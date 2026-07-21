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Rajasthan Weather Update: दो हफ्ते बाद फिर मेहरबान हुआ मानसून, 33 जिलों में IMD का अलर्ट

33 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट: मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां और हनुमानगढ़ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

23 से 27 जुलाई तक रहेगा मानसून का असर: मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 से 27 जुलाई के बीच कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. इस अवधि में अधिकांश जिलों में लगातार बारिश होने और कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में भी अगले दो-तीन दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.

जयपुर: करीब दो सप्ताह की सुस्ती के बाद राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने मंगलवार को 33 जिलों में आंधी, मेघगर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 23 से 27 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं फिर सक्रिय हो रही हैं, जिससे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ेगा. 21 और 22 जुलाई को कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है.

जयपुर में रातभर बरसे बादल, बदला मौसम का मिजाज : राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. जेएलएन मार्ग, सहकार मार्ग, टोंक रोड, परकोटा सहित शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से राहत मिली. मंगलवार को भी दिनभर बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

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शेखावाटी में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले : शेखावाटी क्षेत्र में मानसून ने जोरदार वापसी की है. सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड में अल सुबह से लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों को नया जीवन मिला. डीडवाना में भी करीब तीन सप्ताह बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे सूखने लगी फसलों को राहत मिली और किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई.

अरावली की पहाड़ियों पर जयपुर में बादलों की छटा (ETV Bharat Jaipur)

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश: जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई. सीकर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई , जहां सीकर ग्रामीण में 119 मिमी और धोद में 116 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सीकर में 90 मिमी, रींगस में 45 मिमी, पलसाना में 42 मिमी, श्रीमाधोपुर में 38 मिमी, नीमकाथाना में 33 मिमी, लक्ष्मणगढ़ में 32 मिमी, अजीतगढ़ में 30 मिमी, नेछवा में 23 मिमी, फतेहपुर और लोसल में 18-18 मिमी और दांतारामगढ़ में 15 मिमी बारिश हुई. धौलपुर जिले में बाड़ी में 66 मिमी और बसेड़ी में 65 मिमी वर्षा दर्ज की गई. अलवर जिले में कठूमर में 44 मिमी और राजगढ़ में 39 मिमी बारिश हुई, जबकि भरतपुर जिले में वैर में 42 मिमी और रूपवास में 41 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. हनुमानगढ़ जिले में फेफाना में 25 मिमी , पल्लू में 22 मिमी , छानीबड़ी में 14 मिमी और डूंगराना में 10 मिमी बारिश दर्ज हुई. चूरू जिले के तारानगर में 14 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई.

नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गढ़ गणेश मंदिर के पीछे छाए घने बादल (ETV Bharat Jaipur)

श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म : मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में बारिश के बावजूद श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कई अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. कृषि विशेषज्ञ शरद शर्मा के अनुसार मानसून के दोबारा सक्रिय होने से खरीफ फसलों की बुवाई और वृद्धि को बड़ा लाभ मिलेगा. पिछले कुछ दिनों से बारिश की कमी के कारण जिन इलाकों में फसलें प्रभावित हो रही थीं, वहां अब पर्याप्त नमी मिलने की संभावना है. साथ ही तापमान में गिरावट और लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने लोगों से मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.