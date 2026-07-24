बाड़मेर में इंद्रदेव की मेहरबानी: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में जलभराव

बाड़मेर में इंद्रदेव की मेहरबानी: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में जलभराव
प्रदेश में फिर एक्टिव हुए मानसून का जनजीवन पर असर पड़ता दिख रहा है. थारनगरी बाड़मेर में लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई.
Published : July 24, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 9:50 AM IST
बाड़मेर : थार नगरी बाड़मेर पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी इंद्रदेव की मेहरबानी देखने को मिली. सुबह से ही आसमान में घने बादलों का डेरा डाल रखा है. जिससे मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया. सुबह करीब 7:00 बजे अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ, जो की लगातार आधे घंटे तक जारी रही. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानो के चेहरे जिले में तीन दिनों से लगातार बारिश होने से खिल उठे है.
लंबे समय के इंतजार के बाद बाड़मेर जिले में बुधवार को मानसून की अच्छी बारिश की शुरुआत हुई. इसके बाद गुरुवार को सुबह से ही भीषण उमस से जनजीवन परेशान रहा और दिनभर बादल छाए रहे. दोपहर बाद आसमान में छाई काली घटाएं बरसने लगी. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में शाम को जबरदस्त बारिश हुई. जिससे शहर की सड़क पानी से लबालब हो गई. शहर में विवेकानंद सर्किल, शास्त्री नगर अंडरब्रिज समेत स्थान पर जल भराव की समस्या देखने को मिली. जलभराव के चलते वाहन चालकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर शहर और कस्बे के लोगों ने मौसम का भरपूर आनंद लिया. कई स्थानों पर बच्चे बारिश में भीगते नजर आए.
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पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक ढाई इंच बारिश जिले के नोखड़ा गांव में रिकॉर्ड की गई है. जबकि बायतु में 17, बाड़मेर में 22 , बाड़मेर ग्रामीण में 21, बाटाडू में 46, चौहटन में 17, धनाऊ में 34 गडरारोड में 2, रामसर में 32, नोखड़ा में 66, शिव में 49 ओर सेड़वा में 21 एमएम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जिसका असर शुक्रवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है. आसमान में बादल छाए हुए है और इस बीच सुबह झमाझम बारिश भी हुई.
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