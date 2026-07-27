मानसून डाइट चार्ट: बारिश के मौसम में कौन सी फल-सब्जी खाएं और क्या ना खाएं? मेकाहारा डाइटिशियन से जानिए
मानसून के लिए डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने सही डाइट बताई है. सर्दी-जुकाम और बुखार से कैसे बचें और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किस तरह रखें.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 11:27 AM IST
रायपुर: दूसरे मौसम की तुलना में बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में बारिश के दिनों में अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इस दौरान बारिश के मौसम में डाइट कैसी होनी चाहिए. किस तरह की डाइट लें जिससे हेल्थ फिट रहे और शरीर स्वस्थ रहे.
बारिश के दिनों में खासतौर पर बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इससे भी बचने की जरूरत है. इस दौरान बच्चों को बैलेंस डाइट देना जरूरी है. कौन सी सब्जी, फल और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें. आइए जानते हैं. मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन से.
गर्म भोजन करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें
मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि बारिश के मौसम में बहुत सारी चीजों में सावधानी रखनी चाहिए. क्योंकि बारिश के साथ-साथ वातावरण में बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं. जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. बारिश के मौसम में खासतौर पर बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है. ऐसे में डाइट में सावधानी बरतनी चाहिए. बारिश के दिनों में खासतौर पर गर्म भोजन ही करना चाहिए. इस समय डीप फ्राई, ठंडा या बासी खाना नहीं खाना चाहिए. ऐसा करके आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं.
ब्रेकफॉस्ट से लेकर डिनर तक क्या खाएं?
डाइटिशियन के मुताबिक बारिश के दिनों में नाश्ता भी काफी हल्का होना चाहिए जो सेहत को अच्छा रख सके. नाश्ता करते समय मिर्च मसाला वाला नाश्ता ना कर उपमा, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स है या फिर सैंडविच ले सकते हैं. मॉर्निंग के समय सीड्स का उपयोग करें. जैसे फ्लैक सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड वह भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपका डाइट कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए.
अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक अच्छे से रखिए. इसके लिए आप दाल या फिर सोयाबीन का भी उपयोग कर सकते हैं. सत्तू की रोटी बनाकर की उपयोग किया जा सकता है. अपनी डाइट में सलाद जरूरी है, लेकिन रात के समय अपनी डाइट में सलाद लेते समय उसे थोड़ा सा स्टीम जरूर कर लें. अगर इसे पूरी तरह से रॉ फॉर्म लेते हैं तो इंफेक्शन के चांसेस रहते हैं.
नींबू के फायदे
बारिश के दिनों में यदि आप गर्म खाना ले रहे हैं जिसमें सूप लेते हैं तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल आ जाएगी. जो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा. इस समय मक्का भी बहुत आता है. स्वीट कॉर्न का सूप भी बना सकते हैं या फिर उसका उपयोग उबाल करके भी किया जा सकता है. इस समय फल भी बहुत सारे आते हैं. जिसमें नाशपत्ती, पाइनएप्पल, आलू बुखारा जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है.
बारिश के दिनों में नींबू भी आता है जो सलाद सब्जियों और दाल में नींबू पानी का इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं. बच्चे उबली सब्जी नहीं खाते इसलिए मूंग दाल का चीला या वेजिटेबल सैंडविच या फिर ओट्स की टिक्की इस टाइप के आइटम बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे हेल्दी भी रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी.
ड्राइ फ्रूट्स रखेंगे आपको मजबूत
बारिश के दिनों में आप सबसे अच्छी शुरुआत शहद के साथ भी कर सकते हैं. गुनगुने पानी में शहद मिलाकर लेंगे तो यह आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि डायबिटीज के पेशेंट शहद को अवॉइड करें. ओल्ड एज और बच्चों के लिए हेल्दी हो सकता है. इसके साथ अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किया जा सकता है. इस समय में आप खजूर, किशमिश भी खा सकते हैं. यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो माइक्रोन म्युटेंट इंप्रूव होते हैं.