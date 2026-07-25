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राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, पश्चिमी सीमा जिलों में तेज बारिश, फिर भी 12 जिलों में अब भी सूखे जैसे हालात

बारिश के बावजूद 12 जिलों में सूखे जैसे हालात: हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन मानसून की देरी और लंबे ब्रेक का असर अब भी दिखाई दे रहा है. इस साल अब तक प्रदेश में औसत से 8.01 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. पिछले वर्ष इसी अवधि तक 329.4 मिमी बारिश हुई थी, जबकि इस बार केवल 172 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है. प्रदेश के केवल कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि 27 जिलों में औसत से कम और 12 जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में पिछले चार दिनों के दौरान 43 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बारां, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ब्यावर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में अपेक्षाकृत अच्छी बारिश हुई, लेकिन प्रदेश के लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्से को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है.

कई जिलों में झमाझम बारिश, बांधों में पहुंचा पानी: शुक्रवार को सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर, अलवर, राजसमंद, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, जालोर, श्रीगंगानगर और जोधपुर सहित अनेक जिलों में अच्छी बारिश हुई. जोधपुर शहर में मूसलाधार बारिश से कई सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. लगातार बारिश से प्रदेश के 40 से अधिक सूखे बांधों में पानी पहुंचा है. दौसा का मोरेल बांध और टोंक का मानसागर बांध भर चुके हैं.

माउंट आबू में सबसे ज्यादा बारिश: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक वर्षा सिरोही जिले के माउंट आबू में दर्ज की गई, जहां 203 मिमी (करीब 8 इंच) बारिश हुई. इसके अलावा तिंवरी (जोधपुर) में 108 मिमी, जवाई बांध (पाली) में 97 मिमी, सिरोही शहर में 95 मिमी, बापिणी (फलोदी) में 83 मिमी, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) में 77 मिमी, आउ और पिंडवाड़ा में 70-70 मिमी, हेमावास (पाली) में 62 मिमी, बालोतरा शहर में 59 मिमी और कल्याणपुर और ओसियां में 57-57 मिमी बारिश दर्ज की गई.

जयपुर: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में शुक्रवार को झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर और कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिसके असर से आगामी दो से तीन दिन दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. इन इलाकों में मध्यम से भारी और कुछ जगह पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने शनिवार के लिए सिरोही और जालोर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी सीमा के इन जिलों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश का अनुमान जताया गया है.

बारिश के बाद भीगा हुआ जैसलमेर शहर (ETV Bharat Jaipur)

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संभागवार बारिश का आंकड़ा: जयपुर संभाग में सामान्य 208.89 मिमी के मुकाबले 194.51 मिमी बारिश हुई, जो 6.88 प्रतिशत कम है. जोधपुर संभाग में सामान्य 111.06 मिमी के मुकाबले केवल 87.20 मिमी वर्षा हुई, जो 21.48 प्रतिशत कम है. भरतपुर संभाग में 234.65 मिमी के औसत के मुकाबले 183.64 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 21.74 प्रतिशत कम रही. कोटा संभाग में सामान्य 307.46 मिमी की तुलना में 258.24 मिमी बारिश हुई, जो 16.01 प्रतिशत कम है. उदयपुर संभाग में भी सामान्य से 6.55 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई. वहीं अजमेर और बीकानेर संभाग राहत की स्थिति में हैं. अजमेर संभाग में सामान्य 191.82 मिमी के मुकाबले 202.88 मिमी बारिश हुई, जो 5.76 प्रतिशत अधिक है. बीकानेर संभाग में सामान्य 120.36 मिमी की तुलना में 134.02 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 11.35 प्रतिशत अधिक है.

बाड़मेर के सीमावर्ती चौहटन के कोनरा क्षेत्र सुरपुरा गांव में भरा पानी (ETV Bharat Jaipur)

खरीफ की बुवाई पर असर: कम बारिश का सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों की बुवाई पर पड़ा है. इस बार 116 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बाजरा, ज्वार, दलहन और तिलहन की बुवाई हो सकी है. पिछले वर्ष बेहतर मानसून के कारण 116 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जबकि इस बार बुवाई का रकबा लगभग 30 प्रतिशत कम रहा है.

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सरहदी जिलों में किसानों के खिले चेहरे: बाड़मेर जिले में लगातार तीन घंटे तक हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे. जिले में बाटाडू में 54 मिमी, सेड़वा में 48 मिमी, धनाऊ में 33 मिमी, बाड़मेर शहर और गडरा रोड में 31-31 मिमी, बाड़मेर ग्रामीण में 30 मिमी तथा रामसर और शिव में 15-15 मिमी बारिश दर्ज की गई. चौहटन क्षेत्र में कई कच्ची बस्तियां जलमग्न हो गईं और धनाऊ के सावा गांव में घरों में पानी घुसने से लोगों को पूरी रात जागकर बितानी पड़ी. जैसलमेर में भी शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. हल्की बूंदाबांदी के बाद करीब आधे घंटे तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली. शहर के साथ-साथ नहरी क्षेत्र के 192 आरडी में मूसलाधार और 31 बीडी और 29 पीडी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की सूचना मिली. बारिश के बाद किसानों में खुशी का माहौल है.

आबूराज और लक्ष्मणगढ़ में बदला मौसम: आबूराज में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश के कारण अरावली की वादियां हरियाली से भर उठी हैं. पहाड़ों से बहते झरनों और नक्की झील के आसपास सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. वहीं, सिरोही जिले के रेवदर में 17 मिमी बारिश के बाद पामेरा रपट पर पानी बहने लगा, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा. सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में लगातार बारिश से बाजारों और सड़कों पर जलभराव हो गया. निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगरपालिका प्रशासन पर सवाल भी उठाए हैं.

27 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून: मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 27 जुलाई तक मानसून सक्रिय बना रहेगा. इस दौरान उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. हालांकि 28 जुलाई से मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आने के संकेत हैं. विभाग ने लोगों से नदी-नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.