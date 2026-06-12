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नारायणपुर में मानसून की दस्तक: झमाझम बारिश से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले

नारायणपुर जिले में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. आसमान में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की गई. बीते कुछ दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही राहत महसूस करने लगे. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और वातावरण पूरी तरह से सुहावना हो गया.

नारायणपुर: जिले में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है. सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने जहां कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं मानसून आधारित खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी खुशखबरी से कम नहीं है.पहली बारिश के साथ ही खेतों और किसानों के मन में नई उम्मीदों का संचार हुआ है.

नारायणपुर में भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों ने शुरू किया खेती कार्य

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश का लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. बच्चों ने बारिश का आनंद लिया तो वहीं बुजुर्गों ने भी लंबे समय बाद मौसम में आई ठंडक को राहत भरा बताया. सड़कों, गलियों और खेतों में बारिश का पानी दिखाई देने लगा है, जिससे पूरे क्षेत्र में हरियाली की उम्मीद बढ़ गई है.

बारिश के कारण तापमान में गिरावट (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह से हो रही झमाझम बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृषि प्रधान नारायणपुर जिले में अधिकांश किसान मानसून आधारित खेती पर निर्भर हैं. ऐसे में समय पर मानसून का आगमन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. बारिश शुरू होते ही किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. धान सहित अन्य फसलों की बुआई की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह नियमित वर्षा होती रही तो इस वर्ष अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा सकती है.

मानसून की इस पहली बारिश से सूखे पड़े खेतों को नमी मिली है, जिससे कृषि कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं.कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि जिले में आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है.इससे खेती-किसानी के साथ-साथ जलस्तर में सुधार और पेयजल स्रोतों को भी लाभ मिलेगा.

खेती करने वाले किसान हुए खुश (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत

जिले के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम के बदले स्वरूप का असर देखने को मिला. लोगों ने गर्मी से राहत मिलने पर संतोष जताया और मानसून के आगमन का स्वागत किया.ग्रामीणों का कहना है कि इस बारिश से केवल मौसम ही नहीं बदला है, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी नई उम्मीदें जगी हैं.

नारायणपुर में मानसून की बहुप्रतीक्षित दस्तक ने किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है. झमाझम बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं कृषि कार्यों को नई गति देने का मार्ग भी प्रशस्त किया है. अब जिलेवासियों की निगाहें आने वाले दिनों की वर्षा पर टिकी हैं, जिससे बेहतर फसल उत्पादन और समृद्ध कृषि सीजन की उम्मीदें और मजबूत हो सकें.