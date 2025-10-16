Weather Updates: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, पूरे सीजन में हुई सामान्य से अधिक वर्षा
छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 5:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर थम चुका है. गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को मानसून की विदाई हो गई है और मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है. 13 अक्टूबर को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के साथ ही कांकेर से मानसून की विदाई पहले ही हो चुकी थी.
इस साल हुई सामान्य से अधिक बारिश: साल 2025 में छत्तीसगढ़ में समय से लगभग 15 दिन पहले मानसून ने एंट्री ली थी. मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में 28 मई को हुआ था. उसके बाद 16 अक्टूबर 2025 तक मानसून राज्य में मौजूद रहा. इस दौरान प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इस सीजन में 1191.8 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य बारिश की तुलना में 4% अधिक है.
मौसम विभाग ने मानसून के विदाई की पुष्टि की: मौसम विभाग ने मानसून के विदाई की पुष्टि की है. मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज आधिकारिक तौर पर 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है. रायपुर में बादल छाए रहने के कारण को लेकर उन्होंने कहा कि मौसम शुष्क रहेगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है.
दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है. दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की सी वर्षा हो सकती है. अगले 5 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
बुधवार को छत्तीसगढ़ में कैसा रहा तापमान ?: छत्तीसगढ़ में बुधवार को तापमान में कितनी गिरावट और वृद्धि दर्ज की गई. उसे आंकड़ों से समझते हैं.
- रायपुर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया
- राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है