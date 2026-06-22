छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत
छत्तीसगढ़वासियों के लिए राहत की खबर है.दंतेवाड़ा से प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है.आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 22, 2026 at 3:26 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है.मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने दंतेवाड़ा जिले से मानसून के प्रवेश की आधिकारिक पुष्टि की है.इसके साथ ही प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है.अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.
दंतेवाड़ा से हुई मानसून की एंट्री
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 22 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश कर लिया है.मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में दंतेवाड़ा सहित देश के कई हिस्सों से होकर गुजर रही है, जो इसके लगातार आगे बढ़ने का संकेत दे रही है.
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