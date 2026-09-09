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यूपी में अब मानसून के तेवर पड़े ढीले, आज 20 जिलों में बारिश संग आंधी का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

यूपी में आज भारी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में बारिश लगातार जारी है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई. कहीं-कहीं आंधी के साथ बिजली भी गिरी. मौसम में इस समय कोई सक्रिय तंत्र न होने की वजह से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की रफ्तार कमजोर हुई है. आने वाले 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 2 दिनों बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हल्की बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में बारिश का अलर्ट: चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)