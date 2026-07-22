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देरी से आए मेघ हुए हाड़ौती पर मेहरबान, बारां के छीपाबड़ौद में सबसे ज्यादा 5.5 इंच बारिश

बुधवार दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान की धरती के मानसून से भीगने के आसार हैं. बारिश से तापमान में गिरावट आई है.

Monsoon Update in Rajasthan
अजमेर शहर में सुबह हुई बारिश के बीच गुजरते हुए लोग. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 12:08 PM IST

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जयपुर: दो सप्ताह के इंतजार के बाद राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी कर ली है. बंगाल की खाड़ी से ऐक्टिव हुए मौसम तंत्र और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, दौसा, टोंक और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार से पांच दिन तक मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा, साथ ही पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

बारिश का सबसे ज्यादा असर हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिला. बारां जिले के छीपाबड़ौद में 1 दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 140 मिमी (करीब 5.5 इंच) बारिश दर्ज की गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक रही. इसके अलावा सीकर ग्रामीण में 119 मिमी, धोद में 116 मिमी, कोटा के सुल्तानपुर में 104 मिमी, झालावाड़ के कालीसिंध डैम में 108 मिमी, परवन डैम में 102 मिमी और भीमसागर में 99 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. दौसा के रामगढ़ पचवारा और टोंक के अलीगढ़ में 91-91 मिमी, जबकि झालावाड़ के खानपुर में 90 मिमी वर्षा हुई.

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जल संसाधन विभाग के अनुसार कोटा के दरा में 99 मिमी, कनवास में 94 मिमी, सावन-भादो डैम में 85 मिमी, बूंदी के तालेड़ा में 73 मिमी, राजसमंद के आमेट में 65 मिमी, कोटपूतली में 59 मिमी, पिलानी में 48 मिमी, मांडल में 47 मिमी, जवाजा में 46 मिमी, देसूरी में 46 मिमी, तुंगा में 44 मिमी, बिलाड़ा में 42 मिमी, सवाई माधोपुर शहर में 41 मिमी, गोगुंदा में 40 मिमी, कोलायत में 34 मिमी और हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 23 मिमी बारिश दर्ज की गई.

पश्चिमी राजस्थान में भी होगी बरसात: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति में बनी हुई है. इसी कारण प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आई है. विभाग का कहना है कि 22 से 26 जुलाई के बीच कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा. बुधवार को जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के 24 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. चार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट , जबकि प्रदेश के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Monsoon Update in Rajasthan
अंधेरी नदी , कवाई ( बारां ) में आया पानी (ETV Bharat Jaipur)

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बारिश का असर तापमान: मंगलवार को अलवर में अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 30.6 डिग्री , जबकि न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री की गिरावट के साथ 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिनभर बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर हुई बारिश से लोगों को कई दिनों से जारी उमस और गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी जयपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

हाड़ौती पर भी मेघ मेहरबान: हाड़ौती क्षेत्र में सोमवार से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को और तेज हो गया. कोटा शहर में दोपहर बाद करीब सवा घंटे तक तेज बारिश हुई. रामगंजमंडी, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, अरण्डखेड़ा, कैथून, खातौली और कुंदनपुर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई. वहीं, बारां जिले के अंता, छबड़ा, अटरू, छीपाबड़ौद, शाहाबाद और किशनगंज में भी जमकर बारिश हुई. लगातार वर्षा के कारण परवन सहित कई नदियां उफान पर हैं , जबकि विभिन्न बांधों में भी पानी की आवक बढ़ गई है. कई स्थानों पर जलभराव और नदी-नालों के उफान से किसानों और आमजन की मुश्किलें भी बढ़ी हैं.

Monsoon Update in Rajasthan
भीलवाड़ा में बारिश (ETV Bharat Jaipur)

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राजधानी में भी पकड़ी रफ्तार: राजधानी जयपुर में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. शहर के कई इलाकों में दिनभर रिमझिम बारिश होती रही. वर्तमान मानसून सीजन में जयपुर में अब तक 167.78 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 197.42 मिमी होती है. राजधानी अब भी सामान्य से करीब 29.64 मिमी पीछे चल रही है. मौसम विभाग का मानना है कि आगामी दिनों में होने वाली बारिश इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकती है.

अभी तक सामान्य से नीचे बारिश का आंकड़ा: प्रदेश में मानसून सीजन के 51 दिन, यानी करीब 42 प्रतिशत अवधि बीत चुकी है. इसके बावजूद राजस्थान में अब तक सामान्य 151.69 मिमी के मुकाबले 118.25 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है. केवल बीकानेर और डीडवाना-कुचामन जिले ही सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों की श्रेणी में हैं. पिछले साल इसी अवधि तक प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी थी. हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मानसून का दूसरा सक्रिय दौर शुरू होने के साथ आगामी सप्ताह में बारिश की रफ्तार और बढ़ेगी और प्रदेश सामान्य वर्षा के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है.

बीकानेर संभाग में सामान्य से अधिक बारिश: संभागवार वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर संभाग में सामान्य 189.60 मिमी के मुकाबले 167.11 मिमी , कोटा में 265.93 के मुकाबले 186.50 मिमी , भरतपुर में 209.86 के मुकाबले 159.33 मिमी , अजमेर में 170.16 के मुकाबले 153.67 मिमी , उदयपुर में 151.69 के मुकाबले 118.25 मिमी और जोधपुर में सामान्य 99.46 मिमी के मुकाबले सिर्फ 54.50 मिमी बारिश दर्ज हुई है. वहीं, बीकानेर संभाग में सामान्य 106.60 मिमी के मुकाबले 109.94 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के कारण यह प्रदेश का एकमात्र संभाग है, जहां वर्षा सामान्य से अधिक रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसून ट्रफ के सक्रिय बने रहने से अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. खास तौर से पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और हाड़ौती क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसे में नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों और निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

भीलवाड़ा में 15 दिन बाद बारिश: भीलवाड़ा जिले में 15 दिन बाद हुई बारिश से किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. बुधवार सुबह 4 बजे से आसींद, गंगापुर, शंभूगढ़, मांडल, रायला और गुलाबपुरा में 1 से 2 इंच बारिश हुई. कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है. पिछले पखवाड़े से बारिश नहीं होने के कारण मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, ज्वार और मक्का की खरीफ फसलें झुलसने लगी थीं.

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