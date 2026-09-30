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यूपी से टाटा करके चला मानसून, बादलों की रवानगी शुरू, जानिए आने वाले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

यूपी से विदाई लेने वाला है मानसून, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मानसून अब उत्तर प्रदेश से विदाई की तैयारी में है. पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर और पश्चिमी यूपी में 7- 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहने और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज होने की संभावना जताई है.

वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 में मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 98% कम है. वहीं उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिली मीटर के सापेक्ष 1.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 17% अधिक है.

पश्चिमी यूपी से मानसून की वापसी शुरू: मौसम में कोई सक्रिय तंत्र ना होने की वजह से मानसून अब धीरे-धीरे विदाई की तरफ बढ़ चला है. पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों से मानसून वापसी शुरू हो गई है. मानसून वापसी के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट: श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेंगे तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

कानपुर देहात सबसे गर्म जिला: मंगलवार को यूपी का कानपुर देहात सबसे गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कम है.

25% अधिक हुई बारिश: राजधानी लखनऊ में 1 जून से 29 सितंबर तक अनुमानित बारिश 681.4 मिली मीटर के सापेक्ष 849.3 मिली रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 25% अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. पश्चिमी यूपी से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 25 से 30 सितंबर और पूर्वी यूपी में 5 से 10 अक्टूबर है.

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