान बारिश 169.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 140.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 17% कम है.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

बारिश के टॉप 10 जिले: मुजफ्फरनगर 192.1, मेरठ 180.3, सहारनपुर 56, महोबा 47, बिजनौर 50, बरेली 30 औरैया 39 मिर्जापुर 60 बांदा 46.5, बाराबंकी 49.2, बस्ती 47.6, चंदौली 61, सुल्तानपुर 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं आइसोलेटेड स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 30 न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही. सुबह के समय हल्की बारिश हुई, दिन के समय तेज रफ्तार हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. जिससे मौसम सुहावना बना रहा. वहीं तेज रफ्तार बारिश होने के कारण लखनऊ के प्रमुख सड़कों और गलियों में कुछ देर के लिए जल भराव हो गया.

उरई सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार भारी से ज्यादा भारी बारिश जारी है. 48 घंटे तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- यूपी में मानसून का रौला, 48 घंटों में भारी बारिश ने छुड़ाए पसीने, 17 जिलों में 3 दिन फिर नॉनस्टॉप RAIN ALERT

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