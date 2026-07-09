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मेरठ में मानसून की आफत, दूसरे दिन की मूसलाधार बारिश से ठप हुआ शहर, नगर निगम के दावों का निकला 'दम'

उफने नाले, डूबी सड़कें और व्यवस्था के आगे बेबस मेरठवासी

समंदर बना मेरठ!
समंदर बना मेरठ! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 9:37 AM IST

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मेरठ: शहर में मानसून ने दस्तक क्या दी, मानिए यहां आफत आ गई. पहली ही जोरदार बारिश में प्रशासन के तमाम दावे डूब गए. हापुड़ रोड कुछ ही देर की बारिश में तालाब बन गई. जो नाले थे उनसे पानी निकलकर सड़क और गलियों में घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई.

डूब गया 'स्मार्ट सिटी'!: मूसलाधार बारिश की वजह से मेरठ शहर का हाल बेहाल हो गया है. प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया कि, लोग सड़क पर चल रहे हैं, या फिर किसी तालाब से गुजर रहे हैं. हापुड़ रोड के अलावा चमड़ा पेंठ समेत लोहियानगर की गलियों और लिसाडी गेट के ज्यादातर इलाकों में गलियां नालों में तब्दील हो चुकी हैं. स्कूली बच्चों को गंदे पानी से ही होकर गुजरना पड़ रहा है.

दावे सब हवा-हवाई, मेरठ की सड़कें बनीं तालाब! (Video Credit: ETV Bharat)

यहां जब भी बारिश होती है, तो लोग डर और सहम जाते हैं कि, घरों में पानी घुस न जाए.,यहां बारिश का पानी तो सड़क पर आता ही है, साथ ही जो नाला है, उससे भी गंदगी और पानी सड़क पर आ जाता है.- ताज मोहम्मद, स्थानीय निवासी

घरों और दुकानों में घुसा पानी: ईटीवी भारत से बातचीत में लोगों ने बताया कि, नाला सफाई कई जगह हुई भी थी, लेकिन हापुड़ रोड पर नाला मुसीबत का सबब बन गया है. दुकान और घरों में पानी घुस जाने से परेशानी बढ़ गई है. रोजी रोजी पर संकट के बादल छा गए हैं.

मेरठ: उफने नाले, डूबी सड़कें
मेरठ: उफने नाले, डूबी सड़कें (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर निगम के दावों का निकला 'दम'!: बारिश से पहले हर बार नगर प्रशासन पूरी तैयारी का दावा करता है, लेकिन जब पहली बारिश होती है, तो सारे दावे पानी में बह जाते हैं. स्थानीय लोग अफसरों से गुहार लगाते हैं, लेकिन रस्म अदायगी से ज्यादा जमीन पर कुछ नहीं होता. ईटीवी भारत ने मेरठ के मेयर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की. फिलहाल लोग परेशानी में हैं. और प्रशासन मौन साधे हुए हैं.

मेरठ: पानी से स्कूली बच्चे परेशान
मेरठ: पानी से स्कूली बच्चे परेशान (Photo Credit: ETV Bharat)

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