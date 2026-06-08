मालवा के द्वार पर मानसून, 11 जून से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर
मालवा और निमाड़ में प्री-मानसून के कारण तापमान 44 डिग्री से गिरकर 38 डिग्री के करीब पहुंचा. बारिश पर दिखेगा अल नीनो का असर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:55 PM IST
इंदौर: भीषण गर्मी के बाद आखिरकार मालवा में मानसून ने दस्तक दे दी है लेकिन इस बार अलनीनो के असर के कारण सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है. मालवा के विभिन्न इलाकों में 44 से 45 डिग्री तापमान वाली भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने के आसार हैं. दरअसल मालवा के द्वार पर मानसून ने दस्तक दे दी है जिसके चलते पांच जून को हुई हल्की बारिश अब 8 जून और 11 जून से विभिन्न इलाकों में शुरू हो सकती है.
फिलहाल आसमान में बादल और नमी के बढ़ने के कारण इन दिनों मालवा और निमाड़ के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. फिलहाल अंचल में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री बना हुआ है. हालांकि आसमान में बादल और तेज धूप के कारण गर्मी का प्रभाव अभी भी बना हुआ है.
मध्य प्रदेश में मानसून 4 से 5 दिन की देरी से आने की संभावना
मौसम वैज्ञानिक डॉ. आनंद कुमार हरसाना के मुताबिक केरल में मानसून आधारित गतिविधियां शुरू होने के बवजूद इस बार मानसून 4 से 5 दिन की देरी से आने की संभावना है. लेकिन प्री मानसून के कारण जो तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा था वह गिरकर 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. न्यूनतम तापमान भी 25 से 26 डिग्री के करीब है.
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उन्होंने बताया इस बार बारिश पर अल नीनो का असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सामान्यत होने वाली बारिश में कमी आएगी और बारिश का प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में 92% ही रहने की आशंका है.
कम पानी वाली फसलों पर फोकस
भूजल स्तर गिरने के कारण पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बोरिंग सूखने के कारण जहां फसलों की सिंचाई पर संकट है. वहीं अब किसानों को ऐसी फसलें बोने की सलाह दी जा रही है जो कम पानी में ही सामान्य पैदावार दे सकें. जाहिर है ऐसी स्थिति में अलनीनो और अल्प वर्षा का असर इस बार फसलों के उत्पादन पर भी साफ नजर आएगा.
किसानों को बोरिंग रिचार्ज करने की सलाह
प्रदेश में यह पहला मौका है जब बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों के पानी के बोरिंग सूख चुके हैं. ऐसी स्थिति में गर्मी के दौरान तैयार की जाने वाली सब्जियां और अन्य फसलें पानी के संकट से जूझ रही हैं. लिहाजा कृषि उपयोग में काम आने वाले पानी के जल स्रोत और बोरिंग भज रिचार्ज करने की सलाह किसानों को दी जा रही है. इंदौर शहरी क्षेत्र में ही अब तक करीब 6000 बोरिंग सूख चुके है. बोरिंग और कुएं में पानी का लेवल अब 500 से 800 फीट नीचे चला गया है. लिहाजा खेतों में अब बोरिंग को रिचार्ज करने की भी तैयारी हो रही है.