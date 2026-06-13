ETV Bharat / state

सिरसा में बारिश बनी राहत भी, आफत भी...पहली बारिश में डूबे रास्ते, जलभराव ने खोली प्रशासनिक तैयारियों की पोल

सिरसा: सिरसा में मानसून की पहली दस्तक लोगों के लिए राहत लेकर आई है. पिछले दो दिनों से हुई तेज बारिश के बाद भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली है. तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहावना हो गया है और बाजारों में भी लोगों की चहल-पहल बढ़ी है. किसानों के चेहरों पर भी संतोष दिखाई दे रहा है क्योंकि यह बारिश आगामी फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है.

गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस: दरअसल, लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने मानसून की पहली बरसात का स्वागत किया. कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम में आए बदलाव ने जनजीवन को राहत दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि "बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है और मौसम को काफी सुखद बना दिया है."

जलभराव से कई इलाके प्रभावित: जहां बारिश ने राहत पहुंचाई, वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई हिस्सों में परेशानी भी बढ़ा दी. सिरसा शहर के अनेक इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई घरों और दुकानों के बाहर पानी भर जाने से दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं.

पहली बारिश में डूबे रास्ते (ETV Bharat)

वाहन चालकों की परेशानी: जलजमाव का सबसे अधिक असर वाहन चालकों पर देखने को मिला. कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. कुछ स्थानों पर वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया. लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा और नौकरीपेशा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया: बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों ने स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "अगर पहली ही बारिश में शहर का यह हाल है तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के दौरान हालात और खराब हो सकते हैं. प्रशासन को जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए."