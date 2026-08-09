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छत्तीसगढ़ में औसत से ज्यादा बारिश, कहीं झमाझम से किसान खुश, तो कहीं कम वर्षा से हैं परेशान

छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में इस बार औसत से ज्यादा बरसात हुई है.

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छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर (ETV BHAR AT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 10:35 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की चाल इस बार मिली-जुली रही है. प्रदेश में अब तक औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन जिलेवार आंकड़े बारिश के असमान वितरण की तस्वीर दिखा रहे हैं. कहीं खेत और जलाशय पानी से लबालब हैं, तो कहीं किसान अब भी अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

औसत से ज्यादा बारिश

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 9 अगस्त 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जून से 9 अगस्त तक प्रदेश में औसतन 647.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह पिछले 10 वर्षों की औसत बारिश 641.3 मिलीमीटर से ज्यादा है. इस तरह प्रदेश में अब तक सामान्य औसत वर्षा का 100.9 प्रतिशत पानी बरस चुका है. 9 अगस्त को प्रदेश में औसतन 27.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में रिकॉर्ड बारिश

बारिश के मामले में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सबसे आगे है. जिले में अब तक 943.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 193.9 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा महासमुंद में सामान्य की 144 प्रतिशत, नारायणपुर में 130 प्रतिशत, रायपुर में 129.7 प्रतिशत, बलौदाबाजार में 128.5 प्रतिशत, गरियाबंद में 122.8 प्रतिशत और जांजगीर-चांपा में 123.8 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है. सक्ती में 121.4 प्रतिशत, बालोद में 118.5 प्रतिशत, मुंगेली में 118.2 प्रतिशत, दुर्ग में 111.7 प्रतिशत, बिलासपुर में 111.5 प्रतिशत और धमतरी में 109.4 प्रतिशत बारिश हो चुकी है. इन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने से खेतों और जलस्रोतों में पर्याप्त पानी की स्थिति बनी हुई है.

कई जिलों में सामान्य के आसपास बारिश

प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून की स्थिति सामान्य और संतुलित बनी हुई है. बलरामपुर में 126.7 प्रतिशत और राजनांदगांव में 103.1 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है. इसके साथ ही गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 100.9 प्रतिशत, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 99.1 प्रतिशत, कोरिया में 96.9 प्रतिशत, कोरबा में 96.1 प्रतिशत, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 96 प्रतिशत, रायगढ़ में 95.9 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 93.2 प्रतिशत और सूरजपुर में 91.7 प्रतिशत बारिश हुई है.

इन जिलों में अब भी बारिश की कमी

प्रदेश के कई जिलों में मानसून का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे है. कबीरधाम में सामान्य की 86.1 प्रतिशत, कोण्डागांव में 85.2 प्रतिशत, बेमेतरा में 80.9 प्रतिशत और जशपुर में 75.1 प्रतिशत बारिश हुई है. बस्तर में 74.8 प्रतिशत, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 72.5 प्रतिशत, बीजापुर में 71.4 प्रतिशत, सरगुजा में 69.5 प्रतिशत और कांकेर में 69.4 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई है. सुकमा सबसे पीछे है, जहां सामान्य की सिर्फ 67.7 प्रतिशत, यानी 602.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है.

बारिश से कहीं खुशी, कहीं गम

प्रदेश का औसत बारिश का आंकड़ा भले ही सामान्य से ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन अलग-अलग जिलों की तस्वीर एक जैसी नहीं है. मध्य छत्तीसगढ़ और मैदानी इलाकों में जहां मानसून ने जमकर पानी बरसाया है, वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश अभी भी औसत से पीछे है. यही वजह है कि एक तरफ अधिक बारिश वाले जिलों में खेतों और जलस्रोतों में पर्याप्त पानी को लेकर राहत है, तो दूसरी तरफ कम बारिश वाले जिलों में किसान मानसून की अगली जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट

ज्यादा बारिश वाले इलाकों में संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है. राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष और मौसम विभाग संवेदनशील जिलों, जलाशयों और नदी तटों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव की कार्रवाई की जा सके.कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मानसून का औसत आंकड़ा राहत देने वाला है.

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