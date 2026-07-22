मानसून की दस्तक ने शहर की खोल दी पोल; सड़क, नालों और खुले तारों के बीच जिंदगी और मौत से जुझते लोग
मेरठ के अधिकांश इलाकों में जल भराव का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. घरों में बिजली नही आने से लोग बेहाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 9:03 PM IST
मेरठ: मानसून की पहली बारिश के बाद से मेरठ के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. घर में बिजली नहीं आने से लोग बेहाल हैं, प्रदर्शन के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी लाचार और मजबूर दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि कई जगह तो विद्युत उपकेंद्रों में भी पानी भरा हुआ है.
विद्युत विभाग की टीम ने इन समस्याओं से समाधान के लिए तमाम कोशिशें कीं, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली की परिशानी से निजात नही दिला सकी. कुछ समय पहले मेरठ पहुंचे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई के सामने विद्युत विभाग के अफसरों ने जनता को आश्वासन दिया था कि न सिर्फ विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, बल्कि मानसून से पहले कंडक्टर कसने, पेड़ों की छंटाई और 100% ट्रांसफार्मर फेंसिंग का भी काम किया जाएगा.
लेकिन जैसे ही मानसून की शुरूआत हुई, उन सारे दावों की हकीकत कुछ ही देर में सामने आ गई. मेरठ के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, गुस्साए लोगों ने अलग-अलग जगह प्रदर्शन किए, लेकिन समस्याओं का समाधान नही हो सका.
हालात को देखते हुए, ईटीवी भारत की टीम मेरठ के लोहिया नगर पहुंची और जमीनी हकीकत का जायज लिया, टीम ने देखा कि इलाके में बहुत से ऐसे खुले तार मौजूद हैं, जो घनी आबादी से होकर गुजर रही हैं, तारों में दौड़ने वाला करंट ऐसे लगता है जैसे सिर के ऊपर से दौड़ रहा हो.
इसके अलावा, लोहिया नगर पुलिस लिसाड़ी गेट इलाके में तो कई जगह ट्रांसफार्मर जमीन से तीन फीट ऊपर रखे हुए हैं, जहां तेज बारिश से आगर जल भराव हो जाए, तो करंट पानी में उतर जाए और लोगों की मौत हो जाए. इलाके में रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर जैसे तैसे वहां से गुजरते हैं.
जाकिर कॉलोनी के रहने वाले रियाज मोहम्मद बताते हैं कि ट्रांसफार्मर और खुले तारों को लेकर वह कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता, जिसकी वजह से हमेशा जान का खतरा बना रहता है. इतना ही नहीं शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां बिजली के खम्बों पर तारों का मकड़जाल न हो. कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि स्थानीय विधायक बीजेपी से हैं, जो मुस्लिम इलाकों पर ध्यान देना उचित नहीं समझते.
लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रहने वाले स्थानीय बुजुर्ग तौसिफ अली बताते हैं कि आए दिन यहां फॉल्ट होते रहते हैं, जान बचाना भी कई बार तो मुश्किल हो जाता है. चौंकाने वाली बात यह है कि उन ट्रांसफार्मरों के इर्द-गिर्द सुरक्षा गार्ड भी न के बराबर हैं. जिससे लोग नाखुश हैं और स्थानीय पार्षद, विधायक, नगर निगम के अधिकारियों को सुबह शाम कोसते नजर आते हैं.
मेरठ में बड़े पैमाने पर कैंची तैयार की जाती है, तैयार करने के लिए बिजली की जरूरत होती है. गर्मी के सीजन में लगातार बिजली कटने से काम पर फर्क पड़ता है. मेरठ कैंची कलस्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि बार बार बिजली कटने से काम प्रभावित होता है. मजदूर भी खाली बैठी रहते हैं, जो ठेके पर काम करने वर्कर आते हैं. वो अकसर छोड़कर चले जाते हैं, जो सैलरी लेते हैं, वह खाली बैठे रहते हैं.
चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि शहर में गर्मी ज्यादा है, इस लिए बिजली की डिमांड भी ज्यादा है, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं, साल दर साल बढ़ती मांग को पूरा किया जा रहा है, लेकिन विद्युत विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों के कम से कम समस्या हो और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समय से समाधान हो सके.
वह कहते हैं. विद्युत विभाग उपभोक्ताओं से भी अपील करता है कि अगर किसी के घर में तीन ऐसी लगे हैं और दो कमरे में सभी लोग बैठे हैं, तो एक एसी बंद कर दें, इससे बिजली की बचत होगी. मेरठ शहर में बिजली की सबसे ज्यादा समस्या ब्रह्मपुरी माधवपुरम सरस्वती लोक, लिसाड़ी गेट, लोहिया नगर, प्रवेश बिहार शेर गढ़ी, गंगानगर क्षेत्र में हैं.
वहीं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता का कहना है कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां फेंसिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी है, वहां चिंहित कर दुरुस्त कराया जाएगा और शहरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां लाइन नीचे है, उन्हें भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
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