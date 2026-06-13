सिरसा में बारिश बनी राहत भी, आफत भी...पहली बारिश में डूबे रास्ते, जलभराव ने खोली प्रशासनिक तैयारियों की पोल
सिरसा में बारिश से गर्मी से राहत मिली है. हालांकि सड़कों पर जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Published : June 13, 2026 at 3:22 PM IST
सिरसा: सिरसा में मानसून की पहली दस्तक लोगों के लिए राहत लेकर आई है. पिछले दो दिनों से हुई तेज बारिश के बाद भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली है. तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहावना हो गया है और बाजारों में भी लोगों की चहल-पहल बढ़ी है. किसानों के चेहरों पर भी संतोष दिखाई दे रहा है क्योंकि यह बारिश आगामी फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है.
गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस: दरअसल, लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने मानसून की पहली बरसात का स्वागत किया. कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम में आए बदलाव ने जनजीवन को राहत दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि "बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है और मौसम को काफी सुखद बना दिया है."
जलभराव से कई इलाके प्रभावित: जहां बारिश ने राहत पहुंचाई, वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई हिस्सों में परेशानी भी बढ़ा दी. सिरसा शहर के अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई घरों और दुकानों के बाहर पानी भर जाने से दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं.
वाहन चालकों की परेशानी: जलजमाव का सबसे अधिक असर वाहन चालकों पर देखने को मिला. कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. कुछ स्थानों पर वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया. लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा और नौकरीपेशा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई.
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया: बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों ने स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "अगर पहली ही बारिश में शहर का यह हाल है तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के दौरान हालात और खराब हो सकते हैं. प्रशासन को जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए."
पहली बारिश में खुली पोल: मानसून से पहले जिला प्रशासन ने नालों और सीवरेज व्यवस्था की सफाई कर जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम होने का दावा किया था. अधिकारियों का कहना था कि बारिश के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. लेकिन पहली ही तेज बारिश के बाद अनेक स्थानों पर जलभराव की स्थिति सामने आने से प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं.
नागरिकों ने मांगा स्थायी समाधान: शहर के कई प्रमुख मार्गों पर घंटों तक पानी जमा रहा. नागरिकों का कहना है कि अस्थायी उपायों के बजाय जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नालों की नियमित सफाई और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.
मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग ने सिरसा जिले के लिए आगामी दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होगी. इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों को फायदा मिलेगा. हालांकि शहरी क्षेत्रों में कमजोर ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी की समस्याएं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.
बता दें कि मानसून की पहली बारिश ने सिरसा में एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है. वहीं दूसरी ओर जलभराव से लोग परेशान हैं.
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