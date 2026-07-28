झमाझम बारिश से दिल्ली बेहाल, ओखला और संगम विहार में जलभराव ने खोली तैयारियों की पोल
दिल्ली में मंगलवार को तेज मानसूनी बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी.
Published : July 28, 2026 at 3:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई तेज मानसूनी बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी. दक्षिणी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र और संगम विहार के रतिया मार्ग पर भारी जलभराव से लोगों और दफ्तरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई कार्यालयों के बेसमेंट में पानी भर गया, जबकि संगम विहार में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं.
मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के आसमान में घने बादल छाए रहे और करीब 10 बजे के बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने राजधानी के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया. दक्षिणी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में कई कार्यालयों के बेसमेंट में दो से तीन फीट तक पानी भर गया. कर्मचारियों को काम छोड़कर पानी निकालने में जुटना पड़ा. कई कर्मचारी कार्यालय से बाहर निकल गए, जबकि कुछ लोग वाइपर और अन्य साधनों से बेसमेंट का पानी बाहर निकालते नजर आए.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले दावा किया था कि दिल्ली में सड़कों पर और किसी भी कॉलोनी में कहीं भी जलभराव की स्थिति इस मानसून में पैदा नहीं होगी जिसकी तैयारी सिविक एजेंसियों के द्वारा युद्ध स्तर पर की गई है लेकिन अब जब मानसून आया है तो सिविक एजेंसियों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है. दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के फेज वन में दफ्तर के अंदर बेसमेंट में बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है जिसके वजह से ऑफिस के कर्मचारी परेशान होते दिखाई दिए.
कार्यालय कर्मचारी सुमित कुमार ने बताया कि हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है. उनके अनुसार, जलभराव के कारण दफ्तर का काम पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और फील्ड के साथ-साथ कार्यालय का काम भी ठप पड़ जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति खराब ड्रेनेज व्यवस्था और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही का परिणाम है.सुमित ने बताया कि हम बहुत परेशान हैं मेरे सभी कर्मचारी ऑफिस से बाहर निकल गए हैं और मैं अंदर बैठकर वाइपर से पानी निकालने में लगे हैं. एक अन्य कर्मचारी कुलदीप ने बताया कि बारिश के बाद उनके कार्यालय के बेसमेंट में दो से तीन फीट तक पानी भर गया. उन्होंने कहा कि कर्मचारी काम करने आते हैं, लेकिन उन्हें घंटों पानी निकालने में समय लगाना पड़ता है. उनका कहना है कि मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव नहीं होने के जो दावे किए गए थे, वे पहली तेज बारिश में ही खोखले साबित हो गए. कुलदीप ने बताया कि हमारे ऑफिस के अंदर दो से तीन फीट पानी भर गया है लेकिन लगातार हम लोग पानी को बाहर निकलने में लगे हैं.
उन्होंने बताया कि
यह सब दिल्ली सरकार की नाकामी है दिल्ली सरकार मानसून से पहले कह रही थी कि हमने सभी नालों की सफाई कर दी है किसी भी इलाके में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी लेकिन आज थोड़ी तेज बारिश हुई है जिसके बाद बेसमेंट में पानी भर रहा है. ड्रेनेज सिस्टम एकदम बेकार है जिसके वजह से हमारे ही ऑफिस नहीं कई ऑफिस में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है.
संगम विहार की सड़कें बनीं तालाब
दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित रतिया मार्ग पर भी हालात बेहद खराब रहे. कुछ ही देर की बारिश में पूरी सड़क तालाब बन गई. घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाने के कारण कई कारें और बाइक बीच सड़क पर फंस गईं. दोपहिया वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां धक्का देकर निकालनी पड़ीं, जबकि कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान यही स्थिति बनती है. उनका आरोप है कि जलनिकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में भी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे दुकानों, घरों और यातायात पर सीधा असर पड़ता है.
#WATCH | Delhi: Heavy rainfall led to waterlogging in several parts; visuals from 11 Murti Road pic.twitter.com/z3LWOYZw6o— ANI (@ANI) July 28, 2026
मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बीच हुई तेज बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या को फिर उजागर कर दिया. ओखला, संगम विहार और कालकाजी समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की तस्वीरों ने एक बार फिर दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था और मानसून पूर्व तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक निकालते हैं.
ये भी पढ़ें