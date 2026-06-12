नारायणपुर में मानसून की दस्तक: झमाझम बारिश से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले
नारायणपुर में सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. आसमान में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 10:57 AM IST
नारायणपुर: जिले में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है. सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने जहां कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं मानसून आधारित खेती करने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी खुशखबरी से कम नहीं है.पहली बारिश के साथ ही खेतों और किसानों के मन में नई उम्मीदों का संचार हुआ है.
बारिश से मौसम हुआ सुहाना
नारायणपुर जिले में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. आसमान में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की गई. बीते कुछ दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही राहत महसूस करने लगे. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और वातावरण पूरी तरह से सुहावना हो गया.
किसानों ने शुरू किया खेती कार्य
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश का लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. बच्चों ने बारिश का आनंद लिया तो वहीं बुजुर्गों ने भी लंबे समय बाद मौसम में आई ठंडक को राहत भरा बताया. सड़कों, गलियों और खेतों में बारिश का पानी दिखाई देने लगा है, जिससे पूरे क्षेत्र में हरियाली की उम्मीद बढ़ गई है.
मानसून की इस पहली बारिश से सूखे पड़े खेतों को नमी मिली है, जिससे कृषि कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं.कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि जिले में आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है.इससे खेती-किसानी के साथ-साथ जलस्तर में सुधार और पेयजल स्रोतों को भी लाभ मिलेगा.
बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत
जिले के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम के बदले स्वरूप का असर देखने को मिला. लोगों ने गर्मी से राहत मिलने पर संतोष जताया और मानसून के आगमन का स्वागत किया.ग्रामीणों का कहना है कि इस बारिश से केवल मौसम ही नहीं बदला है, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी नई उम्मीदें जगी हैं.
नारायणपुर में मानसून की बहुप्रतीक्षित दस्तक ने किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है. झमाझम बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं कृषि कार्यों को नई गति देने का मार्ग भी प्रशस्त किया है. अब जिलेवासियों की निगाहें आने वाले दिनों की वर्षा पर टिकी हैं, जिससे बेहतर फसल उत्पादन और समृद्ध कृषि सीजन की उम्मीदें और मजबूत हो सकें.