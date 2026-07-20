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Weather Update : राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून फिर हुआ एक्टिव, जानें अगले 3 दिनों का हाल

24 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट : मौसम विभाग ने अलवर, खैरथल-तिजारा, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली सहित कुल 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) अब कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर, करनाल और रांची से होकर गुजर रही है. इसी सिस्टम के प्रभाव से रविवार से पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने लगा है. सोमवार सुबह शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

लगातार कमजोर पड़े मानसून के बाद अब बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा, जबकि सप्ताह के दूसरे हिस्से में पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भी मानसून सक्रिय होने की संभावना है.

जयपुर/धौलपुर : राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सोमवार से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है. हालांकि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में अगले दो-तीन दिन तक मानसूनी गतिविधियां कमजोर बनी रहने की संभावना है, लेकिन कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

22 जुलाई से और बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां : मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 और 23 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. वहीं 22 से 28 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है.

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तीन जिलों में पारा 41 डिग्री के पार : बारिश की गतिविधियों के बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है. बीते 24 घंटे में चूरू प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं तीन जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. श्रीगंगानगर में सोमवार को भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है. दूसरी ओर जयपुर और कोटा में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि उदयपुर में बादलों की आवाजाही के बीच उमस बनी रह सकती है.

रविवार को कई जिलों में हुई बारिश : रविवार शाम जयपुर, अलवर और दौसा में बारिश दर्ज की गई. वहीं माउंट आबू में 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 68 वर्षामापी स्टेशनों पर बारिश दर्ज हुई, जबकि सात स्थानों पर एक इंच से अधिक वर्षा हुई. करौली जिले में तीन स्थानों पर एक इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई.

इस बीच बीते चौबीस घंटे में सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य की 10 जगहों में श्रीमहावीरजी (करौली) में सबसे ज्यादा 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा टोडाभीम (करौली) में 33 मिमी, रूपवास (भरतपुर) में 27 मिमी, विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़) में 27 मिमी, दौसा में 23 मिमी, सुरोठ (करौली) में 22 मिमी, मामटोरी कलां (जयपुर) में 20 मिमी , बाड़ी (धौलपुर) में 18 मिमी , कोटपूतली में 17 मिमी, पाटन (सीकर) में 12 मिमी और बसई नवाब (धौलपुर) में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

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धौलपुर में झमाझम बारिश : सोमवार सुबह से जिले में हो रही जोरदार बारिश से धौलपुर शहर पानी पानी हो गया है. सड़के तालाब और दरिया के रूप में तब्दील हो गई है. शहर के प्रमुख बाजारों में भयानक जल भराव के हालात बन गए हैं. मार्केट और बाजारों में लोगों के घर एवं दुकानों में पानी घुस गया. लोगों में नगर परिषद के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है. तड़के 5:00 बजे से बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने धौलपुर को पानी पानी कर दिया.

धौलपुर में बारिश (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

कई जगहों पर जलभराव: जिला मुख्यालय समेत सभी उपखंड एवं ब्लाक क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है. शहर का जगन तिराहा, हरदेव नगर, अस्पताल मार्ग, कचहरी परिसर, दशहरा रोड, जेल रोड, नगर परिषद मार्ग समेत एक दर्जन कॉलोनी में जल भराव के हालात बन गए हैं. शहर के मुख्य बाजारों में हालत अधिक दयनीय बन गए हैं. प्रतिष्ठान, दुकान एवं लोगों के मकान में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है. मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से अन्नदाता किसान को बड़ी राहत मिली है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं. किसानों ने बताया वर्तमान समय खरीफ फसल का चल रहा है. खरीफ की बाजार, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार मक्का, मूंगफली आदि फसले खेतों में होकर खड़ी है. लेकिन पानी के अभाव में फसल सूखने की स्थिति पर पहुंच रही थी.