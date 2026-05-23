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मध्य प्रदेश में समय से पहले पहुंचेगा मॉनसून? केरल में 48 घंटे के अंदर धुआंधार एंट्री

मध्य प्रदेश में 10 से 16 जून के बीच हो सकती है एंट्री, जानें कैसे तय होता है कि मॉनसून आ गया है? पीयूष सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में इस तारीख को आ सकता है मॉनसून (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:00 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 7:25 PM IST

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भोपाल : देश में मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है. अल नीनो के प्रभाव के बावजूद मॉनसून की एंट्री समय से पहले हो रही है. अगले 48 घंटों के अंदर मॉनसून केरल में एंट्री ले सकता है. इसी के साथ लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में समय से पहले पहुंचेगा मॉनसून? आमतौर पर केरल पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में मॉनसून 14-15 दिनों बाद पहुंचता है. आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मॉनसून समय से पहले आ सकता है या नहीं.

24 MAY weather prediction
24 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

केरल में दस्तक देने वाला है मॉनसून

भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूल माहौल है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 26 मई को केरल में मॉनसून की एंट्री हो सकती है इसमें 4 दिन मॉडल एरर माना जाता है. यानी मॉनसून आने की तारीख और मॉनसून पहुंचने की असल स्थिति में भिन्नता भी हो सकती है. वहीं, IMD ने केरल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी कर दिया है. यहां भारी बारिश के साथ मॉनूसन एंट्री कर सकता है.

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25 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

कैसे माना जाता है कि मॉनसून आ गया है?

स्कायमेट के मुताबिक, '' मॉनसून के आगमन की पुष्टि करने का एक पैमाना है. उदाहरण के तौर पर, केरल में कुल 16 स्टेशन बनाए गए हैं, जो बारिश रिकॉर्ड करते हैं. जब इन 16 स्टेशनों में से 60 प्रतिशत स्टेशनों पर 2.5 एमएम से अधिक बारिश लगातार दो दिनों तक होती है, तो मान लिया जाता है कि मॉनसून का आगमन हो गया है. हालांकि, बारिश के पैटर्न के साथ पश्चिमी हवाओं के पैटर्न को भी रिकॉर्ड में लिया जाता है. हवाओं का एक तय रुख भी दर्शाता है कि मॉनसून का आगमन हो गया है.

26 MAY WEATHER PREDICTION
26 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

मध्य प्रदेश में इस तारीख को आ सकता है मॉनसून

मौसम विभाग के मुताबिक, '' अगर मॉनसून केरल में अपने सामान्य समय से पहले पहुंच जाता है, तो मध्य प्रदेश में भी इसके निर्धारित समय या उससे कुछ पहले पहुंचने की संभावना रहती है.'' मौसम विभाग के मॉनसून प्रडिक्शन के मुताबिक पूर्व में ऐसा देखा गया है कि केरल में समय से पहले मॉनसून पहुंचने से मध्य प्रदेश में भी मॉनसून जल्दी आ जाता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों के आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है. क्योंकि पिछले वर्ष भी केरल में मॉनसून अपने निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले 24 मई को केरल पहुंच गया था लेकिन मध्य प्रदेश में मॉनसून अपने सामान्य समय के आसपास (18 जून) ही पहुंचा था. अनुमान है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में मॉनसून 10 जून से 16 जून के बीच आ सकता है.

27 MAY WEATHER PREDICTION
27 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

मध्य प्रदेश में कहां से एंट्री लेगा मॉनसून?

आईएमडी के मुताबिक, मॉनसून मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से एंट्री ले सकता है. इसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर से मॉनसून के आने की संभावना है. हालांकि, मॉनसून की एंट्री हवाओं के रूख पर भी निर्भर करती है. 2026 में मध्य प्रदेश में मॉनसून के सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है. आगामी दिनों में अल नीनो का प्रभाव भी बढ़ सकता है, जिससे कई क्षेत्रों में कम बारिश का भी अनुमान है.

28 MAY WEATHER PREDICTION
28 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

कहीं कम, तो कहीं ज्यादा होगी मॉनसूनी बारिश

मध्य प्रदेश में इस वर्ष सीहोर से लेकर भोपाल-विदिशा तक सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. जबकि, जबलपुर, रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में सामान्य या उससे कम बारिश हो सकती है.

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पूरा देश हीट वेव की चपेट में, दक्षिणी राज्यों को मिलेगी राहत

आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत मिश्रा के मुताबिक, '' देश के ज्यादातर राज्यों में 28 मई तक भीषण हीट वेव चलने का अनुमान है. वहीं, केरल से मॉनसून टकराने के बाद 28 मई तक दक्षिणी राज्यों को हीट वेव से राहत मिल सकती है. जबकि उत्तर और मध्य भारत में तेज गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है.'' ऐसे में लोगों को हीट वेव से बचने, दोपहर में बाहर न निकलने और अनावश्यक ट्रेवल से बचने की सलाह दी जाती है.

Last Updated : May 23, 2026 at 7:25 PM IST

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