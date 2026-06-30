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उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, भारी बारिश की चेतावनी, मौमस विभाग जारी किया येलो अलर्ट

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून की दस्तक का असर अलगे कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने एक और दो जुलाई को जहां प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं तीन और चार जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है.

प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट भी जारी किया है. मुख्य रूप से एक और दो जुलाई को देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश के आसार है.

देहरादून : उत्तराखंड में देर से ही सही लेकिन 30 जून को मानसून ने दस्तक दे दी है. ऐसे में अब उत्तराखंड वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ. रोहित थपलियाल ने बताया कि मानसून ने 30 जून को उत्तराखंड में दस्तक दे दी है. इस साल सामान्य से कम बारिश होने आशंका है. साथ ही कहा कि जून में उत्तराखंड में 83 मिमी बारिश हुई है, जबकि जून का औसत 132 मिमी बारिश होना चाहिए था.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, एक जुलाई को प्रदेश के देहरादून और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने से आसार है.

इसके अलावा उत्तराखंड के सभी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर और झोकेदार हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है. इसीलिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इसी क्रम में 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की सम्भावना है, जिसके चलते इन जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा राज्य के हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है. साथ ही राज्य के सभी पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर की सम्भावना है. जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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